Какая сметана вкуснее

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Москвичи и гости города проголосовали за лучших, на их взгляд, производителей сметаны.

Лидерами стали компании «РостАгроКомплекс», «Данон Россия», группа компаний «Рена» и компания «Вимм-Билль-Данн».

— Сметана — один из самых востребованных молочных продуктов, поэтому и конкуренция на этом рынке высочайшая, — рассуждает маркетолог Дмитрий Лемешев. — Причем, обратите внимание, явного лидера в голосовании нет. И нет производителя, который занял хотя бы 20 процентов рынка. Для потребителя это хорошо.

Как пояснил эксперт, благодаря высокой конкуренции молочная продукция дорожает медленнее, чем многие другие виды продовольствия. К тому же на протяжении года производители сдерживали взрывной рост себестоимости продукции.

— Для решения проблемы Минсельхоз планирует направить компаниям 10 миллиардов рублей субсидий на компенсацию затрат на подорожавшие корма для скота, — рассказывает Лемешев. — Деньги, конечно, для рынка очень небольшие, но сам факт того, что цены хоть както пытаются сдержать, покупателей обнадеживает.

Как пояснил эксперт, потребление молочных продуктов в Москве растет. Если в 2019 году, по данным Мосгорстата, средний житель города съел 252 килограмма «молочки», то в 2020 году — уже 291 килограмм: рост более 15 процентов.

— И все равно недопотребление молочных продуктов у нас по сравнению с развитыми странами — около 30 процентов, — пояснил эксперт.