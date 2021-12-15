Территорию детской площадки увеличили по просьбе жителей

Заместитель директора по благоустройству ГБУ «Жилищник района Лианозово» Екатерина Бурова осматривает новую детскую площадку / Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Ежедневно, вне зависимости от времени года и погодных условий, столичные коммунальщики занимаются благоустройством дворовых территорий. В новой рубрике «Наш двор» мы рассказываем о самом лучшем опыте создания комфортной и удобной среды на территориях городских жилых комплексов.

В столичном районе Лианозово, в рамках программы комплексного благоустройства, в этого году на восьми площадках установлены новые игровые комплексы, сообщила 14 декабря «Вечерней Москве» заместитель директора по благоустройству ГБУ «Жилищник района Лианозово» Екатерина Бурова.

Один из таких современных детских игровых комплексов появился по адресу: ул. Псковская, 2, корпус 1. Он пришел на смену старой детской площадке, украсил двор и быстро стал любимым местом отдыха как для маленьких москвичей, так и для их родителей.

— А все потому, что жители дома не остались в стороне, а приняли активное участие в благоустройстве двора, — говорит Екатерина Бурова. — Мы провели несколько собраний с жильцами, на которых они высказали свои пожелания, свое видение двора и выступили с рядом предложений. Например, захотели увеличить площадь детской территории и самостоятельно выбрать игровой комплекс. Все это было нами учтено.

Работы по благоустройству двора заняли около двух месяцев. В итоге помимо большого разноцветного игрового комплекса, оборудованного горками и увлекательными лабиринтами, здесь были установлены качели, карусели и другие объекты малой архитектурной формы. Несмотря на то, какая погода стоит за окном, на этой игровой площадке всегда многолюдно.

Немало внимания сотрудники управляющей компании уделяют вопросам детской безопасности. Несколько раз в неделю они осматривают и проверяют все игровые конструкции.

В наступающем году в районе планируется благоустроить еще семь дворовых территорий.