Мягкие ветки и приятный запах: как выбрать живую ель к Новому году

Фото: Антон Гердо, Вечерняя Москва

В Подмосковье начинают открываться елочные базары. В столице они заработают 20 декабря. «Вечерняя Москва» разобралась в тонкостях выбора живых елей, узнала, что грозит за незаконную вырубку, а также пообщалась с врачом о том, как бороться с аллергией на хвою.

Осыпаются иглы? Стоит задуматься

При выборе живых елок нужно внимательно смотреть на ее внешний вид. Кроме того, есть некоторые хитрости, которые помогут выбрать хорошее дерево, отмечает специалист по елям Владислав Пухарев.

— Живая елка выбирается следующим образом: нужно смотреть, чтобы были мягкие ветки, хороший запах. Елка не должна осыпаться, для проверки ее можно чуть-чуть встряхнуть, с нее не должны сыпаться зеленые иглы. Может немного осыпаться прошлогодняя игла коричневого цвета — это нормально. Соответственно, должен быть натуральный хороший зеленый цвет, — рассказывает собеседник «ВМ».

Пухарев обращает внимание, что немалую роль играет форма елки: дерево должно быть ровным, стройным, с хорошей макушкой и ровными рядами веток. Также нужно учитывать высоту елки, чтобы она могла без проблем поместиться в квартиру.

Специалист подчеркивает: не всегда сыплющиеся иглы означают, что дерево было спилено давно.

— Пихта и сосна вообще не сыплются. У пихты Фразера есть осыпаемость, когда ее только вскрывают: там очень много прошлогодних иголок, потому что они из нее не выпадают и остаются на дереве. Ее нужно протрясти, оттуда выпадает много маленьких коричневых иголок — этого бояться не надо. А вот если при постукивании об землю сыплется обычная русская елочка, стоит задуматься, — рассказывает эксперт.

При этом даже для русской елки допустима легкая осыпаемость, подчеркивает он. Если упало 10–20 иголок, не надо бить тревогу. Кроме того, дерево, попавшее в дом, получает стресс и может немного осыпаться. Чем более густая елка, тем больше под ней мусора будет, отмечает Пухарев.

Эксперт предупреждает: покупать елку нужно только в специализированных местах у продавцов, имеющих все необходимые документы.

— Сейчас неофициальных продавцов мало где найдете: за это получит штраф как «черный лесоруб», так и сам покупатель. Перевозя елку без сопроводительных документов, можно попасть даже под уголовную статью, поэтому елку надо покупать либо в специализированных магазинах, либо на специально отведенных площадках, — рекомендует собеседник «ВМ».

По словам специалиста, русская елка — один из популярнейших вариантов новогодних деревьев у россиян. Среди импортных вариантов наибольшим спросом пользуется пихта Нордмана, также востребована пихта Фразера. Меньший интерес у покупателей вызывают сосны и голубые елки.

Купить сейчас или позднее

По словам Пухарева, в Москве елочные базары открываются с 20 декабря, а в Подмосковье живые елки начнут продавать в начале декабря. В интернет-магазинах они уже доступны для заказа.

При этом нужно учитывать, что не каждое дерево стоит покупать заранее, отмечает эксперт.

— В зависимости от того, какой сорт елки или пихты вы выберете, будет и срок ее жизни. Обычная русская елочка стоит не больше двух недель: значит, ее нужно покупать в последнюю неделю перед Новым годом. А пихту Нордмана, пихту Фразера или сосну уже можно покупать сейчас. Особенно те, кто ставит елку где-нибудь на улице: с ней ничего не случится, она простоит еще два месяца после Нового года, — отмечает специалист.

Пухарев обращает внимание, что в 2021 году небольшое подорожание коснулось и искусственных, и живых елок: это связано с изменением цен на логистику и повышением цен поставщиков. По словам эксперта, цены на русскую елку высотой в метр в течение декабря будут варьироваться от одной тысячи рублей, на импортную пихту — от пяти тысяч.

В случае с трехметровыми елями цены гораздо выше, подчеркивает собеседник «ВМ».

— Трехметровая датская елка будет стоить порядка 18 тысяч рублей, пихта Фразера — 24 тысячи. Цена обычной русской елочки — 3,5 тысячи рублей, — замечает Пухарев.

Снизить елке стресс

Во время доставки елки на автомобиле стоит учитывать, что дерево необходимо правильно располагать в салоне, отмечает собеседник «ВМ».

— При перевозке елка не пострадает: главное, не сломайте ее и не испачкайте машину. Но все зависит от температуры: если на улице холодно, когда вы заносите елку в легковой автомобиль и загибаете макушку, она может поломаться. Если погода теплая, то даже с согнутой макушкой елка не сломается, — рассказывает специалист.

Эксперт отмечает, что при низких температурах елку желательно постепенно подготовить к температурному перепаду. Для этого ее можно два–три часа подержать на балконе или в подъезде.

Однако, если на улице тепло, этот этап можно пропустить, объясняет Пухарев.

— Опять же, все зависит от погоды: если до минус десяти градусов, то в этом нет необходимости, она и так мягкая. Особенно если вы взяли ее в интернет-магазине и вам ее привезли со склада, то в этом вообще смысла нет. Когда вы ее берете на елочном базаре, там только что было минус 20 и вы замерзшую елку занесли в подъезд, нужно хотя бы вернуть гибкость веткам. Иначе, когда вы ее будете распаковывать, она может поломаться. Когда она оттает, ветки и иголки снова расправятся и станут гибкими, то вы сможете установить ее, не сломав, — рекомендует специалист.

Наиболее комфортная температура для елки — примерно десять градусов тепла, поэтому не стоит ставить ее вблизи отопительных приборов, отмечает собеседник «ВМ». Нельзя забывать и о подставке с водой: за ней нужно следить, добавляя воду, иначе елка долго не простоит.

Промыть перед установкой

Елку могут обрабатывать различными веществами, которые помогут сохранить свежесть и придать запах, объясняет аллерголог-иммунолог Надежда Логина. На эти вещества у человека может быть аллергия, основными симптомами которой являются заложенность носа, чихание, зуд глаз, першение в горле. При бронхиальной астме могут даже появиться приступы удушья.

В некоторых случаях аллергические реакции вызываются другими причинами. В любом случае принесенную домой елку лучше промыть, рекомендует Логина.

— Елки растут в лесу, на них может накопиться плесень, пыльца растений. Если елку не помыть (искусственные елки моют, а натуральные — обычно нет), то в дом вместе с елкой могут прийти аллергены. Как я уже сказала, пыльца, особенно плесень. Сейчас теплая погода была достаточно долго — в воздухе много спор плесневых грибов. Они могут оседать на ветках и потом появиться в комнате, — рассказывает Логина.

Эксперт подчеркивает, что человек может столкнуться и с аллергией на хвойные растения в целом. Однако обычно такие реакции возникают на пыльцу в период цветения весной.

Еще одна возможная причина возникновения аллергии: пыль, оседающая на ветках, отмечает собеседница «ВМ».

— Пыль также может спровоцировать аллергические реакции. Чистить елку вряд ли есть смысл, просто если у кого-то из членов семьи есть такие реакции, после Нового года елку надо быстро убрать, — советует аллерголог-иммунолог.

Сдать на переработку

После Нового года живую ель важно правильно утилизировать, отмечает Пухарев.

— На сегодняшний момент в Москве существует целая программа утилизации, есть специализированные места, куда можно выбросить живую елку. Также можно заказать вывоз елки в специализированной компании, — рассказывает эксперт.

По словам специалиста, в столице будет работать порядка 500 точек сбора новогодних елок. Деревья лучше относить именно туда, потому что из этих пунктов елки отправят на переработку, заключает собеседник «ВМ».