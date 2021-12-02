Встречу Клуба учителей посвятили выбору профессий

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

В редакции газеты «Вечерняя Москва» прошло очередное заседание клуба учителей. Педагоги и эксперты обсудили, как помочь подросткам выбрать профессию.

Свободный график и хорошая зарплата, нежелание сидеть в офисе, частая коммуникация с людьми — такие представления об идеальной работе существуют у современных столичных школьников. А непривязанность к месту и творчество — это главные отличительные особенности современной молодежи, считает директор департамента регулярных и синдикативных исследований глобальной исследовательской компании Марина Лучина.

— 57 процентов школьников хотят осваивать творческие профессии — блогерство, фотография, киберспорт, стиль, литература, — отмечает Марина Лучина.

Но несмотря на массовый интерес к цифровым технологиям и творческим профессиям, детей привлекают и рабочие специальности, говорит преподаватель спецдисциплин образовательного комплекса «Юго-запад» Ольга Шамшеева.

— Электрики, радиомонтажеры, специалисты по техническому обслуживанию, автомеханики очень востребованы на рынке труда. Множество столичных школьников выбирают технические, инженерные курсы дополнительного образования, — говорит Шамшеева.

По ее словам, важно развивать систему технического образования и стимулировать школьников участвовать в конкурсах профессионального мастерства.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Милова, начальник Отдела финансовой грамотности Городского Методического Центра Департамента образования и науки города Москвы:

— Сейчас у ребят много возможностей попробовать себя в различных профессиональных сферах. В столице есть проекты предпрофессионального образования, а школа помогает учащимся выстраивать индивидуальную образовательную траекторию. Так ребята быстрее определяются с будущим.