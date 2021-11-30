Врач объяснил, почему во время пандемии растет число психических расстройств

Фото: Из личного архива Сергея Ветошкина

30 ноября заведующий медико-реабилитационным отделением ГБУЗ ПКБ № 4 им. Ганнушкина психиатр Сергей Ветошкин объяснил, почему во время пандемии может расти число психических расстройств на почве стресса. И это связано не только с последствиями болезни.

По словам Сергея Ветошкина, у людей, перенесших коронавирус, в зависимости от тяжести течения болезни, действительно может возникнуть спектр расстройств. Среди прочего: спутанность сознания, возбуждение, галлюцинации. Могут быть интоксикационные психозы. Их симптомы — аутоагрессия и галлюцинации, двигательное беспокойство.

— Нарушения в психике при коронавирусе, грубо говоря, похожи на те, которыми знаменита белая горячка, — рассказал Ветошкин. — Она тоже происходит из-за интоксикации — только алкогольной продукцией. Однако, в отличие от обычных экзогенных (вызванных внешними причинами. — «ВМ») психозов, коронавирусный может продолжаться дольше. Алкогольный психоз длится три-пять дней, при коронавирусе — порой даже больше двух недель.

Врач добавил, что это расстройство требует медикаментозного, психотропного лечения. Без помощи медиков пациенты с таким состоянием не справятся — последствия бывают фатальными.

После коронавируса может появиться астения — слабость. Иногда — тревожные расстройства органической природы. Могут быть и депрессивные расстройства.

— Но для психиатрии в этом нет ничего нового, — уверен специалист. — Большую новизну имеет массовый психоз. Постоянное обсуждение болезни и того, как она влияет на организм, информационный фон могут стать причиной тревожно-депрессивного расстройства, вирусофобии. Люди надевают маски и перчатки даже там, где это не нужно. Если вы видите полностью укомплектованного человека на улице, это значит, что он боится коронавируса. У меня были и есть пациенты с подобными симптомами. Обычно ковидофобия накладывается на уже существующую симптоматику. Однако бывают и исключения.

Сергей Ветошкин сообщил, что в последнее время в сети появляется информация о том, что на рынке вырос спрос на антидепрессанты. По его словам, это довольно опасная ситуация.

— Тут весь вопрос в том, кто именно назначает препараты, — пояснил врач. — Одно дело, когда это делает психиатр или психотерапевт. Другое — когда лекарство выписывает терапевт или невролог. Необдуманное «лечение» нередко приводит к тому, что люди с запущенными формами депрессивных расстройств обращаются к психиатрам. И нам приходится приводить их душевное состояние в норму.