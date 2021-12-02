Книжный рай открыл двери: в Москве стартовала международная ярмарка

На Международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fiction № 23 можно найти книги на самый взыскательный вкус. Участница Дарья Солнцева решила полистать страницы классической литературы / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

non/fi ction № 23 объединяет образовательную программу, творческие встречи и многие другие события. Читатели, издатели и авторы собираются на одной площадке.

Глаза разбегаются, едва входишь на ярмарку. Прежде чем отправиться в путешествие по лабиринту из прилавков различных издательств, стоит обратиться к карте, где они расписаны в алфавитном порядке от «а» до «э». Здесь можно найти взрослую и детскую литературу, продукцию альянса независимых издателей и книгораспространителей, антикварную книгу и букинистику, комиксы, литературу на иностранных языках. Так, специальным гостем ярмарки выступает Германия.

— На нашем стенде представлены выставочные образцы самой свежей, актуальной немецкой литературы, нашего книгоиздания, собранные в коллекции, — пояснила Анастасия Милехина, организатор программы специального гостя. — Конечно, в основном мы показываем это для российских издателей и будем счастливы, если какие-то из книг найдут свой путь к русскоязычному читателю.

Также запланирована культурная программа. Сегодня вечером покажут документальный фильм «Женщина с пятью слонами» про Светлану Гайер, переводчицу на немецкий язык Достоевского. В субботу сыграют произведения Бетховена. На ярмарке пройдет много ярких событий, включая встречи с культурными деятелями: Евгением Водолазкиным, Ренатой Литвиновой и другими. А в воскресенье, в рамках детской программы, подготовят театрально-литературный перформанс Ивана Пачина с участием писателей, художниц, музыкантов и зрителей. А позже в зоне «Книжки на подушках» можно будет посмотреть кукольное представ ление.

Если бы книжный рай существовал, он выглядел бы примерно так: вот книга про Альфреда Шнитке, рядом — про Алана Рикмана, за углом открытки как с советских плакатов, а вот «Математика за чашечкой кофе» и карманный томик Вийона, и детская книга Скарри со львом. Каждому — свое! Например, москвичку Дарью Агафонову интересуют книжные иллюстрации.

— Я стараюсь каждый год посещать все книжные выставки, — делится с «ВМ» Дарья. — Как иллюстратору мне важно посмотреть новые книги с картинками, пообщаться с представителями издательств.

А Дарья Солнцева представляет продукцию одного из московских издательств.

— У нас представлены серии «Классики и современники», «Забытая книга», миниатюрные издания, — поясняет Анна. Ее коллега Ольга Становова продолжает: — Как ребенку нельзя заменить игрушки на электронные, так и взрослому — бумажные книги на цифровые.

Хорошей литературы много не бывает, и главная новость, которую объявили в начале ярмарки non/fi ction № 23, — теперь книжный смотр хотят проводить дважды в год. Следующий намечается на весну 2022 года — с 21 по 24 апреля.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Около 400 мероприятий проведут в рамках ярмарки за пять дней. Более 50 событий состоится в рамках детской программы, где выступят свыше 140 спикеров. 9 дискуссионных площадок будут работать в режиме нон-стоп в Атриуме Гостиного Двора. 18 стран участвуют в non/fiction № 23. 315 издательств, книготорговых предприятий и институтов культуры представлены на текущей ярмарке.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Железняков, заместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы:

— На сегодняшний день по вкладу в экономику города индустрия «издательское дело» занимает одну из лидирующих позиций среди прочих креативных индустрий. Более полутора лет назад было создано Агентство креативных индустрий, а при нем — экспертный совет. В рамках его работы обсуждаются проекты и подходы к мерам поддержки индустрий. Сегодня представляем коллективный стенд Created in Moscow, где выставлены 11 молодых развивающихся издательств города.