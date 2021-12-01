Глобальный проект: как территории заброшенных фабрик и заводов превращаются в культурные пространства

Инвестор проекта Дом культуры «ГЭС-2» Леонид Михельсон (справа) показал президенту России Владимиру Путину (в центре) и мэру Москвы Сергею Собянину книгу, в которой описана история и этапы возрождения памятника промышленной архитектуры на Болотной набережной / Фото: Пресс-служба администрации президента РФ / АГН Москва

1 декабря президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли Дом культуры «ГЭС-2». Новая арт-площадка разместилась в здании бывшей городской электростанции.

Дом культуры на Болотной набережной — далеко не первый реализованный в Москве проект приспособления промышленных зданий под творческие площадки. Так, на месте бывшего хрустального завода сейчас работает знаменитый дизайн-завод «Флакон» — культурный центр и городской квартал для представителей креативных индустрий. На территории бывшего пивоваренного завода разместился центр современного искусства «Винзавод». Здесь вам и галереи, и образовательные студии, и художественные мастерские с шоурумами. И даже по соседству с «ГЭС-2» есть арт-кластер «Красный Октябрь», который занимает здания знаменитой кондитерской фабрики.

И все же, как подчеркнул Сергей Собянин, новый Дом культуры — особенный. Команда специалистов под руководством известного итальянского архитектора Ренцо Пияно реализовала крупнейший в мире за последние несколько лет проект приспособления промышленного объекта под культурное пространство.

Важную роль здесь сыграло само здание ГЭС — один из памятников культурного наследия столицы, построенный в начале XX века по проекту архитектора Василия Башкирова и инженера Михаила Поливанова. К началу новой жизни электростанцию бережно отреставрировали.

— По историческим фотографиям восстановили облик фасадов, включая стальные рамы огромных окон, — рассказал Сергей Собянин. — На свое место вернулись шатер, часы и флюгер на башне. Установлены 70-метровые трубы, которые используются для забора и очистки воздуха.

Внутри здания реставраторы привели в порядок историческую лестницу с кованым ограждением и метлахской плиткой, а также два больших открытых зала, которые назвали «Проспект» и «Площадь». Кстати, как уточнил мэр, в Доме культуры не будет классических этажей: отдельные ярусы и платформы соединяют между собой лестничные пролеты.

— Под стеклянными сводами «ГЭС-2» будут проходить выставки, кинопоказы, концерты, перформансы и театральные постановки, — сообщил Собянин. — Обещают отличный звук — акустикой занималась группа международных специалистов с опытом создания звуковой системы Парижской филармонии.

В одном из залов уже смонтирована выставка исландского художника Рагнара Кьяртанссона «В Москву! В Москву! В Москву!». На другой площадке начались съемки ремейка знаменитой мыльной оперы «Санта-Барбара». Это такой перформанс, в котором вместе с актерами смогут принять участие и посетители культурного центра.

Для гостей также будут работать книжный магазин, библиотека, кафе и творческие мастерские. Опытные мастера научат всех желающих работать с металлом, текстилем, керамикой и деревом. Кроме того, здесь откроют фотолабораторию, студию звукозаписи и пекарню.

— Проекты такого уровня, как реставрация «ГЭС-2», очень важны для Москвы, — подчеркнул Сергей Собянин. — Они наполняют новым смыслом привычные пространства. Открывают новые горизонты для творчества. Украшают город. Привлекают туристов.

На крыше подземного паркинга Дома культуры раскинулась березовая роща. Кроме того, параллельно с реставрацией «ГЭС-2» прошла реконструкция Патриаршего пешеходного моста. Первых посетителей Дом культуры примет уже в эту субботу, 4 декабря.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Леонид Михельсон, инвестор проекта создания дома культуры «ГЭС-2»:

— Мы много ездили по Москве, искали подходящую площадку для создания нового культурного пространства, а когда увидели здание бывшей ГЭС-2, сомнений не осталось: это именно то, что нужно. Хотя, по правде сказать, здесь был ужас. Но мы уже загорелись, поэтому решили во что бы то ни стало восстановить электростанцию, подарив ей вторую жизнь. Мы провели серьезную работу по реставрации, реконструкции и приспособлению этого здания к современному использованию. Наши творческие площадки готовы к долгожданной встрече с посетителями.