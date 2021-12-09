Как привести тело в форму до Нового года: топ-5 эффективных асан

Фото: Из архива Нины Коломийцевой

Сделать фигуру более привлекательной можно всего за две-три недели с помощью эффективных асан. Таким образом, желающие измениться к Новому году еще успеют запрыгнуть в «последний вагон». Какие асаны помогут быстро привести тело в форму, рассказала сертифицированный специалист международной ассоциации йоги Нинель Коломийцева.

Врикшасана или Поза дерева

Несмотря на отсутствие сверхсложных элементов, поза развивает гибкость тела и глубоко прорабатывает мышцы на физическом уровне. Оказывает благоприятное влияние на нервную систему, развивает чувство равновесия, самодисциплину, ускоряет обмен веществ и улучшает кровообращение.

Как выполнять

Встаньте ровно, одну ногу согните и ее пятку поставьте на бедро. Раскрываем таз и максимально уводим колено в сторону. Ловим баланс и тянемся вверх. Ладони прижимаем друг к другу и ставим их на уровне сердца. Затем вытягиваем руки вверх и максимально тянемся вверх. Повторите упражнение с противоположной ногой.

Вирабхадрасана или Поза воина

За счет статичности выполнения упражнения мышцы, сухожилия и даже кости прорабатываются очень глубоко, чего просто невозможно достичь другими видами упражнений. Поза воина стимулирует работу органов брюшной полости и нормализует пищеварение. Способствует растяжке и укреплению мышц ног, раскрывает грудной отдел и вытягивает позвоночник.

Как выполнять

Встаньте ровно и поднимите руки над головой. На выдохе опуститесь вниз, поднимая правую ногу, шея и голова должны быть вытянуты. Несколько раз вдохните и повторите позу на правую ногу.

Навасана или Поза лодки

Те, кто хоть раз выполняли эту асану, знают про чудотворное влияние Навасаны на мышцы пресса, ног и спины. Поза лодки усиливает кровообращение в органах брюшной полости, улучшает метаболизм и пищеварение, регулирует работу щитовидной железы.

Как выполнять

Сядьте на пол и плотно прижмитесь ягодицами к полу. Затем толкните поясничную область назад, тем самым обозначив прогиб. Оторвите ноги от пола и подтяните их в коленях к себе. Осуществите выпрямление прямых рук вперед (ладони смотрят друг на друга), затем постарайтесь выпрямить ноги, не допуская проваливания в области поясницы. Спина должна оставаться ровной. Натяните носочки на себя и задержитесь в положении.

Уштрасана или Поза верблюда

Асана укрепляет и тонизирует все тело, оказывает благотворное влияние на работу гормональной̆ системы и улучшает кровообращение. Это одна из самых мощных асан для тела, которая направлена укрепление мышц рук, спины, ягодиц, ног и пресса.

Как выполнять

Встаньте на колени и расставьте их на ширину таза. Пальцами ног упритесь в коврик, чтобы ваши пятки приподнялись вверх. Сядьте на пятки и положите ладони на стопы таким образом, чтобы удобно было легко оттолкнуть и прогнуться в грудной клетке. Не запрокидывайте голову назад, шея должна быть вытянута. Задержитесь в данном положении на 60 секунд. Постепенно вы можете углублять прогиб, опускаясь с подушечек пальцев.

Урдхва Мукха Шванасана или Поза собаки

Одна из самых известных и простых асан. За счет массажа органов брюшной̆ полости улучшается пищеварение и нормализуется работа обмена веществ, что способствует похудению. Сокращение брюшных мышц при удержании позы помогает сжигать жир и тем самым снижать объемы.

Как выполнять

Лягте на пол лицом вниз, при этом ноги выпрямите, а руки согните в локтях и перенесите вес тела на ладони. На вдохе поднимите голову и корпус, отведите плечи назад и прогнитесь в спине. На выдохе приподнимите ягодицы, опираясь на прямые ноги. Задержитесь в позе на 30 секунд и выйдите из положения.

Важно

Перечисленные асаны универсальны и подходят для новичков, они составлены именно таким образом, чтобы учесть специфику женского организма. Упражнения эффективно воздействуют на проблемные области, быстро помогают подкорректировать формы тела и избавиться от нежелательного веса. Нинель Коломийцева рекомендует подойти к делу со всей внимательностью и помимо физической нагрузки соблюдать водный баланс (30–40 мл воды на килограмм массы тела) и делать основной упор на правильное питание.