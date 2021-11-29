Врач рассказала об особенностях штамма «Омикрон»

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29 ноября педиатр-инфекционист Анна Горбунова рассказала об особенностях нового штамма коронавирусной инфекции.

«Суперновый» штамм коронавируса — B.1.1.529, он же «Омикрон», получил распространение в тех странах, где население слабо охвачено вакцинацией.

— Мутация вирусов происходит там, где они свободно циркулируют, — объясняет Анна Горбунова.

Врач отмечает, что если в обществе нет коллективного иммунитета, мутации вируса неизбежны, а значит, сдержать рост их распространения невозможно.

— У данного вида большой список мутаций — 50, при этом 32 находятся в спайковом белке вируса, — говорит педиатр-инфекционист.

Для сравнения: у получившей широкое распространение «дельты» было восемь мутаций в спайке — в той части вируса, которая является основной мишенью для вакцин.

— Однако много мутаций автоматически не равняется тому, что все плохо, — продолжает специалист. — Важно знать, что на самом деле делают эти мутации. Ведь по всему миру сейчас циркулируют тысячи различных вариантов коронавирусной инфекции.

Тем не менее именно этот новый вариант ковида особенно беспокоит экспертов, потому что он сильно отличается от оригинального коронавируса, для борьбы с которым были разработаны современные вакцины.

— И здоровая обеспокоенность — это попытка работы на опережение, — добавляет Анна Горбунова.

По ее словам, сейчас разрабатываются новые версии вакцин. Но ученым еще необходимо собрать информацию о реальной необходимости внесения изменений в вакцины, изучить вирус и его принципиальные отличия во взаимодействии с человеком.

— Надо выяснить, на самом ли деле он более заразен и опасен, чем другие, или нет, — уточняет она. — Если да, то в этом случае понадобится новая вакцина, и «приготовить» ее можно будет в течение нескольких недель, максимум за 100 дней. Такое мнение уже высказал один из производителей вакцин против коронавируса.

По словам медика, новый штамм не вытеснит старые. Они по-прежнему представляют опасность.

— Нынешние вакцины практически на 100 процентов снижают риск тяжелого течения коронавируса, — отмечает она.

Напомним, что сейчас Всемирная организация здравоохранения изучает несколько штаммов COVID-19. Их разделили на два списка — «вызывающие опасения» и «вызывающие интерес». В первый, помимо новой вариации коронавируса, вошли штаммы «альфа», «бета», «гамма» и «дельта», во второй — «йота», «каппа», «лямбда» и «мю».