Москвичам открыли секрет хорошего сна

Фото: Предоставлено компанией beyosa

Москвичи не высыпаются! По данным опроса Национального агентства финансовых исследований, 47 процентов работающих горожан испытывают проблемы со сном. Они недостаточно спят на протяжении трех–четырех рабочих дней в неделю. По мнению жителей столицы, недосып стоит им 25 процентов работоспособности.

— Одна из причин недосыпа — несоблюдение гигиены сна, — рассказывает заслуженный врач РФ Роман Бузунов. — Неправильный матрас, неправильная подушка, слишком высокая температура в спальне. Все это влияет на качество сна.

Фото: предоставлено компанией beyosa

Как выбрать качественные ночные аксессуары? Наверное, стоит обратить внимание на лидеров.

В ноябре на премии «Товар года» компания beyosa получила награду в номинации «Продукты для здорового сна в категории: матрасы и подушки».

Начиная с 1999 года национальная премия «Товар года» ежегодно определяет самые популярные товары массового спроса в более чем 50 категориях. В этом году лучшими по подушкам и матрасам стала компания beyosa. Потребители оценили качество, уникальность продуктов и ценовое предложение.

Товары beyosa в 2020–2021 годах стали прорывом на рынке принадлежностей для сна. Благодаря функции индивидуальной настройки одеял, матрасов и подушек покупатели могут приспособить спальное место под себя, под свои запросы и особенности. Например, от того, какой стороной одеяла укрываться, будет зависеть терморегуляция, или при желании можно отрегулировать высоту, упругость и мягкость подушки. Эти условия важны, потому что влияют на качество сна человека.

Фото: Предоставлено компанией beyosa

Шоурумы бренда открыты во многих регионах страны — от Калининграда до Южно-Сахалинска, а также в Германии и Казахстане. На данный момент работают более 40 магазинов, до конца года их число достигнет 50.

— Мы заботимся о комфорте и здоровье наших покупателей, поэтому используем инновационные технологии для создания качественных продуктов. Эта награда — подтверждение того, что покупатели выбирают нас и доверяют такую важную часть своей жизни, как сон, — сообщает исполнительный директор компании Светлана Образцова.

Конструктив подушки favorit обладает европейским патентом, а зональное одеяло favorit имеет уникальные свойства терморегуляции и обеспечивает комфортный сон в любое время года. В ассортименте beyosa матрасы даже самой низкой ценовой категории имеют настройки — потребитель может выбрать матрас с разными по жесткости половинами. Также одним из преимуществ beyosa является легкий и понятный выбор из четырех линеек продукции, что отличает компанию от других игроков рынка.

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