Москвичам открыли секрет хорошего сна
Москвичи не высыпаются! По данным опроса Национального агентства финансовых исследований, 47 процентов работающих горожан испытывают проблемы со сном. Они недостаточно спят на протяжении трех–четырех рабочих дней в неделю. По мнению жителей столицы, недосып стоит им 25 процентов работоспособности.
— Одна из причин недосыпа — несоблюдение гигиены сна, — рассказывает заслуженный врач РФ Роман Бузунов. — Неправильный матрас, неправильная подушка, слишком высокая температура в спальне. Все это влияет на качество сна.
Как выбрать качественные ночные аксессуары? Наверное, стоит обратить внимание на лидеров.
В ноябре на премии «Товар года» компания beyosa получила награду в номинации «Продукты для здорового сна в категории: матрасы и подушки».
Начиная с 1999 года национальная премия «Товар года» ежегодно определяет самые популярные товары массового спроса в более чем 50 категориях. В этом году лучшими по подушкам и матрасам стала компания beyosa. Потребители оценили качество, уникальность продуктов и ценовое предложение.
Товары beyosa в 2020–2021 годах стали прорывом на рынке принадлежностей для сна. Благодаря функции индивидуальной настройки одеял, матрасов и подушек покупатели могут приспособить спальное место под себя, под свои запросы и особенности. Например, от того, какой стороной одеяла укрываться, будет зависеть терморегуляция, или при желании можно отрегулировать высоту, упругость и мягкость подушки. Эти условия важны, потому что влияют на качество сна человека.
Шоурумы бренда открыты во многих регионах страны — от Калининграда до Южно-Сахалинска, а также в Германии и Казахстане. На данный момент работают более 40 магазинов, до конца года их число достигнет 50.
— Мы заботимся о комфорте и здоровье наших покупателей, поэтому используем инновационные технологии для создания качественных продуктов. Эта награда — подтверждение того, что покупатели выбирают нас и доверяют такую важную часть своей жизни, как сон, — сообщает исполнительный директор компании Светлана Образцова.
Конструктив подушки favorit обладает европейским патентом, а зональное одеяло favorit имеет уникальные свойства терморегуляции и обеспечивает комфортный сон в любое время года. В ассортименте beyosa матрасы даже самой низкой ценовой категории имеют настройки — потребитель может выбрать матрас с разными по жесткости половинами. Также одним из преимуществ beyosa является легкий и понятный выбор из четырех линеек продукции, что отличает компанию от других игроков рынка.
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