Экономно и со вкусом: «Вечерка» узнала минимальную стоимость новогоднего стола

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Приближается Новый год, многие уже думают, какими угощениями удивлять своих близких. «Вечерняя Москва» выяснила, во сколько может обойтись праздничный стол.

Доктор экономических наук, профессор Александр Сагайдак по просьбе «МВ» рассчитал стоимость новогоднего стола для семьи с минимальным бюджетом.По словам эксперта, если не шиковать, на четверых человек — двоих взрослых и двоих детей — можно потратить 2400 рублей. В эту стоимость входит торт «Прага» за 339 рублей. Упаковка мандаринов (1–2 килограмма) — примерно за 90 рублей, алкогольные и безалкогольные напитки и, конечно, салат «Оливье».

— Стоимость «Оливье», по данным Росстата, в 2021 году — 322 рубля. Она выросла по сравнению с 2020 годом на шесть процентов, — говорит А лександр Сагайдак. — Стандартный состав салата: 400 граммов консервированных огурцов; банка зеленого горошка — 0,38 кг; 200 граммов моркови; 100 граммов репчатого лука; 4 яйца; 300 граммов вареной колбасы; майонез — 200 граммов. При этом цены на картофель в 2021 году по сравнению с 2020 годом выросли наполовину, а моркови — на треть. Единственный продукт, который подешевел, — огурцы. Но это никак не повлияло на удержание цены салата.

По расчетам профессора, если добавить в меню еще парочку салатов, колбасные нарезки, бутерброды с красной икрой, то стоимость такого стола составит уже примерно 11 500 рублей.

— В реальной жизни купить продукты по минимальным ценам зачастую не представляется возможным, — уточняет Сагайдак. — Тем более алкоголь регулярно дорожает из-за увеличения акцизов. Что касается цен на овощи, то в следующем году Министерство сельского хозяйства и продовольствия собирается увеличить площадь посева под них. Так что, возможно, следующий Новый год обойдется дешевле.