Дефицит кадров и недостаток компетенций подстегнул спрос на it курсы

Фото: Юлия Безуглова, «Вечерняя Москва»

Дефицит специалистов в сфере IT принимает серьезный характер на фоне цифровизации многих отраслей бизнеса и перехода на удаленные решения. За время пандемии увеличился не только спрос на IT-специалистов, но и выросло число компаний готовых на дистанционный формат работы. А это значит, что за российских айтишников конкурируют не только отечественные компании, но и бизнес из Штатов и Китая. Выигрывает тот, кто готов предложить не только хорошую заработную плату, но и участие в интересном проекте.

Одновременно работодатели сталкиваются с недостатком компетенций у многих соискателей, и на фоне дефицита кадров бизнесу приходится самостоятельно переучивать нанятый персонал. Шанс занять высокооплачиваемую должность сегодня есть даже у первокурсника, окончившего продвинутые IT курсы в Москве.

Спрос на дополнительное образование связан и с отставанием от реалий рынка труда программ многих российских вузов. По данным Минобрнауки, более 90% работодателей констатируют недостаток практических навыков у выпускников, а порядка 40% студентов говорят об оторванности вузовских программ от требований рынка труда. Но если программы вузов стандартизированы и должны соответствовать федеральным государственным образовательным стандартам, то в коммерческих IT-школах к разработке программ подходят более гибко. Иногда крупные компании запускают собственные образовательные программы для своих сотрудников, ориентированные на решение реальных задач — настоящих и будущих.

Спрос на IT курсы есть не только со стороны новичков, желающих зайти в перспективную профессию. Многие образовательные программы направлены на повышение квалификации, на освоение дополнительных навыков и требуют от слушателя определенной базовой подготовки. Конкурентное преимущество получают IT-школы, где можно получить реальный практический опыт и который сотрудничает с бизнесом, а преподавателями выступают практикующие специалисты уровня Senior* или Team Lead**. Такие партнеры иногда предоставляют возможность трудоустройства.

Однако не стоит видеть во всех IT курсах возможность получить с нуля новую специальность или повысить квалификацию, не выходя из дома. Уровень качества многих курсов оставляет желать лучшего. В пандемию начали стремительно появляются онлайн-школы, которые гарантированно обещают трудоустройство, большую заработную плату после обучения и используют другие маркетинговые уловки, но не дают реальных компетенций. Как результат — резюме многих соискателей пестрят перечислениями названий разнообразных курсов, что значительно усложняет работу специалистов по найму персонала.

* с английского «старший», эксперт в своей области

** лидер команды

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