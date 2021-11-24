Золотая середина

йога / Фото: Анна Быкова

Мы редко заботимся о костях и суставах, считая, что они такие, какие есть, и ничем им не поможешь. Между тем здоровье их можно сохранить надолго. Как это сделать, «Вечерней Москве» рассказал эксперт.

Под опорно-двигательным аппаратом подразумеваются скелет, суставы, сухожилия, скелетные мышцы — весь каркас тела, который позволяет ему стоять и передвигаться в пространстве. По словам врача травматолога-ортопеда, доктора медицинских наук Арби Назырова, здоровье опорно-двигательного аппарата зависит от разных факторов. Для него вредны как перегрузки, так и нехватка движения. При перегрузках высок риск травмирования и преждевременного износа тканей. При нехватке движения опорно-двигательный аппарат постепенно теряет свои функции.

— В суставах может нарушиться обмен веществ, а это приведет к их разрушению, — рассказывает Арби Назыров. — Мышцы ослабнут, связки потеряют эластичность, костная ткань станет хрупкой.

По мнению эксперта, чтобы этого не случилось, нужно обеспечить организм ежедневной нагрузкой. У каждого она своя, индивидуальная. Важно, чтобы нагрузка была постоянной. Например, очень полезна ежедневная ходьба. Достаточно отвести под нее один час в день. Занятия фитнесом, плавание в бассейне лучшее дополнение к ней.

— Избыточный вес — враг опорно-двигательного аппарата, — говорит эксперт. — Лишние килограммы давят на позвоночник, коленные, тазобедренные и другие суставы. Жир, откладывающийся вокруг них, препятствует притоку крови и питательных веществ. Люди с лишним весом чаще других страдают от травм мышц и связок.

Другой крайностью, негативно влияющей на здоровье опорно-двигательного аппарата, является, по словам Арби Назырова, дефицит веса. Хрупкое телосложение — один из факторов развития остеопороза. Чтобы опорно-двигательный аппарат хорошо функционировал, организм должен регулярно получать питательные вещества, нужно держаться во всем золотой середины, считает эксперт.

По его словам, боль — первый признак того, что с суставом происходит что-то неладное.

— Иногда боль появляется неожиданно, непонятно отчего, и ты, застигнутый врасплох, пытаешься вспомнить, что могло послужить причиной, где ты мог повредить ногу или руку, — напоминает Арби Назыров. — Ничего не вспомнив, забываешь об этом, но потом всплывает в памяти, как утром, торопясь не опоздать на автобус, неудачно наступил на край бордюрного камня, вывернул ногу, чуть не упал, потеряв равновесие. Ты об этом забыл. Но появившаяся неожиданно боль напомнила об этом.

С появлением заморозков и обледенения тротуаров и дорог повышается риск поскользнуться и упасть, повредив себе руку или ногу. Это одна из причин появления травм опорно-двигательного аппарата. Есть и другие причины — нарушение обмена веществ и возрастные изменения, которые никак не проигнорируешь. В таких случаях поможет консультация врача, считает эксперт.

Врач подскажет, какие нужны мази, гели, комплекс витаминов, биологически активных добавок, которые позволят справиться с травмой и восполнят недостаток полезных веществ в организме.

Врач поможет восстановить сбалансированное питание костей и связок полезными витаминами и микроэлементами. Особенно важно это учесть зимой. Витамины и микроэлементы, входящие в состав биологически активных добавок, помогут надолго обеспечить здоровье опорно-двигательного аппарата и сохранить прочность и эластичность суставов.

В составе современных биологически активных добавок есть вещества, которые позволяют суставным хрящам полноценно выдерживать нагрузки. Биологически активные добавки можно сегодня свободно приобрести в городских аптеках. Только перед тем как их покупать и начать употреблять, нужно обязательно проконсультироваться с лечащим врачом, считает Арби Назыров.

Кстати, по мнению эксперта, такие биодобавки можно подарить на Новый год и своим близким — людям преклонного возраста — дедушкам и бабушкам, страдающим от различных болезней опорно-двигательной системы. Это принесет им немало пользы и доставит настоящую радость в новогодние праздники, считает эксперт.

КСТАТИ

В молодом возрасте различные процессы образования, развития и разрушения клеток костной и хрящевой ткани протекают равномерно, сохраняя полезный для всего организма природный баланс. Однако по мере старения организма процесс обновления клеток костной и хрящевой ткани замедляется. Это приводит к снижению плотности костей и постепенному износу суставных хрящей и межпозвонковых дисков.