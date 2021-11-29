Как победить мусор

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Каждый москвич ежегодно выбрасывает около 500 килограммов мусора. И этот объем постоянно растет. Около 70 процентов всех отходов — упаковка. Как справиться с мусорной проблемой? К дискуссии экспертов подключился бизнесмен Дмитрий Давыдов, опубликовавший 20 предложений по развитию России. Он убежден, что его идеи помогут нашей стране стать одной их самых благополучных в мире и значительно улучшат жизнь ее граждан. Предприниматель надеется, что его предложения будут поддержаны государством на законодательном уровне. Среди идей и есть те, что касаются проблемы бытовых отходов.

Бизнесмен советует повторить опыт Швейцарии, где перерабатывается уже 75 процентов мусора.

«Организацию сбора и переработки передали в руки частным компаниям, которые помогли Швейцарии за короткий период стать одним из лидеров по утилизации мусора в Европе, — пишет предприниматель на сайте 20idei.ru. — Сортировке подлежит не только бумага, пластик или пищевые отходы. Отдельно сортируется абсолютно все — от различных типов батареек до всех/нескольких видов отработанного масла: всего около пятидесяти категорий отходов».

Отсортированному мусору в разных странах находят различное применение. В Японии, как рассказывает предприниматель, из переработанных пластиковых бутылок изготавливают спортивную одежду, канцелярские товары, офисную мебель, школьную форму и многое другое. Также японцы перерабатывают и разные виды стекла, глины и фарфора, получая из них плитку, использующуюся для мощения улиц, а также панели для облицовки стен. Одним словом, в Японии хорошо развито производство стройматериалов из мусора.

«Еще одну идею можно позаимствовать у практичных немцев: в каждом микрорайоне есть хозяйственные дворы, куда немцы, как правило, по субботам, везут различные крупные предметы, от которых им необходимо избавиться, но которые запрещено выбрасывать в обыкновенные контейнеры, — пишет бизнесмен на сайте 20idei.ru. — Важный момент — эту бытовую технику и мебель может бесплатно забрать себе любой желающий. Причем для удобства немцы отрезают у нерабочей техники шнур. Благодаря этому можно понять, работает ли прибор или нет. Ну а то, что никто не забрал, попадает, в зависимости от типа изделия, на фабрики по переработке или используется в качестве топлива для котельных».

Современные мусоросжигающие заводы, как пишет предприниматель, являются небольшими электростанциями, которые производят столь необходимое в современном мире электричество. Например, когда немецкие власти запретили складировать мусор на свалках, а непереработанные отходы оказалось необходимо куда-то девать, то комплексы, производящие электричество и тепловую энергию, благодаря сжиганию мусора стали расти в стране как на дрожжах. И сегодня в стране действует более ста установок, которые рассчитаны на утилизацию более 18 миллионов тонн отходов мусора.

«А в шведском городе Линчёпинг на заводе «Гарстад» ежегодно сжигается около 330 тысяч тонн твердых бытовых отходов, из которых шведы получают электроэнергию и тепло, которых хватает примерно для 90 процентов городских домовладений, — пишет предприниматель. — Также из отходов шведы получают и биогаз, используемый для нужд городского транспорта. Рациональные шведы подсчитали, что из четырех тонн отходов можно получить столько же энергии, сколько дает одна тонна нефти».

«Мусорные электростанции» в Дании, Японии, не только эффективны и, благодаря высоким технологиям, экологически чисты, но и просто радуют глаз. Это не мрачные бетонные строения, а яркие и эффектные здания. Примером таких решений может послужить Энергетическая башня в Роскилле (Roskilde) в Дании или японский мусоросжигающий завод на острове Майшима (Maishima) в Осаке.

«Отдельный акцент стоит сделать на том, чтобы прививать культуру экологичного образа жизни с самого раннего возраста, — пишет предприниматель. — Например, в Швейцарии культура сбора мусора прививается со школьной скамьи — дети пишут контрольные с задачками на темы: «Куда нужно выбрасывать пенопласт» или «Как правильно выгуливать собаку».

Мировой мусорный рынок сегодня оценивается примерно в 120 млрд долларов. А в России переработка отходов, по подсчетам различных компаний, может приносить от двух до 3,5 млрд долларов в год.

«Для скорейшего решения данного вопроса мы предлагаем предоставить налоговые льготы компаниям, инвестирующим в мусороперерабатывающую отрасль, — предлагает предприниматель. — Данные компании на протяжении первых десяти лет будут выплачивать всего лишь 1–3 процента от прибыли при условии, что устанавливаемое оборудование будет представлять собой самые современные аналоги и соответствовать самым жестким критериям отбора, ориентированным на мировые стандарты. То есть необходимо выборочно отобрать технологии по принципу заимствования у разных стран только самых лучших и передовых решений. В случае, если после запуска фактические показатели будут отличаться от заявленных инвесторами, то на компанию можно будет накладывать крупные денежные штрафы».

По мнению Дмитрия Давыдова, самым сложным препятствием на пути к развитию в стране полноценной мусороперерабатывающей структуры станет менталитет наших соотечественников. Ведь не все готовы сортировать отходы. Как быть?

«Европа уже давно все придумала за нас, заменив мусоропроводы на раздельные контейнеры для сбора стекла, пластика, металла и бумаги, — пишет предприниматель. — А для того чтобы каждый вид отходов попадал строго по назначению, там была проработана экономическая сторона вопроса. Люди должны сортировать отходы своей жизнедеятельности в соответствии с существующими требованиями. Для тех, кто не хочет этого делать, существует альтернативное решение — закупка специально предусмотренных мусорных пакетов, в стоимость которых входит специальный сбор на сортировку и утилизацию. В противном случае экологическая полиция вычисляет нарушителя и выписывает огромный штраф. Данная мера позволила бы решить проблему мусоропереработки и в России».

Елена Есина, президент Национального объединения организаций операторов в области обращения с отходами «Русрециклинг», предложения предпринимателя поддерживает:

— Да, поощрять компании, внедряющие самые передовые технологии мусоропереработки, — уверена Елена Александровна. — Но при этом нужно четко, на государственном уровне, определить — какие передовые, а какие нет. Чтобы не получилось, что налоговые льготы получают те, кто не помогает природе, а загрязняет ее.

Также, по ее словам, хороша идея стимулирования граждан к раздельному сбору мусора.

— Сейчас, обратите внимание, людей не стимулируют никак: хочешь сортируй, хочешь нет и тебе ничего за это не будет, — пояснила эксперт. — Я бы, в дополнение к идеям предпринимателя, предложила перенять опыт Белоруссии, где работают пункты по приему вторсырья. Туда граждане могут сдать пластик, картон, бумагу, алюминий. И получить за это либо деньги, либо купоны на скидки при покупке разного рода товаров. В Европе, кстати, роль пунктов приема играют фандоматы.

Что же касается воспитания экологического сознания, то, как считает эксперт, можно обратиться не только к опыту Швейцарии, но и к нашей советской истории.

— Вспомните: еще треть века назад школьники собирали макулатуру и металлолом. И в ходе этого занятия они приходили к пониманию, что да, есть вторсырье, его можно перерабатывать в новые вещи. И это тоже воспитание экологического сознания.

Кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев поддерживает идею стимулирования передовых предприятий по мусоропереработке:

— Сейчас, например, столичные власти активно поддерживают любые инновационные производства, открываемые в Москве. В городе открываются технополисы и технопарки. Их резиденты имеют существенные льготы — например, по налогу на прибыль, землю, недвижимое имущество, — рассказывает эксперт. — Если столь же серьезно, да еще на всероссийском уровне, поддерживать мусороперерабатывающие предприятия, то эта отрасль начнет активно развиваться.

Дмитрий Давыдов надеется, что его идеи будут услышаны и поддержаны государством на законодательном уровне.