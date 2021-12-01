Успей стать флагманом образования

Фото: Мурад Алимгаджиев

Заявочная кампания Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа» продлена до 10 декабря. На сайте проекта флагманы образования.рф уже зарегистрировались более тридцати тысяч человек. Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

— Проект «Флагманы образования. Школа» вызвал большой интерес у педагогов, мы получили уже более тридцати тысяч заявок. В последние дни наблюдается особенный всплеск регистраций, поэтому мы решили дать еще 10 дней всем желающим для подачи заявок и формирования команд, — рассказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. — Регионы — лидеры по числу регистраций каждый раз меняются. На сегодняшний день на первое место вышел Санкт-Петербург — почти 2000 заявок, далее следуют Нижегородская область (1315 участников), Чеченская Республика (почти 1200 заявок), Краснодарский край (1170 заявок) и Свердловская область (805 заявок).

Для подачи заявки на конкурс необходимо собрать команду в составе четырех сотрудников одной общеобразовательной организации: руководителей первого и второго уровня, классных руководителей, учителей-предметников.

Председатель Комитета по образованию Санкт-Петербурга Наталия Путиловская отметила:

— Наш город лидирует по числу заявок на участие в профессиональном конкурсе президентской платформы «Россия — страна возможностей». Это в очередной раз показывает высокий уровень мотивации наших педагогов, их неизменную готовность не только учить, но и учиться. Петербургская система образования постоянно совершенствуется, и главной движущей силой прогресса, безусловно, остаются учителя под руководством грамотных управленческих команд. Уверена, те навыки и опыт, которые приобретут наши участники на конкурсе, дадут очередной толчок развитию не только каждого отдельного учреждения, но и Петербургской школы в целом. Мы желаем коллегам удачи и, конечно, ждем побед!

Из одной школы — несколько команд

Есть учебные заведения, откуда зарегистрировались сразу несколько команд. Например, средняя школа № 71 города Ижевска. Участники одной команды: замдиректора по учебно-воспитательной работе, учитель обществознания, классный руководитель Наталья Бронникова, учитель информатики, классный руководитель Дарья Гасимова, учитель математики, классный руководитель Светлана Главатских, учитель ОБЖ и технологии Юрий Караваев. А еще есть команда в составе директора Татьяны Алимовой, учителя химии, классного руководителя Надежды Липиной, учителя английского языка Марины Южаниной, педагога дополнительного образования Наталии Третьяковой. Педагоги отметили, что участие в конкурсе — это возможность показать свои знания, умения и навыки. Логично, ведь дух соперничества живет в каждом человеке, и конкурс — это доступный и мирный способ для соревнования с другими в определенной области интересов.

Фото: Мурад Алимгаджиев

Участие в конкурсе — большое событие

Заявки на конкурс поступают из всех регионов России. Треть конкурсантов — представители сельских школ. Участие в федеральном конкурсе для них — большое событие. Взять, например, школу в поселке Туманный, что в 120 километрах от Мурманска. Учатся здесь всего 15 ребят, еще 11 ходят в детский сад, который прикреплен к школе. Коллектив местного образовательного учреждения подал заявку на участие в конкурсе «Флагманы образования. Школа». От конкурса северяне ждут многого. Для них, с тихой жизнью удаленки, профессиональное состязание — это большое событие.

— Можно и эмоционально разгрузиться, и нагрузиться, и компетенцию повысить, и коллектив сплачивается, — рассказала директор школы в Туманном Евгения Морфиян.

После регистрации участникам предстоит пройти дистанционное тестирование — тест общих знаний, функциональную грамотность и управленческие навыки. Затем в восьми федеральных округах России пройдут очные полуфиналы. В финале встретятся 100 команд-победителей по итогам полуфиналов.

Есть среди участников педагоги общеобразовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья. Среди них — команда «Школы-интерната № 31» из Санкт-Петербурга. Участники: замдиректора по воспитательной работе Ирина Воропаева, учитель-дефектолог Светлана Шипулина, классный руководитель, учитель ИЗО Татьяна Круглякова, классный руководитель, учитель русского языка и литературы Маргарита Яшкута.

— Миссия нашей школы — дать детям качественное образование. Ведь это важнейшее условие успешной социализации каждого ребенка в современном обществе — независимо от степени выраженности ограниченности здоровья, — рассказала Ирина Воропаева. — Наша команда — это содружество квалифицированных, заинтересованных, креативных и влюбленных в профессию единомышленников, которые делают все для того, чтобы жизнь детей с нарушением слуха становилась качественнее, а значит, счастливее. «Флагманы образования. Школа» — это уникальный конкурс педагогического мастерства, который создает вокруг себя особое информационное поле, привлекая педагогов со всей России, предоставляет возможность проявить профессиональные навыки, работая в команде, и поэтому является инновационной платформой для формирования новых профессиональных компетенций, раскрытия внутреннего потенциала и дальнейшего творческого развития педагогов. В таком конкурсе мы с удовольствием примем участие.

Фото: Мурад Алимгаджиев

Никаких ограничений

Призеры конкурса получат возможность заявить о себе, проверить свои знания, повысить квалификацию, пройти образовательные программы и стажировки, войти в кадровый резерв, посоревноваться с управленческими командами школ из всех регионов страны, а также получить подарки от партнеров конкурса.

Что важно, в конкурсе нет ограничений: участвовать в нем могут как опытные сотрудники образовательных организаций, так и имеющие небольшой стаж.

Профессиональный Всероссийский конкурс «Флагманы образования» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

СПРАВКА

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия — страна возможностей» возглавляет президент РФ Владимир Путин. АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов. В их числе конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес» и многие другие.

ВАЖНО

Всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования. Школа» — это площадка для обмена опытом и распространения лучших практик, на которой участники могут заявить о себе и найти единомышленников. Проект направлен на поиск и развитие перспективных команд управленцев в сфере образования. Цель конкурса — найти и поддержать талантливых управленцев системы образования, обладающих высоким уровнем лидерских качеств.