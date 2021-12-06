Компании выплатят премии вакцинированным сотрудникам

Сотрудники компании, получившей грант за выполнение норматива по прививкам от коронавируса (слева направо): Ольга Густава, Мария Горбачева, Евгения Соколова, Баяне Дадаян, Евгения Юрист и Ирина Тужилкина с сертификатами о вакцинации / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В понедельник, 6 декабря, Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы сообщил, что уже половина компаний получила гранты за вакцинацию сотрудников.

Первые сто компаний, обеспечивших вакцинацию персонала, начали получать гранты от города. Обладателями поощрительных выплат стали предприятия, которые первыми достигли показателя вакцинации в 60 процентов персонала.

— К настоящему моменту мы выплатили больше половины грантов. Остальные предприниматели пока продолжают предоставлять нам документы, необходимые для начисления денег, — отметили в ведомстве.

Одним из обладателей поощрения стала столичная клиника, где трудятся 97 человек. Показатель вакцинации в ней составил 100 процентов. При этом никаких стимулирующих мер для достижения этого результата от руководства не потребовалось.

— У нас же в основном работают медики, они понимают, как важно было сделать вакцину. Ведь специфика их работы предполагает общение и контакты с большим количеством пациентов, — рассказала главный бухгалтер медучреждения Светлана Третьяк. — Поэтому у сотрудников не было дилеммы — прививаться или не прививаться.

Показателя в 60 процентов вакцинированных коллектив клиники достиг еще весной, а сейчас многие уже начали проходить ревакцинацию. За отгулами для того, чтобы прийти в себя после инъекции, работники не обращаются: все переносят прививку без побочных эффектов.

Еще одним получателем гранта со стопроцентным уровнем вакцинации персонала стало предприятие, которое занимается созданием экологичной упаковки на основе биоматериалов. В Москве зарегистрировано одно из представительств этого крупного международного концерна. Необходимость внести свою лепту в борьбу с пандемией, защитив себя и близких от вируса с помощью прививки, в компании пропагандируется на глобальном уровне. Столичный офис компании совсем небольшой, но дружный. Прививку от коронавируса в нем сделали 86 процентов коллектива.

— Для нас прохождение вакцинации было единственным способом вернуться с удаленки: все соскучились по работе в офисе, многие задачи удобнее и быстрее решать в очном режиме, — рассказала гендиректор Ирина Донгарова.

По ее словам, уговаривать сотрудников не потребовалось, все сделали прививки добровольно.

— Многие просто сообщили, что уже получили сертификат, — отметила Донгарова.

В число получателей грантов вошла компания по продаже и сервисной поддержке офисной техники, программного обеспечения и расходных материалов на территории стран СНГ. Первыми прививку сделали руководители, став примером для коллектива.

— С самого начала пандемии мы четко выполняли предписания Роспотребнадзора и принимали дополнительные меры защиты сотрудников: осуществляли тестирование за счет компании, поддерживали гибридный график работы, регулярно проводили дезинфекцию офиса и другие профилактические мероприятия, снабжали сотрудников СИЗ, — рассказал гендиректор предприятия Наиль Гималиев. — Однако мы понимали, что распространение инфекции можно остановить или хотя бы замедлить только при помощи вакцинации, и, когда она стала возможна, начали активно прививаться.

Сотрудники компании получали отгул на день вакцинации и следующий за ним. А выделенный грант от города в размере пяти миллионов рублей планируется полностью потратить на премии сделавшим прививку.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательств и инновационного развития:

— Средний показатель вакцинации среди получателей грантов значительно превысил необходимый порог: он составляет 86 процентов, то есть почти в полтора раза выше требуемого значения. В некоторых организациях стопроцентный уровень защищенности от COVID-19. Таким образом, эти организации уже выполнили новое требование — о вакцинации не менее 80 процентов работников в сфере услуг к 1 декабря.