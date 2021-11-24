Уютная старость

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Социальные жилые дома становятся для многих одиноких москвичей и семейных пар преклонного возраста местом, где они на старости лет находят душевный комфорт и покой. Как организован досуг жителей таких домов, рассказывает «Вечерняя Москва».

Чем отличаются социальные жилые дома от обычных столичных многоквартирных домов? На первый взгляд, ничем. Те же высотки с комфортабельными квартирами, в которых живут пожилые москвичи. Но, если приглядеться внимательно, можно найти небольшое различие. Рядом с такими домами буквально в шаговой доступности обязательно будут расположены столовая, магазин, аптека, прачечная, медпункт, парикмахерская, почта — все, что нужно человеку преклонного возраста для удобной и комфортной жизни.

И, как правило, вокруг огороженная благоустроенная территория, где есть беседки, лавочки, пешеходные дорожки и зеленые насаждения. Пенсионеры и инвалиды, которым с возрастом становятся не под силу домашние хлопоты, чувствуют себя в таких домах уютно.

И еще жителям социальных домов неведомо чувство одиночества. Тут есть кому о них позаботиться. Здесь постоянно что-то происходит — интересное и занимательное, часто проводятся спектакли, концерты, танцы, выставки, фестивали и конкурсы. Они нравятся пенсионерам и одинаково сильно притягивают людей разных вкусов и привычек.

Досуг жители социальных домов проводят с большой пользой для себя. Среди жильцов социального дома № 2 много поклонников русской живописи. Решение отправиться в Третьяковку они встретили восторженно. Или другой пример. Виктор Леднев — частый гость библиотеки социального дома № 4. Однажды он высказал интересное предложение. В местной библиотеке много книг, написанных жителями этого дома. Они хранились на разных полках. Виктор Леднев предложил собрать их вместе в один раздел. Так и поступили. Сейчас в библиотеке есть раздел «Литературное наследие жителей Марьинского социального дома», состоящий из произведений жителей дома. Позже и сам Виктор Леднев передал библиотеке свои мемуары.

Часто посещают социальные дома столичные творческие коллективы. В октябре в гостях у жителей социального дома № 1 побывали артисты Московского ансамбля казачьей, русской и авторской песни.

В социальных домах скучать действительно некогда. Найти занятие по душе могут все. В каждом социальном доме оборудованы залы лечебной физкультуры, кабинеты релаксации, библиотеки, компьютерные классы, работают клубы и кружки по интересам, проходят киносеансы, уроки музыки и вокала, репетиции и многое другое.

СПРАВКА

Столичные социальные жилые дома предназначены для постоянного проживания в них одиноких престарелых граждан и инвалидов, сохранивших полную или частичную способность к самообслуживанию, а также супружеских и семейных пар из указанной категории лиц, передавших ранее занимаемую ими площадь в собственность города Москвы.

ЦИФРА

4 социальных жилых дома функционируют в Москве на данный момент. Три из них располагаются в районе Митино, один — в районе Марьино города Москвы. На сегодняшний день жилой фонд всех четырех столичных социальных жилых домов составляет 483 квартиры.