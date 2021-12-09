Есть чем гордиться: участники столичных патриотических организаций хотят увековечить подвиги настоящих героев Отечества

Участницы движения «Юнармия» Евгения Клим (на переднем плане) и Надежда Шальнева побывали на Всероссийском патриотическом форуме. Девочки посмотрели выставку «Без срока давности» в павильоне «Россия — моя история» / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

9 декабря на ВДНХ стартовал Всероссийский патриотический форум. На нем юные волонтеры презентовали проекты, посвященные славным страницам истории Отечества.

В павильоне «Россия — моя история» собираются те, для кого патриотизм и любовь к Родине — не пустые слова. Среди участников форума — ребята из движения «Юнармия». Евгения Клим вместе с младшей сестрой Ариной рассматривают стенды выставки «Без срока давности».

— Я записалась в «Юнармию» год назад, — говорит Арина. — Решила пойти по стопам старшей сестры. Она часто ездит на мероприятия. И я тоже. «Коллега» Арины по отряду Егор Коровкин рассказывает, что многие его знакомые ребята интересуются патриотическими акциями, которые проходят в столице.

— У многих ребят загораются глаза, когда они слышат наши рассказы. Они сразу начинают расспрашивать, как к нам попасть, — говорит Егор.

Сам он записался в ряды юнармейцев три года назад и с каждым днем все больше убеждается в правильности своего решения.

На форуме собрались не только участники добровольческих движений, но и их руководители, создатели патриотических проектов, главы общественных организаций.

Многие — номинанты премии «Патриот-2021». В этом году на конкурс прислали 1092 заявки. В финал вышли всего 75 номинантов, которые создали лучшие проекты на самые разные темы: 800-летие со дня рождения князя Александра Невского, увековечение памяти участников Великой Отечественной войны, туристические маршруты и многие другие.

— Ежегодные форумы — возможность перезагрузить профессиональные знания, подвести итоги работы, наметить планы. Сейчас стремительно развиваются технологии, появляется огромное количество интересного контента. Мы используем это, — сказала глава Роспатриотцентра Наталия Мандрова.

Среди участников форума и председатель московского отделения «Волонтеров Победы» Анна Конорева. Она отмечает возросший интерес молодежи к патриотическим темам.

— У нашей страны огромное количество поводов для гордости. И молодые люди все больше обращают на это внимание во многом благодаря современным технологиям, — говорит Анна Конорева.

По ее словам, столичная молодежь активно интересуется историей страны и гордится ею. Так, в московском отделении «Волонтеров Победы» количество участников за 2021 год возросло в два раза. Только официально зарегистрированных добровольцев в организации — более десяти тысяч. Но и это далеко не предел.

— Мы развиваемся в разных направлениях, пробуем покорять соцсети. Количество подписчиков растет. И я уверена, что людей, которым интересна история, будет больше, — подытоживает Конорева.

В следующие дни участников ждет обширная деловая программа. Эксперты обсудят настоящее и будущее патриотического воспитания.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Друганова, руководитель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы:

— Мы делаем упор на патриотическое воспитание молодежи. Особенно в год 80-летия Битвы за Москву. Наша цель — не только сохранить память о подвигах предков, но и передать ее подрастающему поколению. Для этого мы провели множество мероприятий: открыли фотовыставки и инсталляции, предложили школьникам и студентам поучаствовать в образовательных проектах.

Важно, чтобы молодежь могла пообщаться с теми, кто мужественно сражался за Родину. Радостно, что патриотическое волонтерство в Москве активно развивается.

СПРАВКА

Всероссийский патриотический форум в этом году принял 600 делегатов из 85 субъектов России. В этом году из-за пандемии его провели в гибридном формате: эксперты имели возможность встретиться очно, а для всех желающих организовали онлайн-трансляции.

В мероприятиях поучаствовали лидеры общественных объединений и руководители проектов в сфере патриотического воспитания, активисты общественных организаций, представители образовательных учреждений.