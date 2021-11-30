Инвестор заявил о возможностях решить проблемы с ветхими общежитиями

Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

В Москве сохраняется проблема расселения людей из старых советских общежитий. Большая часть таких зданий была построена до 1960-х годов, когда в город приезжали работать молодые и амбициозные люди, не имеющие собственного жилья.

Сегодня многие заводские общежития находятся в аварийном или близком к аварийному состоянии. А некоторые из тех, кто приехал покорять столицу десятки лет назад, так и живут в них. Решить проблему одного из таких объектов предлагает инвестор. Как улучшить свои жилищные условия и получить заветные квадратные метры в Москве, выясняла «Вечерняя Москва».

Проблема общежитий

Еще в 2010 году в столице насчитывалось 560 общежитий. На сегодняшний день менее половины зданий (247) из этого списка, по данным столичного департамента городского имущества, находятся на балансе Москвы. Другая же часть имеет своих законных частных владельцев. Зачастую последним было невыгодно улучшать жилищные условия людей. В итоге жилищный фонд старел, коммуникации изнашивались, а люди оставались жить один на один с этими проблемами. Причем некоторые из жильцов не могли даже прописаться на отведенных метрах.

Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

— Пальма первенства в вопросах, с которыми приходят горожане на прием, как обычно, у социальной тематики и сферы жилищно-коммунального хозяйства, — говорит депутат Московской городской думы Степан Орлов.

По его словам, к нему достаточно часто обращаются со своими проблемами жильцы общежитий. Где-то в старых зданиях нет ремонта, а где-то — есть проблемы с соседями. Но личные вопросы отходят на второй план, когда есть один общий враг: ветхость советских зданий и высокий износ сетей.

По словам коллеги Степана Орлова, столичного парламентария Инны Святенко, проблема расселения людей из общежитий — очень серьезная.

— А для многих — и личная, — добавляет депутат.

Привести в порядок общежития могут их владельцы или город — здесь все зависит от того, в чьей собственности оформлено здание.

— В общежитиях необходимо проводить хотя бы минимальный ремонт, — говорит партнер архитектурного бюро Syntaxis Александр Стариков. — В среднем косметический ремонт внутренней части таких зданий может стоить 10–20 тысяч рублей за каждую комнату.

Если ремонт нужен основательный, то представленные цифры вырастают как минимум в два с половиной раза. К этому стоит также добавить и фасадные работы.

Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

— В среднем это 1,5–2,5 тысячи рублей за квадратный метр, — подсчитывает эксперт. —- Наиболее качественно обновление общежитий можно провести с помощью передачи фонда в долгосрочную аренду предпринимателям, которые сделают ремонт.

Но не всегда ремонт может спасти ситуацию. Очень часто после соответствующих обследований выясняется, что советские постройки сильно износились. Коммуникации гниют, в стенах — трещины, а общедомовое имущество приходит в сильнейший упадок.

— Возможно, затраты на приведение общежитий в нормальное состояние будут несоизмеримы с предполагаемой выгодой, — говорит ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

Инвесторы помогут

Помочь с решением извечного московского квартирного вопроса вызывались и инвесторы. Они выкупали здания, помогая жильцам переехать в дома в хорошем состоянии. Удачный пример — расселение жильцов общежития «Трехгорной мануфактуры» на Пресне.

Еще одним удачным примером могли бы стать переезды из старых общежитий «Моспромстроя». Здания на Аминьевском шоссе уже изрядно обтрепались, а собственник корпусов предлагает жильцам выгодные условия для переезда в другое, более качественное жилье. Тем более что комиссии, ранее проводившие обследования заводских общежитий, признали: зданиям требуется капитальный ремонт. Владелец общежитий, ООО «Пионер Финанс», предлагает жильцам получить квадратные метры в здании на улице Гурьянова, 53.

— Для переезжающих в общежитие на улице Гурьянова подготовлены комнаты, в которых сделан качественный косметический ремонт. Коридоры и места общего пользования также отремонтированы, установлены двери, восстановлена бытовая техника, установлена новая сантехника. Есть возможность сделать ремонт комнаты на свой вкус, мы готовы помочь, — рассказывает генеральный директор компании Юрий Фролов. — Мы также берем на себя переезд граждан. Грузчики и перевозка имущества жителей будет организована нашей компанией.

Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

При этом стоит помнить, что общежития на Аминьевском шоссе находятся в частной собственности и в данном случае договоренность с собственником — наилучший вариант для проживающих в таких зданиях. Город в такой ситуации не может выступать гарантом того, как решится вопрос этого вида собственности.

Однако владелец зданий предлагает еще ряд ключевых новаций для жильцов, решившихся на переселение. Так, еще одним бонусом станет московская прописка. Ее получат и те, кто официально зарегистрирован в общежитиях, и те, кто такого статуса до сих пор не имел.

Другой выгодой для тех, кто сменит адрес с Аминьевского шоссе на улицу Гурьянова, станет возможность расширить свою площадь, улучшить условия проживания.

— Если мы видим, что у жильцов стесненные условия (например, мать и подросший сын живут в комнате площадью 16 квадратных метров), мы готовы предоставить комнату большей площади или даже две комнаты. Комнаты можно приобрести и в собственность, — продолжает он.

При этом докупить дополнительную площадь можно по стоимости значительно ниже рыночной: 70 тысяч рублей за квадратный метр. Таких цен на столичном рынке недвижимости сегодня не найти.

40 человек уже выбрали новое жилье на улице Гурьянова и очень довольны им. Однако в старых общежитиях остается немало тех, кто опасается переселения или не доверяет собственнику.

— Причины, по которым жильцы не хотят переезжать, разные. Кто-то привык к району, кто-то считает, что мы ущемляем его в правах, кто-то боится остаться на улице. Есть такое беспочвенное опасение, что мы заставим людей уехать с Аминьевского шоссе, но регистрацию по новому адресу не дадим и выгоним потом на улицу. Мы постоянно проводим переговоры с гражданами, объясняем, как юридически будут прописаны их права на новое жилье, — объясняет Юрий Фролов.

Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Погасить долги

При этом застройщик идет навстречу и в других вопросах жильцов. Так, компания готова не только помочь с переездом, регистрацией на новом месте, но и даже с погашением долгов по «коммуналке». По словам Юрия Фролова, в индивидуальном порядке возможно проведение процедуры по урегулированию задолженности за «коммуналку» путем согласования сроков и условий погашения долга, в том числе не исключен вариант частичного прощения долга. Результат урегулирования оформляется двухсторонним соглашением — между жильцом и компанией.

Кроме того, «Пионер Финанс» также готов оказать содействие в оформлении детей в детские сады и школы, а также предоставить согласие собственника на приватизацию помещений в общежитии по адресу улица Гурьянова, 53.

Выбор теперь за жильцами двух общежитий на Аминьевском шоссе, в домах 7 и 9. Инвестор рассчитывает на то, что все проблемы будут урегулированы. А жильцы общежитий решат свои жилищные вопросы, оценив и получив в итоге выгоду от переезда.