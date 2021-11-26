Борьба за тротуар

Москвичи Михаил Ренне и Отилия Рошу приехали на улицу Ильинка, чтобы прокатиться на самокатах. Владельцы этого вида транспорта стали активными участниками движения, но правила для них пока не выработаны / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Они сами получают удовольствие, но рискуют нашими жизнями, особенно сейчас, когда начались заморозки. Сквозь вереницу пешеходов несутся самокаты, моноколеса и прочие «средства индивидуальной мобильности». Почему они едут не по проезжей части? Боятся за свою жизнь? А как же жизнь пешеходов? Об этом сегодня спорят председатель «Союза пешеходов» Владимир Соколов и председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

Владимир Соколов: Для таких людей нужно строить специальные дорожки

Чтобы решить проблему СИМ — средств индивидуальной мобильности, — нужно использовать опыт Москвы. А именно — начать строить для СИМ инфраструктуру: те же велодорожки, отделенные от проезжей части специальным барьером — чтобы на них не заезжали автомобили, рискуя задавить граждан.

Нужны ли на наших улицах люди на самокатах? Этот вопрос не имеет смысла, потому что они все равно будут. Всевозможные средства индивидуальной мобильности есть во многих городах России и мира. Прежде всего — в мегаполисах. Они удобны тем, что позволяют довольно быстро передвигаться, причем без всякого бензина и дизельного топлива. Они не загрязняют окружающую среду. Во многих городах, таких, как Москва, электросамокаты — это еще и часть туристической инфраструктуры. Гость города берет это транспортное средство в аренду и едет, знакомится с городом. Да, этот транспорт сезонный. Если в городе полгода зима, да и культурно-исторических достопримечательностей — кот наплакал, то велодорожки, возможно, там нет смысла строить. Но если климат позволяет, если есть на что посмотреть, то инфраструктуру для СИМ развивать придется — хотим мы этого или нет.

Еще в 2016 году мы, Союз пешеходов, впервые написали в ГИБДД и попросили разобраться с проблемой самокатов. Дело в том, что уже тогда появились первые жалобы — что самокаты давят пешеходов. Ответ ГИБДД был таков: «Мы будем за ситуацией наблюдать, потому что люди на самокатах относятся к категории пешеходов». С тех пор мало что изменилось. Единственное новшество — СИМы приравняли к велосипеду. Но если так, то давайте уже строить для них, как в Москве, специальные дорожки.

Другой вопрос, что строить их нужно правильно. Вот, например, не так давно на Большой Никитской появилась специальная разметка для велосипедов и электросамокатов. Этим средствам передвижения выделили более трех метров тротуара. Казалось бы — здорово, правильно сделали. Но в некоторых местах для пешеходов оставили всего полтора метра! Что это значит? Что гуляющие по улице люди — а их на Большой Никитской немало — начнут на велосипедную дорожку заходить. И их могут начать сбивать. Второй момент: велодорожка лишает возможности рестораны и кафе открывать летние веранды. То есть бизнес по прокату самокатов наехал на ресторанный бизнес! Причем в буквальном смысле слова. Что делать? Власти подумали и приняли соломоново решение — они разрешили пускать электросамокаты на проезжую часть. А чтобы автомобили их не передавили, на улице установили ограничение скорости в 30 км/час. Это вполне разумно, в Европе тоже так делают: автомобили и самокаты, если они едут рядом, должны двигаться в одном потоке. В общем, к каждому участку города в плане движения СИМ нужно подходить индивидуально. И разрешать это движение только там, где опасность как для водителей этих транспортных средств, так и для пешеходов сведена к минимуму. Другой вопрос, что не во всех городских локациях организация движения электросамокатов возможна в принципе. Но и на велосипедах, например, по МКАД, тоже не ездят, и никого этот факт не возмущает.

Отдельная история — парки. По ним часто ездят как на велосипедах, так и на роликах, так и на электросамокатах. Во многих парках есть велосипедные дорожки, по которым эти средства должны передвигаться. Есть разметка и нарисован велосипед. Проблема в том, что и велодорожки, по сути, нарисованы. Их как таковых не существует. У пешеходов просто забрали половину асфальта и отдали «под колеса». Неудивительно, что места всем не хватает.

В выходные дни на дорожке шириной в лучшем случае три метра должны одновременно умещаться и пешеходы, и велосипедисты, и люди на самокатах, и роллеры, и мамы с колясками, и пенсионеры с палочками для финской ходьбы. Неудивительно, что время от времени ктото с кем-то сталкивается. И обстановка порой царит нервозная, потому что все друг другу мешают. Поэтому рано или поздно придется дорожки расширять либо строить новые. Вот, например, в следующем году начнется глобальная реконструкция парка «Покровское-Стрешнево». Надеюсь, что там вопрос дорожек удастся решить. Ведь сейчас всех отдыхающих, движущихся и пешком, и на колесах, они просто не вмещают.

Нужно подумать и о разрешенной скорости для СИМ. Во Франции, например, в этом году запретили их движение по тротуарам. Почему? Потому что сначала там разрешили движение со скоростью пешеходов — т.е. около пяти км/час, но это ограничение фактически никто не соблюдал. И был высокий травматизм. К тому же на электросамокате сейчас можно ездить пьяным, оставлять место ДТП. Больше того: если водитель СИМ собьет кого-то, то это происшествие и ДТП-то не считается. Ведь электросамокат, согласно закону, не источник повышенной опасности. В общем, нужно четко, на уровне закона, определить сразу несколько параметров. Первый: разрешенная скорость электросамокатов. Второй: где и с какой скоростью им можно ездить. Третий: считать ли электросамокат транспортным средством повышенной опасности. Четвертый: должны ли водители электросамокатов сдавать экзамен на знание Правил дорожного движения. Лично я считаю, что это жизненно необходимо, ведь сегодня некоторые из СИМ способны разгоняться до 60 км/час. И стоит им столкнуться с пешеходом, как погибнут наверняка и пешеход, и водитель. Да и на проезжей части водитель СИМ способен спровоцировать серьезное ДТП. Причем тоже со смертельным исходом.

Возможно, решая все эти вопросы, тоже стоит использовать опыт столицы. Здесь, например, прокатные компании, сдающие СИМ в аренду, так программируют электросамокаты, что они сами сбрасывают скорость, если попадают в общественные пространства — например, на территорию ВДНХ. Это, согласитесь, очень удобно. В любом случае СИМ, как и автомобили, никуда не денутся. Когда-то возникли Правила дорожного движения для автомобилей, была построена и соответствующая инфраструктура. То же самое рано или поздно должно произойти и с СИМ, потому что они становятся полноправной частью современной городской цивилизации.

Мнения колумнистов могут не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»

Москвичи Михаил Ренне и Отилия Рошу приехали на улицу Ильинка, чтобы прокатиться на самокатах. Владельцы этого вида транспорта стали активными участниками движения, но правила для них пока не выработаны / Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Виктор Похмелкин: Пусть сдают на права и ездят по дорогам рядом с машинами

Идея дорожек для самокатов мне очень нравится. Она была бы идеальным решением проблемы. Но где место для дорожек взять? Даже в Москве, самом продвинутом городе России, создать полноценную сеть велодорожек, по которым могли бы ездить и самокаты, не удалось. Причина ровно одна — не хватает места. Возьмите Пушкинскую и Андреевскую набережные в Парке Горького. Там запрещено движение автомобилей: могут передвигаться лишь пешеходы и велосипедисты. И что? На велодорожках — всегда люди! А почему? Потому что пешеходам мало места: ну не помещаются все они на тротуар. А если по улице или набережной еще и машины двигаются? Как физически уместить всех: и автомобили, и пешеходов, и велосипеды с самокатами? При этом, напомню, в Москве довольно много узких улиц, где тротуары — пару метров в ширину максимум. А то и метр. Там и пешеходам-то тесно, какие уж тут велосипеды! Или возьмем парки. Там тоже не хватает велодорожек. Но если начать их целенаправленно строить, то придется на месте газонов, лугов, деревьев и полян класть асфальт. И многие москвичи справедливо возмутятся, потому что они хотят видеть в парке природу, а не велосипедные трассы во всех направлениях! И как же быть?

Если говорить об электросамокатах, то первое, что нужно сделать — это запретить им ездить по тротуарам. Если эта техника разгоняется до 60 км/час, то чем, скажите мне, она принципиально отличается от мотоцикла? Абсолютно ничем! Там почему мы пускаем электросамокат на тротуары и в пешеходные зоны? Людей чтоли давить? А давят, кстати, регулярно. Поэтому я предлагаю приравнять электросамокаты к мотоциклам со всеми вытекающими юридическими последствиями. А именно: пусть ездят исключительно по проезжей части. Второе — все электросамокаты должны подлежать обязательной госрегистрации и получить госномера.

Все их водители должны обязательно выучиться в автошколе и сдать на права. Практику, возможно, у них могут и не принимать, а вот теорию — обязательно. Причем электросамокат нужно на законодательном уровне обозначить как новый вид транспортного средства и пусть у его водителя будет своя категория. Букв в алфавите много — подобрать несложно. А если водитель СИМ желает еще и ездить — пусть покупает полис ОСАГО. Передвигаться, кстати, водителям электросамокатов нужно разрешить только в шлеме — как мотоциклистам. Нет шлема — штраф.

Ведь сегодня что получается? Водитель СИМ может выехать хоть на тротуар, хоть на дорогу. При этом быть пьяным, без шлема и не знать элементарных Правил дорожного движения. Он может стать виновником ДТП, но попробуй его потом найди! А когда у каждого СИМ появится госномер, то любая дорожная камера засечет как нарушение Правил дорожного движения со стороны СИМ, так и зафиксирует факт аварии. И сразу станет ясно, кто в ней виноват. Зная об этом, водители электросамокатов будут вести себя более сдержанно и отвечать за свое поведение на дороге. Нет, я не против того, чтобы люди по Москве передвигались на электросамокатах — это новый прогрессивный вид транспорта. Но именно — транспорта! Это не роликовые коньки, не скейтборд и даже не велосипед. Это техника, которая может очень быстро двигаться и быть опасной для всех, включая автовладельцев. Если, например, электросамокат неожиданно появляется перед машиной, то ее водитель наверняка попытается избежать столкновения и либо резко затормозит, либо попытается отвернуть. И то, и другое в условиях плотного московского трафика чревато аварией. И жертвами. Потому что автомобиль, например, может вылететь на тротуар или автобусную остановку. Вот вам и жертвы. В нынешней ситуации водитель электросамоката просто уедет вдаль, и его никогда не найдут. А под суд может попасть водитель машины.

Еще один важный момент: в ПДД следует прописать правило, согласно которому все электросамокаты имеют право передвигаться исключительно по крайней правой полосе. И не дальше метра от края проезжей части — как велосипеды. Я как водитель и гражданин не хочу, чтобы люди на СИМ гоняли между рядами автомобилей — потому что это крайне опасно как для водителей, так и для них самих. Хватит с нас и мотоциклистов, которые порою творят на проезжей части «чудеса».

Я прекрасно понимаю производителей электросамокатов. Понимаю бизнесменов, организующих их прокат. Люди нашли отличную нишу для заработка и делают деньги. Тот факт, что наши города к движению СИМ не очень-то приспособлены, их, думаю, не очень-то волнует. Но эта проблема волнует нас. И все ее решают поразному. В Лондоне, например, в течение нескольких лет передвигаться на электросамокатах было можно исключительно по частной территории. Сейчас этот транспорт пускают и на общественные пространства, но управлять им могут только люди старше 18 лет, имеющие водительские удостоверения. К тому же — просмотревшие обязательный обучающий курс по использованию электрического самоката. При этом, обратите внимание, максимальная скорость СИМ — 20 км/час, а ездить это транспортное средство может исключительно по велодорожкам. Причем вставать за руль в нетрезвом виде воспрещается. В Париже — такое же ограничение скорости. Ездить можно только одному, причем каждый самокат должен иметь габаритные огни, чтобы его было хорошо видно на дороге. По тротуарам передвигаться нельзя — за это положен штраф в 135 евро. Также во время движения нельзя слушать музыку и разговаривать по мобильному телефону. Как мы видим — ограничения довольно серьезные.

И цель их очевидна: максимально снизить опасность от электросамоката — и для пешеходов, и для их водителей, и для автомобилистов. Вполне очевидно, что и нам пора вводить для «самокатчиков» жесткие ограничительные меры. Причем не просто так, с потолка, а опираясь на опыт мегаполисов, столкнувшихся с проблемой раньше нас. Не нужно ждать пострадавших и уж тем более погибших, нужно принимать меры на законодательном уровне. Давайте работать на опережение.

Мнения колумнистов могут не совпадать с точкой зрения редакции «Вечерней Москвы»

ЦИФРА

30 тысяч рублей составляет сейчас средняя цена электросамоката, что делает его весьма доступным транспортом. Причем уже появились модели, способные разгоняться до 140 км в час.