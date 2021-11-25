Как спасти жизнь пешеходов

Фото: Анна Быкова, Вечерняя Москва

Автомобиль не только перевозит. Он может задавить. В прошлом году в России зарегистрировали 38 716 ДТП с участием пешеходов, в которых погибли 4368 человек и 35 838 получили травмы. Большинство фатальных ЧП случаются из-за самих пешеходов. Например, в 2017 году 2335 пешеходов погибли по своей вине, а водители были виновны в смерти 1467 человек (65 и 35 процентов соответственно). Как уменьшить число погибших на дорогах? К дискуссии экспертов подключился бизнесмен Дмитрий Давыдов, опубликовавший 20 предложений по развитию России. Он убежден, что его идеи помогут нашей стране стать одной их самых благополучных в мире и значительно улучшат жизнь ее граждан. Предприниматель надеется, что его предложения будут поддержаны государством на законодательном уровне. Среди идей есть те, что помогут навести порядок на дорогах.

— За нарушения пешеходами Правил дорожного движения действующее законодательство предусматривает предупреждение или штраф в размере 500 рублей, если это не создало помех в движении транспортных средств, и штраф 1000 рублей, если помехи были созданы, — пишет предприниматель на сайте 20idei.ru. — Штраф может возрасти до 1500 рублей, если был причинен вред здоровью легкой и средней тяжести. В случаях создания ДТП с тяжкими последствиями пешеходу может грозить тюремный срок до семи лет. Также виновный пешеход может быть привлечен к гражданской ответственности по возмещению материального и морального ущерба.

Несмотря на суровость закона, нерадивые пешеходы продолжают рисковать своей жизнью и жизнью других участников дорожного движения, выходя на проезжую часть в неположенных местах даже при условии видимости перекрестка и пешеходного перехода или на запрещающий сигнал светофора. Мотивация пешеходов при данном нарушении проста: они хотят сэкономить время на дорогу и не осознают риска для здоровья и жизни, который они создают.

— Одной из причин такой халатности является отсутствие должного контроля. Единственным способом привлечь нарушителя к ответственности является оформление штрафа инспектором дорожной полиции. Поэтому зачастую пешеходы смело выбегают на проезжую часть в неположенных местах, если не видят патрульную машину, — пишет предприниматель на сайте 20idei.ru. — В Китае за нарушение правил пешеходами законодательство предусматривает дисциплинарное предупреждение или штраф в размере 5–50 юань (55–550 рублей). Начиная с 2017 года во многих городах Китая широко внедряются камеры наблюдения с функцией распознавания лиц для борьбы с пешеходами-нарушителями.

Так, например, в городе Шэньчжень внедрили систему, которая автоматически штрафует пешеходов. Тот, кто попал «на камеру» при неправильном пересечении дороги, сразу же получает текстовое сообщение на свой мобильный телефон со штрафом. Более того, на оживленных перекрестках Шэньчженя установили большие мониторы, которые высвечивают фотографию, имя, фамилию и государственный идентификационный номера нарушителя. Информация о безответственном пешеходе также становится публично доступной через правительственный вебсайт. Таким способом власти пытаются пристыдить нарушителя перед общественностью. Только на одном перекрестке в Шэньчжэне за первые 10 месяцев работы такая система зарегистрировала 13 939 нарушений со стороны пешеходов.

В другом городе Китая Цзинане, приводит еще один пример предприниматель, власти не штрафуют пешеходов сразу после нарушения. После того как камеры зафиксировали нарушителя и его фотография вместе с личными данными высветилась на большом уличном экране и в интернете, полиция контактирует с нарушителем и предлагает выбрать один из трех видов наказания: штраф в размере 20 юаней (220 рублей), прохождение получасового курса по правилам дорожного движения или помощь полицейскому в регулировке движения в течение 20 минут. После внедрения системы распознавания лиц, направленной на пешеходов, количество нарушителей в Цзинане существенно сократилось: с 200 до 20 случаев в день на примере одного из загруженных перекрестков города.

— Мы предлагаем внедрить автоматические штрафы пешеходам через использование видеокамер с функцией распознавания лиц. Такие камеры в первую очередь стоит установить на оживленных перекрестках и в тех местах, где зарегистрированы наиболее частые правонарушения со стороны пешеходов, — пишет бизнесмен. — Если нарушение было зафиксировано впервые и не создало помех в движении транспорта, то в качестве профилактической меры и как альтернатива автоматическому штрафу предлагаем отправить нарушителя на обязательное прохождение специально разработанного для этих целей онлайн-курса по правилам дорожного движения. В этом случае система может автоматически высылать нарушителю инструкцию по прохождению онлайн-курса на базе правительственных электронных ресурсов и инструкцию по оплате штрафа, если нарушитель отказывается пройти курс в указанный срок. За любые последующие после прохождения курса нарушения предлагаем автоматически выписывать штраф.

С технологической точки зрения, как считает предприниматель, Россия готова пойти на такой шаг. Страна входит в тройку мировых лидеров по количеству установленных видеокамер после Китая и США. МВД активно внедряет систему распознавания лиц для борьбы с преступностью и правонарушениями. Власти Москвы развивают проект по развертыванию нейросети, которая будет получать данные с камер, обнаруживающих лица и фиксирующих аварии и различные инциденты. Московский опыт по распознаванию лиц также планируется масштабировать и на другие города.

— За последние десять лет последовательное массовое внедрение камер по автоматической регистрации нарушений ПДД со стороны водителей на территории всей страны приносит свои плоды. Аварийность в зонах наблюдения видеокамерами снижается, — пишет бизнесмен. — Расширение системы автоматической видеофиксации и на пешеходов выглядит логичным шагом на пути к снижению нарушений по вине этих участников дорожного движения. Когда видеокамеры нового поколения будут задействованы в борьбе с нарушениями со стороны пешеходов, появится новый существенный сдерживающий фактор.

Таким образом, как считает автор идеи, привычка переходить проезжую часть вне рамок ПДД будет постепенно искореняться среди населения. Со временем это положительно скажется на сокращении трагических случаев смертности и травматизма на дорогах по вине пешеходов.

Владимир Соколов, председатель межрегионального общественного движения «Союз пешеходов», рассказывает:

— Сегодня примерно треть пешеходов сбивают в 30–40 метрах от пешеходных переходов. Почему? Потому что люди торопятся, до зебры не доходят и пытаются перейти или перебежать улицу там, где им удобнее. Многие не понимают, что водитель еще не успел снизить скорость и что, как правило, ему мало даже 20 метров, чтобы остановиться. Итог — человек попал под машину, стал инвалидом или погиб.

Как пояснил эксперт, одной из причин подобных трагедий, помимо инфантилизма самих пешеходов, является и отсутствие реального наказания за нарушение ПДД — перехода улицы в неположенном месте. Человек знает, что его не накажут, вот и нарушает. Причем рискуя жизнью!

— Если установить камеры с распознанием лиц, которые начнут выписывать реальные штрафы, то это будет борьба за жизнь людей, а не борьба за деньги, — считает Владимир Соколов.

По мнению эксперта, эти поправки в Кодекс об административных правонарушениях можно внести уже сейчас — благо новая редакция КоАП сейчас на стадии принятия закона. Дмитрий Давыдов, в свою очередь, также надеется, что его идеи будут услышаны и поддержаны государством на законодательном уровне.