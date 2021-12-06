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Год со «Спутником»: как прививочная кампания в Москве помогла спасти тысячи жизней

Никита Бессарабов

Марьяна Шевцова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Год со «Спутником»: как прививочная кампания в Москве помогла спасти тысячи жизней
Врач столичной поликлиники Иван Зубарев обезопасил себя от коронавирусной инфекции одним из первых. В его сертификате о вакцинации отмечена дата прививки первым компонентом вакцины «Спутник V» — 7 декабря 2020 года / Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

5 декабря исполнился ровно год, как в столице началась вакцинация от коронавируса. «Вечерняя Москва» пообщалась с москвичами, которые первыми сделали себе прививку от опасной инфекции.

В Москве в числе первых вакцинировались медицинские работники, учителя, работники ЖКХ, пищевой промышленности и торговли.

Руслан Лексиков привился в первый же день вакцинации, 5 декабря. Помнит, как осторожничали его знакомые, как они спрашивали его о самочувствии после первой прививки. На время он для друзей и близких стал чем-то вроде подопытного.

— А я им честно рассказывал, что, мол, к вечеру после укола появилось неприятное ощущение — стало ломить суставы, поднялась температура. А наутро никаких похожих симптомов уже не было. Многих мой рассказ успокоил. Хотя много людей сначала говорили, что вакцина еще не изучена, и неизвестно, как она себя поведет, — вспоминает Лексиков. — Некоторые вообще не были уверены в существовании коронавируса и утверждали, что это какой-то заговор, отказывались маски носить.

Но те люди, у которых госпитализировали близких, к болезни относились гораздо серьезнее.

— Они присматривались к тем, кто вакцинировался, видели, что коронавирус уносит жизни знакомых, читали информацию из официальных источников. Постепенно в огромном потоке данных учились отделять зерна от плевел. Я же с самого начала понимал: человечество столкнулось с коварным заболеванием, и вакцинация для нас — единственное спасение. К тому же я верю в нашу науку. Мне 46 лет, и я помню факты из прошлого страны: именно мы когда-то разработали вакцину от полиомиелита.

Москвич Иван Зубарев работает в медучреждении. Прививку от коронавируса делал, потому что это было необходимо. Ведь задача врача — обезопасить не только себя и своих коллег, но и пациентов.

— Никаких опасений у меня на тот момент не было, — говорит он. — Наша поликлиника участвовала в исследовании вакцины, и мы видели первых «испытателей». У них не было никаких жалоб на здоровье.

А вот 71-летний Геннадий Рослов не был так уверен в том, что ему следует вакцинироваться. Слишком много у него возрастных проблем со здоровьем: гипертония, диабет и прочее.

— Я чернобылец, инвалид третьей группы, — объясняет он. — Поэтому решение было непростым. Я подумал, что лучше обратиться за советом к лечащему врачу. Мы с женой ей очень доверяем. Она ответила, что с такими болячками мне стоит идти вакцинироваться в первых рядах. Тогда все сомнения отпали, и мы с супругой отправились на прививку. Летом ревакцинировались. А потом еще и прививку от гриппа сделали.

Как рассказывает завфилиалом городской поликлиники № 62 Юлия Воистинных, сейчас в медучреждения приходят люди за ревакцинацией, и их поток увеличивается.

— Год назад было непросто, но сейчас все наладилось. Снова работают все службы, врачи общей практики, функциональная диагностика.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

На сегодня в Москве полностью вакцинировались 5 миллионов 822 человека, а прививку первым компонентом сделали более 6 миллионов 387 тысяч человек. В столице на начало декабря уровень коллективного иммунитета достиг 72,1 процента, тогда как в целом по стране 53,7 процента. Заболеваемость коронавирусом в Москве сейчас снизилась на 50 процентов. Количество москвичей, лежащих в больницах с ковидом, уменьшилось на 6 процентов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валерий Вечорко, главный врач городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова:

— Почти два года медорганизации нашей страны с небольшими перерывами работают в режиме инфекционного госпиталя. Врачи и медсестры трудятся на пределе, но одних наших усилий мало для того, чтобы остановить пандемию. Коронавирус — это по-настоящему серьезно. Это опасный вирус! И справиться с ним может помочь только вакцинация. Мы, врачи, лечим и видим, что вакцина точно работает и спасает от смерти! Какие еще нужны доказательства, когда ежедневно умирают пациенты, которые по каким-то причинам приняли решение не делать прививку.

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