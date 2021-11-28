Глас небес: как звезды влияют на выбор карьеры

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Странная связь между месяцем рождения тех или иных групп людей, их профессиональным выбором была подмечена астрологами и, похоже, еще раз подтверждена некоторыми исследованиями.

Не так давно футбольные фанаты (а по совместительству, видимо, еще и статистики) проанализировали даты рождения 198 игроков, игравших в последних 10 финалах Лиги чемпионов УЕФА, и обнаружили, что майских среди них оказалось вчетверо больше, чем ноябрьских.

Журналисты еженедельника CIES Football Observatory Weekly Post пошли еще дальше и изучили состав футбольных команд 67 стран мира (43 938 игроков). Оказалось, что в среднем 31,2 процента из них родились в январе-марте и лишь 19 — в октябре-декабре. При этом в сборной Китая рожденных в первом квартале получилось вообще 43,6%, хотя по логике распределение должно было быть близким к 25% х 4. Вот так, например, выглядит ситуация на верхних строчках рейтинга FIFA-21: Бельгия (31,5 — 26,2 — 22,5 — 19,8), Бразилия (32,2 — 29,4 — 22,2 — 16,2), Франция (31,4 — 26,6 — 23,1 — 18,8). И не только на верхних — правило сработало в 64 случаях из 67. И у России тоже (35 — 26,5 — 23,3 —15,3).

Впрочем, сказать, что эти подсчеты открыли какую-то футбольную Америку, нельзя. Странный феномен отследили еще в 1980-х и объяснили тем, что в футбольной секции у январских ребятишек будет в команде одногодок фора практически в год по сравнению с рожденными в декабре.

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Что такое разница в год в случае с 4–5-летками, думаю, объяснять не надо. А попав в список тренерских любимчиков, они и дальше идут по футбольной жизни более успешно, нежели младшие, которые чувствуют себя аутсайдерами и часто просто бросают футбол. Этот вывод косвенно подтверждают данные по Японии (16,2 — 32,1 —29,7 — 22) и Англии (27,1 —18,5 — 24,3 — 30,1), не вписавшихся в общий расклад. Дело в том, что в японских спортшколах возрастная отсечка проходит не по январю, а по апрелю, а в английских — по сентябрю.

Интересно, что в некоторых других игровых видах спорта (например, хоккее, регби и др.) это соотношение сохраняется, а вот, скажем, в бейсболе — нет. Тут масса игроков, рожденных в ноябре и, наоборот, очень мало майских. И корреляций с разными социальными факторами, как в случае с футболом, ученые пока так и не нашли. Хотя, думается, подключись к исследованию толковый астролог, ответ был бы найден.

Но бог с ними, со спортсменами. Статистика набрала уже достаточно совпадений и в других областях. Например, есть исследования, обнаружившие, что рожденные в январе гораздо чаще страдают гипертонией и кардиомиопатией, зато сильно меньше болеют отитом. У августовских чаще встречается конъюнктивит, у апрельских — стенокардия, а у декабрьских… — синяки. Были отдельные исследования по сердечно-сосудистым заболеваниям, и они тоже подтвердили этот расклад — как минимум для 7 болезней из 9.

На сегодня известно уже несколько десятков работ, которые выявили странную закономерность между «хроникой» и месяцем рождения. Причем во всех случаях выборка была довольно солидной (вплоть до миллиона человек и больше). Так, шизофрения чаще встречается почему-то у рожденных с декабря по февраль; умственная отсталость — у тех, кто появился в промежутке декабрь-март; алкоголизм и сезонные расстройства больше накрывают триаду март-май; рожденные в период с марта по август чаще сталкиваются с рассеянным склерозом и аутизмом, и так далее.

Существует и не медицинская статистика. Так, долголетами чаще становятся люди, рожденные с октября по декабрь, более успешны в школе дети сентября-ноября, счеты с жизнью чаще сводит триада апрель-июнь, матери-одиночки чаще рожают детей зимой, левши любят появляться на свет с марта по июль, ну, и т.д.

Поражает незашоренного наблюдателя и то, что практически каждый представитель того или иного знака — хочет он этого или нет — несет на себе его печать. Овны в массе своей отличаются по мировосприятию, проявлениям и энергетике от Дев, Скорпионы не похожи на Близнецов и т.д. И даже в нетипичных случаях более глубокий анализ (на уровне уже индивидуально составленного гороскопа) прекрасно объясняет, почему вдруг рожденный в мае Телец ведет себя как августовский Лев.

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Получается, что еще тысячи лет назад астрологи древности нащупали и вычленили особенности психики больших групп людей, рожденных в тот или иной промежуток года. Эта закономерность видна и очевидна тем, кто знаком с предметом не по желтушным брошюркам и фантазиям журналистов на последних страницах дамских журналов, а хотя бы чуточку лучше. Но напрочь отметается почему-то официальной наукой.

Для сравнения: современная психология до сих пор оперирует лишь четырьмя понятиями темперамента — в отличие от астрологии, где их как минимум 12. Но первую мы называем наукой, а второй в этом яростно отказываем.

Да, академические авторитеты часто обвиняют лженауку в несбывшихся прогнозах. Обвиняют, заметим, даже не снизойдя до того, чтобы понять, как там в ней все устроено. Проблему с предсказаниями признает и сама астрология: свобода воли существует; будущее многовариантно и зависит от массы микровыборов, которые совершает человек ежедневно; одна и та же конфигурация планет может проиграться массой разных способов (но никогда не проиграться массой других); и чтобы предвидеть в подробностях, каким путем пойдут события, нужно быть виртуозом своего дела. А таких и среди ученых — с гулькин нос. Но говорить из-за этого, что весь накопленный астрологией массив — никчемная пустышка, как минимум странно. В конце концов, синоптики лажают не реже, но метеорологию никто лженаукой не считает.

Напыщенность, высокомерие и снисходительность — черты, которые большинство «яйцеголовых» не устают демонстрировать публике. Хотя, по логике, их по жизни должны вести лишь любознательность и интерес к нераскрытым тайнам мира. Так было во все века. Работа Ньютона много лет пылилась в архивах Лондонского королевского общества, Дарвина осмеяла Французская академия, а Менделеева — русская… Пароходы, самолеты, падающие с неба камни — вещам, над которыми потешался в свое время ученый люд, несть числа.

«Планеты не могут влиять на живые организмы Земли!» — декларируют нынешние физики и астрономы. На каком основании? Исключительно на том, что современные представления о физике говорят им об этом. Но где гарантия, что через 10, 20, 100 лет она не обнаружит воздействия, о которых нынче даже помышлять не в силах? В конце концов, об электромагнитном поле до XIX века наука знать не знала, а прафизики смеялись когда-то над идеей круглой Земли — ведь люди внизу с нее просто упадут. Тоже были в авторитете…

Между тем весь опыт астрологии говорит о существовании некоего глобального, надземного воздействия чего-то на Землю, ее обитателей и все жизненные процессы. Да и люди, не растерявшие детского любопытства, что-то такое подозревали. Об этом писали Чижевский, Циолковский, Бэкон, Лейбниц и масса других ученых.

В астрологии считают неблагоприятным время, когда одна или несколько планет образуют друг с другом угол (аспект) в 90 и 180 градусов. В 1946 году радиоинженер Джон Нельсон из компании Radio Corporation of America искал причины коротковолновых помех во время магнитных бурь — надо было загодя прогнозировать периоды плохой радиосвязи. И обнаружил, что, если поставить Солнце в центр системы-окружности (а оно, как известно, и так там), то большинство бурь происходит, когда две или более планет (включая Землю) находятся друг по отношению к другу под углом 0°, 90° или 180°. Причем чем больше планет участвуют в этой космической инсталляции, тем более сильная буря будет.

Лет 20 назад биологи выяснили, что ДНК может проводить электроток, то есть даже чисто теоретически на нее может влиять как минимум электромагнитное поле Земли, Солнца и планет-гигантов. И о проявлениях этого влияния мы пока можем только догадываться.

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В 1920 году венский химик, микробиолог и антропософ Лили Колиско, вспомнив о том, что астрология и алхимия традиционно связывают планеты с тем или иным металлом (Солнце — золото, Луна — серебро, Меркурий —ртуть и т.д.), решила посмотреть, будет ли влиять их положение на небосводе на поведение растворов солей этих металлов. Особенно ее интересовало так называемое соединение — один из самых мощных астрологических аспектов. Она готовила растворы солей «астрологических» металлов и смотрела, как ведут себя образцы, которые кристаллизовались на фильтрующей бумаге.

Так, когда Сатурн (свинец) находился на небе в соединении с Солнцем или Луной (то есть Солнце или Луна как бы «накладывались», затмевали эту планету), на Земле кристаллизация свинца шла ни шатко ни валко — процесс либо тормозил, либо вовсе прекращался. Аналогичная история была и с другими металлами. Справедливости ради стоит сказать, что сразу после Колиско многие пытались повторить ее опыты, и были экспериментаторы, которые его подтверждали, но находились и те, у кого мало что получалось.

Однако в 1970-х годах о них вспомнил английский химик Коллершторм. И обнаружил, что влияние аспектов не сильно скоростных планет на химические реакции длилось обычно несколько дней и было гораздо более заметным, чем в опытах с Луной, быстро движущейся по небосводу. Причем пик влияния небесных тел на растворы «именных» солей происходит несколько позже точного астрологического соединения планет. Как будто их энергии требовалось время, чтобы дойти до Земли. В 2002 году эти эксперименты с успехом повторил и швейцарский химик Десбиоллес...

В общем, к чему я это все? К тому, что мир, похоже, в очередной раз оказался намного интереснее, чем кажется. Об этом говорят и наработанная статистика, и опыты тех немногих ученых, кто не побоялся выглядеть смешным в глазах коллег. А посему не пора ли уже закопать топор войны и начать вместо этого расширять горизонты?

ПРЯМАЯРЕЧЬ

Ирина Шилова, кандидат философских наук:

— Мне кажется, проблема «физиков» (академических ученых) и «лириков» (астрологов) состоит в том, что первые черпают сведения о ней из популярных источников, а вторые, как правило, не сильно разбираются в академических науках. Кроме того, наука — так уж сложилось — привыкла общаться с миром материи, а астрологический метод, как мне кажется, нащупал некие более тонкие и неизвестные пока еще нам механизмы. Которые мы — в силу того, что не можем никак их зафиксировать — называем нематериальными, но которые, вполне возможно, отражают какие-то законы мироздания, о которых мы не догадываемся. «Материальна ли душа?» — этим вопросом вряд ли будет задаваться современный физик, биолог или химик. Хотя вот с той же психологией астрология вполне могла бы найти общий язык. В любом случае догматизм, с позиций которого оценивает современное ученое сообщество тысячелетние наработки предков, мне кажется излишним. В конце концов, из астрологии выросла астрономия, а косность — не самая хорошая черта ученого.