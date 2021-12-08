Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичам открыли секрет хорошего сна

Никита Миронов

Общество
Москвичам открыли секрет хорошего сна
Фото: Предоставлено компанией beyosa

Москвичи не высыпаются! По данным опроса Национального агентства финансовых исследований, 47 процентов работающих горожан испытывают проблемы со сном. Они недостаточно спят на протяжении трех–четырех рабочих дней в неделю. По мнению жителей столицы, недосып стоит им 25 процентов работоспособности.

— Одна из причин недосыпа — несоблюдение гигиены сна, — рассказывает заслуженный врач РФ Роман Бузунов. — Неправильный матрас, неправильная подушка, слишком высокая температура в спальне. Все это влияет на качество сна.

Москвичам открыли секрет хорошего сна Фото: предоставлено компанией beyosa

Как выбрать качественные ночные аксессуары? Наверное, стоит обратить внимание на лидеров.

В ноябре на премии «Товар года» компания beyosa получила награду в номинации «Продукты для здорового сна в категории: матрасы и подушки».

Начиная с 1999 года национальная премия «Товар года» ежегодно определяет самые популярные товары массового спроса в более чем 50 категориях. В этом году лучшими по подушкам и матрасам стала компания beyosa. Потребители оценили качество, уникальность продуктов и ценовое предложение.

Товары beyosa в 2020–2021 годах стали прорывом на рынке принадлежностей для сна. Благодаря функции индивидуальной настройки одеял, матрасов и подушек покупатели могут приспособить спальное место под себя, под свои запросы и особенности. Например, от того, какой стороной одеяла укрываться, будет зависеть терморегуляция, или при желании можно отрегулировать высоту, упругость и мягкость подушки. Эти условия важны, потому что влияют на качество сна человека.

Москвичам открыли секрет хорошего сна Фото: Предоставлено компанией beyosa

Шоурумы бренда открыты во многих регионах страны — от Калининграда до Южно-Сахалинска, а также в Германии и Казахстане. На данный момент работают более 40 магазинов, до конца года их число достигнет 50.

— Мы заботимся о комфорте и здоровье наших покупателей, поэтому используем инновационные технологии для создания качественных продуктов. Эта награда — подтверждение того, что покупатели выбирают нас и доверяют такую важную часть своей жизни, как сон, — сообщает исполнительный директор компании Светлана Образцова.

Конструктив подушки favorit обладает европейским патентом, а зональное одеяло favorit имеет уникальные свойства терморегуляции и обеспечивает комфортный сон в любое время года. В ассортименте beyosa матрасы даже самой низкой ценовой категории имеют настройки — потребитель может выбрать матрас с разными по жесткости половинами. Также одним из преимуществ beyosa является легкий и понятный выбор из четырех линеек продукции, что отличает компанию от других игроков рынка.

На правах рекламы

подушка
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Чем бы Киркоров ни тешился

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Зачем нам нужен Fan ID?

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Качественно изданная книга — это всегда добросовестный труд многих людей

Евгений Стружак
Евгений Стружак

Город равных возможностей

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Зачем Эрдогану быть миротворцем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Десять банок зеленого горошка

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Бумажные деньги нам еще пригодятся

Все мнения
О проекте