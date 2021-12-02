Названы шесть основных штрафов, которые автомобилисты чаще всего получают зимой

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Нечитаемые номера, загрязненные фары, несоблюдение дистанции, изношенная зимняя резина и парковка на газоне — такие нарушения нередко становятся причиной для вынесения штрафа в зимний период. Также автолюбителей могут наказать за нарушение заснеженной разметки, однако иногда такие штрафы можно оспорить. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

По словам специалиста, есть некоторые нарушения, за которые автовладельцев регулярно штрафуют независимо от сезона.

— У нас большинство штрафов выписываются камерами фотовидеофиксации. Это чаще всего превышение скорости, проезд в нарушение требований знака и проезд на запрещающий сигнал светофора или пересечение стоп-линии. Это самые популярные штрафы, которые круглый год выносятся в отношении автолюбителей, — рассказал собеседник «ВМ».

Сотрудники ГИБДД регулярно штрафуют водителей за нарушение правил пропуска пешеходов, отметил эксперт. Кроме того, инспекторы могут оштрафовать автолюбителей на 1500 рублей за несоблюдение дистанции. Чаще всего такие штрафы выписываются именно зимой: из-за более скользких дорог нарушители имеют повышенный шанс спровоцировать ДТП.

Юрист обратил внимание на то, что наказания предусмотрены и за нарушения, характерные только для зимнего периода. Так, в некоторых случаях нечитаемый номер может стать основанием для лишения водительского удостоверения.

— Если дождливая погода и номер грязный, то за это предусмотрен штраф. Однако, если автолюбитель едет в ясный день по сухой дороге и у него залеплен номер снегом, то за это у нас Верховный суд позволяет наказывать вплоть до лишения прав, — предупредил собеседник «ВМ».

Загрязненные фары могут стать причиной для штрафа в 500 рублей, однако на практике такие штрафы выписываются редко, подчеркнул юрист.

Также инспектор может оштрафовать автомобилиста за изношенную зимнюю резину, заметил Воропаев.

— У сотрудников ГИБДД должен быть соответствующий измерительный прибор, которым замеряется высота протектора. Если она меньше, чем нужно, то за это тоже предусмотрен штраф в 500 рублей, — рассказал юрист.

Получить штраф можно и за парковку на заснеженном газоне. Однако, по мнению специалиста, все зависит от региона: в большинстве российских городов зеленой растительности зимой нет. В таких ситуациях оштрафовать могут только в случае, если газон отделен с помощью бордюрных камней или иных способов благоустройства.

Нарушение разметки также может стать поводом для наложения штрафа: в некоторых случаях она может быть занесена снегом при отсутствии дублирующих знаков, отметил Воропаев.

— Все зависит от того, что именно разметка запрещает. Допустим, у нас сплошная линия разметки, которая разделяет проезжую часть: либо одна, либо две сплошные. Там обычно никаких знаков не бывает, здесь мы ориентируемся только на разметку. Если мы говорим про разметку, которая регламентирует остановку или стоянку, там обычно устанавливаются дорожные знаки, тогда водитель должен руководствоваться ими. То же самое касается стоп-линий: на них обычно есть дублирующая табличка «Стоп», и водитель должен ориентироваться на нее, — рассказал эксперт.

В некоторых случаях такие штрафы можно оспорить. Если водитель сможет доказать, что разметка была нечитаемой в момент, когда он нарушил ее требования, его могут освободить от ответственности, заключил юрист.