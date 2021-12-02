Московские школьники прочли стихотворения с актерами театра и кино

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Более полутора тысяч ребят из 275 образовательных организаций Москвы приняли участие в акции «Учим наизусть с актерами театров». Мероприятие прошло в столице во второй раз и было приурочено к Всероссийской неделе «Театр и дети».

Наравне со школьниками и студентами колледжей к акции присоединились студенты и педагоги ведущих театральных вузов города: Театрального института им. Бориса Щукина, Российского института театрального искусства (ГИТИС), Школы-студии МХАТ, Высшего театрального училища (института) им. М.С. Щепкина, МГИК, Института изящных искусств МПГУ. Также приняли участие и российские актеры театра и кино, в числе которых Лариса Лужина, Анатолий Белый, Дарья Повереннова, Любовь Тихомирова и другие.

На акцию откликнулись и такие учреждения культуры, как Московский Губернский театр, МХАТ им. М. Горького, Театр Романа Виктюка, Московский ТЮЗ, Театр им. Моссовета, Театр на Малой Бронной, Театр им. М.Н. Ермоловой.

Участники продекламировали поэтические произведения любимых авторов: Александра Пушкина, Роберта Рождественского, Бориса Пастернака и других представителей классической и современной литературы. Ребята творчески подошли к выполнению задания: некоторые из них использовали музыкальное сопровождение, нарядились в костюмы и даже подготовили инсценировки. Свои выступления они записали на камеру, а ролики опубликовали на YouTube.

— Акция «Учим наизусть с актерами театров» во второй раз собирает столичных школьников и профессиональных артистов. В этом году ребята проявили свои драматические таланты, усложнив формат роликов, и представили настоящие театральные миниатюры. Мы рассматриваем акцию не только как возможность показать свое мастерство, а скорее как повод научиться чему-то новому, попробовать свои силы в декламации, в художественном чтении. Самое важное, что школьники являются главными героями и равноправными партнерами профессиональных артистов, такое взаимодействие показывает, что в творчестве важно старание и желание, что для него нет никаких преград, — отметил директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Акция «Учим наизусть с актерами театров» впервые прошла в столице в марте этого года. Ее инициаторами выступили участники Первого Московского педагогического форума. Акция помогает повысить интерес подрастающего поколения к чтению и изучению классики отечественной литературы.