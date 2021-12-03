Встречаем новогодние праздники в главном детском магазине страны

Фото: ГК «Галс-Девелопмент»

В Центральном детском магазине на Лубянке 1 декабря стартовал новогодний марафон.

Его лейтмотивом в этом году стала популярная во всем мире волшебная сказка о Щелкунчике. По замыслу декораторов, сказочные образы должны поднимать настроение гостям уже с порога. Поэтому все входы в магазин украшены мерцающими гирляндами и фигурками героев сказки. А на входе со стороны улицы Рождественки можно увидеть огромную подарочную коробку с красным бантом.

В главном атриуме наряжена двенадцатиметровая пушистая ель. Вокруг нее расположилась новогодняя ярмарка, оформленная в стиле сказочного городка. В маленьких домиках посетители смогут приобрести подарки для себя и своих близких: гирлянды, елочные игрушки, расписные пряники, косметику, украшения, снежные шары и другие праздничные сувениры. А с 10 декабря на втором этаже магазина заработает елочный базар, где можно купить главный символ новогоднего праздника.

Рядом с елкой маленьких гостей ждет самый популярный аттракцион в мире, который в этом году отмечает 150 лет: сказочная карусель с лошадками. Такие карусели с XIX века были главным символом европейских рождественских ярмарок. А около карусели установлены сани Деда Мороза, собранные из 250 000 кубиков Lego. Весят cани почти 730 кг. Специально для московской рождественской ярмарки их целый месяц собирали восемь строителей-конструкторов в Чехии. Всего таких моделей четыре в мире: помимо России, они есть в Японии, Дубае и Южной Корее.

Впрочем, такие праздничные сюрпризы — одна из традиций легендарного магазина. В советское время здесь перед Новым годом в продаже появлялась немецкая железная дорога — мечта всех мальчишек.

В современном магазине тоже есть место волшебству. По словам Александра Копанева, управляющего ЦДМ на Лубянке, каждый гость традиционно сможет написать письмо Дедушке Морозу и сфотографироваться со Снегурочкой в его приемной, двери которой открыты для всех, кто верит в чудеса.

— Наш магазин всегда был и остается символом волшебства и сказки, ярким новогодним приключением для всей семьи, которое мы ежегодно организуем в преддверии самого любимого праздника, — отметил он. — В этот раз мы приглашаем взрослых и детей окунуться в атмосферу прекрасной сказки «Щелкунчик» и стать участниками незабываемого новогоднего шоу.

Его кульминацией станет незабываемое Снежное шоу, которое проходит в главном атриуме ЦДМ на Лубянке каждый день.

При этом во время всех развлекательных мероприятий здесь будут соблюдаться меры санитарной безопасности: для этого в магазине усилены меры дезинфекционной обработки и установлены ультрафиолетовые рециркуляторы.