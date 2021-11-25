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Эксперт iMARS назвала причины влияния соцсетей на бизнес

Полина Французова

Общество
Эксперт iMARS назвала причины влияния соцсетей на бизнес
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Сегодня все больше растет эффективность социальных медиа в качестве инструмента рекламы для малого и среднего бизнеса. Исполнительный директор iMARS Digital Татьяна Виноградова поясняет причины сложившейся тенденции.

Пандемия заставила представителей бизнеса пересмотреть свои привычные алгоритмы работы. Даже самые крупные и неповоротливые компании и корпорации все чаще пробуют силы в социальных сетях. Ведь, в отличие от рекламы в традиционных СМИ, в соцсетях можно проводить рекламную кампанию, работая с конкретными целевыми группами.

— Традиционные СМИ в обозримом будущем никуда не денутся. Они все также будут играть важную роль, но уже сейчас трудно не заметить тренд по переводу рекламных бюджетов в социальные сети, — утверждает Татьяна Виноградова.

Эксперт уверена, что традиционное взаимодействие с бизнесом не давало людям возможности напрямую общаться с производителями товаров и услуг, что негативно сказывалось и сказывается на отношении потребителей.

— Социальные сети изменили правила игры: бизнес и потребители теперь говорят на одном языке, в том числе и языке критики. И критика как таковая — не главная проблема, а шанс получить лояльную аудиторию, — отметила эксперт.

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