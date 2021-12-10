«Я дочь фронтовика и уже 25 лет помогаю ветеранам»: удивительная история сотрудницы Московского дома ветеранов и ее семьи

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения Москвы

В этом году Московский дом ветеранов и Вооруженных сил отмечает 30-летний юбилей. Это крупнейшая общественная организация в столице, которая в ежедневном режиме заботится о ветеранах Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Рассказываем историю Тамары Косовой, которая отдала работе с ветеранами 25 лет. Москвичка и сегодня продолжает помогать фронтовикам.

У каждого ветерана — своя история, своя судьба

— Я пришла работать в Дом ветеранов в 1996 году, когда готовился к открытию Пансионат дневного пребывания Социально-реабилитационного центра ветеранов войн и Вооруженных Сил. Думала, что временно, пока не подберу себе работу по специальности (я художник-оформитель). Предложили мне поработать инструктором по культмассовой работе с ветеранами. Работа хоть и незнакомая, но все-таки тоже творческая! Согласилась, — говорит Тамара Косова.

Москвичка вспоминает, как они с другими коллегами тогда готовились к открытию пансионата для ветеранов.

Расставляли мебель, двигали удобные диваны, развешивали картины, оборудовали помещения…

— И вот мы встретили 35 наших «первых ласточек». До сих пор помню всех фронтовиков из нашего первого заезда. Помню лица, имена. Вот только некоторые из них: Евгений Григорьевич Шахров, награжденный медалью «За отвагу», замечательный собеседник, интеллектуал, с большой любовью рассказывающий о старой Москве, подаривший пансионату много книг из своей домашней библиотеки. Виталий Александрович Литвинцев, горевший в танке, но рассказывающий о тяжелейшей ратной службе с необыкновенным чувством юмора, присущим только сильным людям. Василий Михайлович Шибеев, санинструктор стрелкового полка, кавалер ордена Красной Звезды, Павел Петрович Невежин, начальник радиостанции роты связи, полный кавалер ордена Славы, Надежда Ивановна Зиханова, Зинаида Ильинична Курзенкова, почетный житель района Арбат — обе участвовали в обороне нашей столицы.

Супруги Нина Васильевна и Борис Федорович Данковы, дошедшие до Берлина, всю жизнь прожили вместе, сохранив трепетные отношения. Мудрая, скромная женщина с необыкновенной судьбой – Валентина Григорьевна Минаева, которая 20-летней девчонкой вышла замуж за овдовевшего инвалида войны, оставшегося с четырьмя детьми. Она прожила с ним долгую счастливую жизнь, самоотверженно став сиротам настоящей матерью. За каждым человеком была уникальная биография, история. Это была история нашей страны, — рассказывает Тамара.

Оазис доброты

Тамара вспоминает: атмосфера в пансионате была настолько домашняя и душевная, что порой фронтовики ее называли «доченькой», и для нее это было знаком наивысшего доверия.

— С каким удовольствием я окунулась в свою работу! Старалась устроить фронтовикам интересный разнообразный досуг, учитывала их интересы и пожелания. Выстраивала концертные программы, продумывая репертуар. Ветераны и сами с энтузиазмом включились в культурную жизнь пансионата. Делились воспоминаниями, пели фронтовые песни, танцевали под любимые мелодии своей молодости, смотрели дорогие сердцу фильмы. Они называли пансионат «Оазисом доброты». Не прошло и месяца, как меня целиком захватила эта работа, она кардинально перевернула мое мировоззрение.

Я поняла, что работа с этими людьми приносит мне искреннюю радость. Это были прекрасные люди с богатой биографией, прошедшие суровую школу жизни. Это было поколение моих родителей, и мне было с ними так же легко и тепло, — говорит сотрудница Московского дома ветеранов.

С тех пор прошло 25 лет. Тамара ни разу не пожалела о том, что посвятила эти годы Дому ветеранов. Это уникальная организация по своей профильности, где все направлено на помощь людям, человеколюбие. Здесь создана удивительно душевная, братская атмосфера.

— Поначалу штат наш был невелик. Но каждый человек для меня был уникален. Наш председатель совета Вячеслав Григорьевич Михайлов. Образец прекрасного руководителя: волевого, целеустремленного и прозорливого, решительного и принципиального в отношении к делу, умеющего мыслить масштабно и обладающего великим даром убеждения. Он сумел создать со своими единомышленниками ветеранскую организацию, не имеющую аналога в стране.

Это действительно был Дом с большой буквы, в который хотелось приходить, где и ветеранам, и сотрудникам всегда уютно и тепло. Где каждый был на своем месте и осознавал свою нужность и значимость. Где рождались и воплощались в жизнь масштабные проекты, значительно облегчающие жизнь людям старшего поколения, — говорит Тамара.

«Ни одно обращение ветерана не должно остаться без ответа»

Так же тепло Тамара отзывается о своем первом руководителе, который стоял у истоков создания Московского дома ветеранов, — генерал-майоре медицинской службы Владимире Васильевиче Жеглове. В свое время он возглавлял медицинскую службу Военно-Морского Флота СССР. В Доме ветеранов занимался всеми медицинскими вопросами, создавал службы, впоследствии оказывающие медико-социальные услуги ветеранам.

— Для меня это был яркий пример мудрого руководителя. Он учил нас, что в основе любого дела прежде всего должен быть человек. Ни одно обращение ветерана не должно остаться без ответа, без поддержки, будь то нужный совет или конкретная помощь. Он учил относиться к своей работе серьезно и ответственно. И я благодарна ему за эту науку, — делится москвичка.

За 25 лет работы в Доме ветеранов Тамара сменила только две должности. В настоящее время она является начальником Службы по подбору ветеранов для медико-социальной реабилитации, заместителем начальника Медико-социального управления. Обе ее должности подразумевают работу с людьми старшего поколения. Она всегда с радостью приходит на работу и чувствует свою нужность. Признается, что с годами поняла, что ее решение остаться в Доме ветеранов не было случайным – оно формировалось длительное время, и это была духовная потребность.

«До конца жизни мой отец ходил с осколком под сердцем»

— Я дочь фронтовика. И тема Великой Отечественной войны 1941–1945 годов в нашей семье священна. Мой отец 18-летним пареньком был призван в ряды Красной армии. Вернулся с войны взрослым седым человеком, имея за плечами горький опыт потерь, похоронку, пять ранений, тяжелую контузию и дорогие фронтовые награды. Он был 1923 года рождения. Мой папа был призван осенью 1941 года вместе со своим отцом. В первом же бою его отец, санинструктор, вынося раненых из-под огня, сам попал под обстрел. Всю ночь мой отец переворачивал на поле убитых и, заглядывая в лица, искал своего отца… Так и не нашел. Домой полетела страшная весть: «рядовой Симонов Тихон Леонтьевич, 1904 г. р., пропал без вести…». Дома осталась моя бабушка с четырьмя детьми, — рассказывает Тамара.

Тамара рассказывает еще один эпизод из воспоминаний ее родного отца-фронтовика. Летом 1944 года, когда немца уже отбросили к Латвии, одно из подразделений, в котором воевал ее отец, попало в критическое положение под городом Карсава. Гитлеровцы непрерывно атаковали, на помощь противнику подходили дополнительные подкрепления, а у наших воинов кончились боеприпасы.

— Мой отец смекнул, что можно использовать брошенное вражеское артиллерийское орудие против самих немцев. Правда, пушка была с покореженным бойком. Разобрался во вражьей технике быстро: с детства тянуло к механизмам. Что-то подладил, подобрал деталь от другого орудия. Заложил снаряд, и по бойку обухом топора! Получилось! Солдаты только успевали снаряды подносить, которые фрицы в спешке побросали. Четыре часа сдерживали воины штурм, выпустили по врагу более 70 снарядов. Вражеская атака была сорвана, тут и наши подоспели. Об этом случае позже вспоминал в своих мемуарах маршал Советского Союза А. И. Еременко:

«… это был поразительный случай солдатской находчивости. Комсомолец, наводчик миномета, гвардии рядовой Иван Тихонович Симонов получил правительственную награду». Мой отец тогда был награжден орденом Красного Знамени, — рассказывает Тамара.

Упоминается этот случай об Иване Тихоновиче Симонове и в книге доблести советских воинов «Венок Славы». Он воевал под Ленинградом, участвовал в Сталинградском сражении, Курской битве, освобождал Прибалтику. После ранений, восстановившись, снова вставал в строй. Под Курском, получив тяжелое ранение, был контужен, засыпан землей. Посчитав его погибшим, отправили семье похоронку. Позже долго не слышал, восстанавливался в госпитале в глубоком тылу. Дойти до Берлина не позволило последнее тяжелое ранение, после которого восстанавливаться пришлось восемь месяцев. До конца жизни он ходил с осколком под левой лопаткой, удалить его было невозможно, не задев сердца.

«Мама сбежала из колонны, охраняемой фашистами»

— Всегда поражалась, как могли наши родители вынести все это, выстоять, победить, и остаться людьми. Моя мама прошла все тяготы голодного, холодного военного времени, надрываясь на непосильной для 15-летней девчонки работе. В тылу остались те, кто не мог воевать: дети, старики и женщины, на которых война взвалила тяжкое бремя непосильного труда. Надо было выживать, кормить армию, своих детей, пахать и сеять. Маму назначили бригадиром полеводческой бригады и она, обладая неугомонным характером, не жалея сил «ковала» вместе со всеми будущую Победу. Она была отчаянной девчонкой.

Мне особенно заполнились два случая, рассказанных ею. Мама была уроженкой Воронежской области. Самым тяжелым временем было лето 1942 года, когда фашисты особенно зверствовали на воронежской земле. В доме, где жила семья моей мамы, стояли немцы. Однажды за обедом фашисты обсуждали военные действия. Мама крутилась рядом, помогая своей матери по хозяйству. Вдруг кто-то из немцев сказал, что Москве скоро «капут». Моя горячая мама, понимая немного немецкий язык из школьной программы, тут же отреагировала: «Это не Москве капут, а Гитлеру капут!». Молодой фашист неожиданно вскинул на нее автомат! Спас маму от гибели пожилой немец, перехвативший у молодого ствол: «Найн, найн, киндер!».

В это лихое время мирному населению приходилось особенно тяжело. Фашисты безумствовали, издевались над жителями, разоряли села, молодежь угоняли в Германию. Попала в этот список и моя мама. Она умудрилась сбежать из колонны, охраняемой фашистами. Пробиралась домой по ночам, днем отсиживаясь в оврагах, перелесках…

Мама была уникальным человеком с неуемной энергией, огромным любящим сердцем и счастливыми руками. Эти руки умели все: и растить детей, и выращивать невиданный урожай, вышивать уникальные ковры и печь потрясающий хлеб. Не было такой работы, которую не смогли бы сделать эти руки.

Мама обладала удивительной способностью притягивать к себе людей. Она находила общий язык и с молодежью, и со стариками. И тем, и другим было с ней комфортно и интересно. Для нее никогда не существовало безвыходных ситуаций. Она всегда умела дать нужный совет, вселить уверенность, – говорит Тамара.

Наши ветераны — поколение созидателей

— Мы, поколение, рожденное через полтора десятка лет после Великой Победы, знаем о том страшном военном периоде лишь из книг, фильмов и рассказов наших отцов и дедов. Мы не можем ощутить и почувствовать всю ту боль и ужас, через который пришлось пройти нашим родителям, дедам, нашим дорогим фронтовикам. Но мы можем дать им уважение, заботу и любовь. Мы можем быть благодарны им за ту счастливую жизнь, которую они обеспечили нам ценой своих жизней. Мы можем быть для них опорой, как они были когда-то для нас.

Мы можем беречь и ценить их, потому что это уникальное поколение. Это поколение разумно бережливых людей, которое берегло свою Родину, дружбу, честь и репутацию, свою семью и своих детей. Это поколение созидателей и строителей, которое в короткий срок сумело восстановить нашу разрушенную войной страну, — уверена Тамара.