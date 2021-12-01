Экономический кризис усилил конкуренцию на матрасном рынке

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Пандемия коронавируса стала причиной падения платежеспособности многих граждан, некоторые из которых были вынуждены закрыть свой бизнес или уволиться с работы по состоянию здоровья. Коллапс таких крупных отраслей как туризм и общепит неизбежно сказался на общей экономической ситуации, сопровождаемой серьезными финансовыми проблемами у большей части населения. И если сайты, занимающиеся доставкой еды, в последнее время стали получать сверхприбыли, то продавцы матрасов и других спальных принадлежностей наоборот — ощутимо снизили товарооборот.

Снижение объёмов розничных продаж привело к усилению конкурентной борьбы, которая потребовала дополнительных ресурсов и экстренных маркетинговых ходов. В этом аспекте неплохо выглядит популярный гипермаркет торговли спальными принадлежностями, сумевший быстро реорганизовать систему продаж с диверсификацией коммерческих направлений. Вы, наверняка, догадались о каком магазине идет речь. Для начала был открыт сайт-филиал с удачным доменным именем Podushka.ru, который быстро набрал популярность у целевой аудитории. Такой ход позволил повысить объём розничных продаж на 10-12%, одновременно расширив географию поставок.

Далее — время доставки товара сократилось до 4 рабочих дней вне зависимости от места проживания покупателя, будь то Магадан или Владивосток. В крупных городах матрасы и даже кровати доставляются за 1 день. Такая оперативность была достигнута за счёт оптимизации маршрутов с привлечением крупных транспортных компаний в статусе партнёра. Минимальное время получения товара стало дополнительным аргументом для любителей хороших матрасов, проживающих в дальних регионах.

Традиционно большие скидки в торговом ассортименте этого интернет-магазина дополнились привлекательными подарками и предложениями по бесплатной утилизации старых матрасов. К слову, за вынос изношенного матрасного изделия на обычную мусорку можно получить штраф до 5000 рублей. Так что бесплатный вывоз старья при покупке новой модели — это действительно полезная своевременная услуга.

Ближайшие конкуренты этого проекта признают, что соперник умело лавирует между кризисными рифами и быстро меняющимися приоритетами потенциальных покупателей. При этом компания никогда не берёт предоплаты, принимая товар обратно без малейших проволочек. Именно такой маркетинг в настоящее время способен поддержать товарооборот на должном уровне, формируя перспективы для дальнейшего успешного развития.