Тюрьму можно заменить крупными штрафами

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В тюрьмах и СИЗО России, по официальным данным, содержится 482 тысячи человек. Наша страна занимает четвертое место в мире по общему количеству заключенных. Одна из причин — несовершенство уголовного законодательства, когда за решетку попадают люди, которые могли бы там и не сидеть. Что делать? К дискуссии экспертов подключился бизнесмен Дмитрий Давыдов, опубликовавший 20 предложений по развитию России. Он убежден, что его идеи помогут нашей стране стать одной их самых благополучных в мире и значительно улучшат жизнь ее граждан. Среди идей и есть те, что касаются проблемы гуманизации уголовного законодательства.

— Одна из основных целей наказания заключается в перевоспитании лица, которое совершило преступление. Однако в местах лишения свободы абсолютно невозможно достигнуть такой цели. Наоборот, отсидевшие срок люди с высокой долей вероятности будут продолжать преступную деятельность, а также станут существенно хуже абсолютно во всех аспектах жизни, — пишет предприниматель на сайте 20idei.ru. — Поэтому мы считаем, что для ряда преступлений в сфере экономической деятельности и против собственности (так называемые беловоротничковые преступления) наилучшим наказанием с целью исправления и перевоспитания виновного будет крупный денежный штраф.

Как пояснил бизнесмен, текущие штрафы, выраженные в рублях или привязанные к заработной плате либо иному доходу осужденного, на практике — несущественны. Например, согласно статье 171 УК РФ, за причинение крупного ущерба от незаконного предпринимательства (то есть ущерба, превышающего 1,5 миллиона рублей) можно отделаться штрафом в размере 300 000 рублей.

— Поэтому предлагаем увеличить штрафы и привязать их к размеру причиненного ущерба. А взамен этих штрафов исключить наказание в виде исправительных работ, ограничения свободы, принудительных работ, ареста, лишения свободы, — пишет предприниматель на сайте 20idei.ru.

В частности, он предлагает ввести штраф в двукратном размере от причиненного ущерба для ряда преступлений в сфере экономической деятельности, предусмотренных статьями 171 («Незаконное предпринимательство»), 171.2 («Незаконные организация и проведение азартных игр»), 172 («Незаконная банковская деятельность»), 194 («Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица»), 198 («Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица») и 199 («Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации») УК РФ. В случае если эти преступления совершила группа лиц по предварительному сговору, организованная группа или был причинен ущерб в особо крупном размере с извлечением дохода в крупном размере или иными отягчающими обстоятельствами, имеет смысл предусмотреть в качестве наказания трехкратный штраф от причиненного ущерба.

— Схожий подход используется в Сингапуре. Однако, учитывая, что вышеуказанными преступлениями не причиняется вред другим гражданам, предлагается смягчить ответственность по таким преступлениям, если они были совершены впервые, и определить наказание в полуторакратном размере от причиненного ущерба. А для преступлений, совершенных впервые группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, определить наказание в двукратном размере от причиненного ущерба, — пишет предприниматель. — Такие размеры штрафов ощутимо ударят по карману виновного лица. Государство получит не только полное возмещение ущерба, но и пополнение бюджета сверх суммы ущерба, а человек не отправится за решетку либо срок его пребывания в исправительном учреждении будет сокращен. Соответственно, цель перевоспитания в таких случаях будет достигнута именно путем применения финансовых санкций вместо лишения или ограничения свободы.

Для некоторых преступлений против собственности, предусмотренных статьями 159 («Мошенничество»), 159.1 («Мошенничество в сфере кредитования»), 159.3 («Мошенничество с использованием платежных карт»), 159.5 («Мошенничество в сфере страхования»), 159.6 («Мошенничество в сфере компьютерной информации»), 160 («Присвоение или растрата»), 165 («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием») и 168 («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности») УК РФ, Дмитрий Давыдов предлагает установить наказание в виде 250 процентов штрафа от суммы ущерба. Причем из них 200 процентов штрафа государство перечисляет потерпевшему лицу, а остальные 50 процентов оставляет себе. В случае если эти преступления были совершены группой лиц по предварительному сговору, организованной группой, причинили особо крупный ущерб или имели иные отягчающие обстоятельства, предлагается установить наказание в виде 350 процентов штрафа от причиненного ущерба. Из них 250 процентов штрафа государство перечисляет потерпевшему, а остальные 100 процентов оставляет себе.

— Если преступник заплатит штраф непосредственно государству, а оно уже рассчитается с пострадавшими, то исчезнет вероятность давления со стороны преступника на пострадавшего, — рассуждает предприниматель. — Этот механизм предоставит потерпевшим полную безопасность, которая на данный момент отсутствует в случаях, где допускается примирение сторон. На практике существует вероятность, что преступник может различными способами надавить на потерпевшего и избежать уголовной ответственности.

Игорь Трунов, президент союза адвокатов России, рассуждает:

— Тюремное население России нужно, без сомнения, сокращать. И дело не только в гуманизации общества, но и в огромной нагрузке на бюджет, которую дает содержание тюрем. То же самое касается населения СИЗО. Они были и остаются переполненными! Вот я, адвокат, сейчас сижу и пишу жалобу, потому что не могу попасть к клиенту. Поэтому все меры, которые предлагаются для снижения числа людей за решеткой, должны как минимум государством рассматриваться.

Идею взимания штрафов в пользу потерпевших Игорь Леонидович поддержал.

— Это беда и боль нашего общества: преступники причиняют людям ущерб, но получить его возмещение крайне сложно. Нужно затевать новое, гражданское судопроизводство. И расходы на адвокатов часто могут быть даже выше суммы, которую суд обяжет потерпевшему выплатить. Да и сама выплата (даже после принятого решения) часто под вопросом, — рассказывает эксперт.

Если же взимать с преступников в пользу пострадавших крупный штраф, то, как считает Трунов, нужно выработать механизм распределения этой суммы.

— Если, например, потерпевших несколько и у кого-то из них дети или другие иждивенцы, то сумма, которая им причитается, должна быть выше, — убежден эксперт.

Кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев рассуждает:

— Обвиняемые в экономических преступлениях — как правило, люди небедные. И многие из них, чтобы не идти в тюрьму, платят огромные взятки. То есть деньги получают нечистые на руку сотрудники различных госорганов — от оперативных сотрудников полиции до судей. Так пусть же средства от нечестных предпринимателей идут не коррупционерам, а потерпевшим от их действий и государству! Это будет логичнее.

Дмитрий Давыдов надеется, что его идеи будут услышаны и поддержаны государством на законодательном уровне.