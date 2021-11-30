Вдохновленная Некрасова

Фото: Из личного архива Анастасии Некрасовой

Анастасия Некрасова — внучатая племянница поэта XIX века Николая Некрасова. Певица рассказала «Вечерке» о своем отношении к произведениям предка, первой книге стихотворений и музыкальных достижениях.

— Николай Некрасов — один из самых остросоциальных поэтов и прозаиков своего времени. Ориентируетесь ли вы на него в своем творчестве?

Со всем безусловным уважением к Николаю Алексеевичу, чьи произведения так близки русской душе, я все-таки больше про лирику и вопросы к себе. Остросоциальных тем стараюсь не касаться даже в песнях. Больше руководствуюсь своими ощущениями.

— Что, по-вашему, нужно сегодняшней аудитории?

— Сложно ответить за всех. Аудитория разнообразна. Конечно, несложные тексты, музыка с простым битом понятны более широкому кругу. Далеко не все в наше время готовы погружаться в тонкости поэтического изложения. Когда я пишу что-то сложное, то понимаю, что моя работа, скорее всего, будет оценена небольшим кругом людей.

Тем не менее федеральные радиостанции ставят мои песни в ротацию. Когда я пропеваю написанные мной строки со сцены и вижу глаза думающих, тонко чувствующих людей, то понимаю — все не напрасно.

— У вас скоро выйдет книга стихотворений. Какой путь для этого проделали?

— Я пишу стихи давно, но всегда относилась к этому не слишком серьезно. Для меня это было больше развлечением, дополнением к песенным текстам. Мне казалось, я никогда не покажу их кому-то еще. Но когда работ стало много и я начала читать их на концертах, то увидела отклик аудитории. И поняла, что нужно дать моим строкам признание. Сейчас книга уже в печати. Сборник будет в тканевом переплете, со множеством иллюстраций.

Первый тираж небольшой. Для меня важно сберечь уникальность момента.

— Недавно у вас вышел клип «Разум и сердце». На что больше ориентируетесь, принимая решения, — на сердце или разум?

— Конечно же, я человек сердца. Если оно уже что-то решило, «побежало» с душой вприпрыжку, разуму придется смириться. Ну или разбираться с последствиями таких решений. Об этом, кстати, получилась и песня. Я рада, что творческая команда, снимавшая клип, смогла ее прочувствовать и подобрать правильные визуальные образы.

— Вы живете в Санкт-Петербурге. А в столицу не хотели бы перебраться?

— Я очень люблю Москву. Жила в столице четыре года до пандемии. Когда все закрылось, решила, что лучше вернуться в родной город и побыть там, где можно отдохнуть и с новыми силами начать творить. Но столица до сих пор меня не отпускает. В Москву приезжаю регулярно, все же основная работа здесь. Потому не исключаю обратный переезд. Скоро приеду, чтобы записать аудиоальбом своих стихов. Я решила дополнить книгу еще и таким форматом. Это будет еще одним творческим достижением уходящего года. Еще декабрьские выступления на частных мероприятиях — большая их часть планируется в Москве.

ДОСЬЕ

Анастасия Захарова — певица и автор песен. Некрасова — псевдоним исполнительницы. Родилась 18 декабря 1986 года в городе Санкт-Петербурге. Окончила Высшую школу менеджмента по направлению «Управление продажами», а также факультет режиссуры театра и эстрады Российского института театрального искусства.