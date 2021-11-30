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Астролог рассказала, как изменится жизнь при ретроградной Венере в декабре

Лала Манушакян

Общество
Астролог рассказала, как изменится жизнь при ретроградной Венере в декабре
Фото: Рixabay

Астролог, таронумеролог и преподаватель Евразийского астрологического института Анастасия Широкова рассказала в своем Instagram, какие изменения ждут всех знаков зодиака в последнем месяце уходящего 2021 года.

Первая половина декабря обещает быть насыщенной событиями, связанными с финансовыми сделками.

— Планеты Венера и Плутон, отвечающие за собственные и чужие или заемные средства, входят в ядро Селены, являющейся помощником, ангелом-хранителем. Значит, можно предполагать появление интересных предложений по рефинансированию, списанию долговых обязательств, поступления различных бонусов, поблажек в кредитных историях, а также разного рода субсидий, — сообщила специалист.

Во второй половине месяца последует вхождение Меркурия и Марса в более выгодное астрологическое нахождение. Такое изменение может повлиять на привычный ритм жизни и дисциплинировать его, а также разобраться со своими документами. Появиться шанс реализовать давно запланированное путешествие или поездку.

— Возможно, будут открыты некоторые новые или хорошо забытые старые туристические направления, подтверждает эту вероятность Юпитер, пребывающий в гармоничных и свободных аспектах, — отметила Широкова.

Обратное движение Венеры с 19 декабря 2021 года и продлится до 29 января 2022 года привнесет свой вклад: в эти дни можно будет получить много подарков и приятных финансовых сюрпризов. Однако не стоит брать кредиты, совершать пластические операции и вступать в брак.

Астрологи назвали шесть пар знаков зодиака, отношения которых обречены на провал и приведут только к вечным конфликтам и разбитым сердцам.

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