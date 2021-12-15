Главная елка страны скоро отправится в столицу

Специалист по работе с бензоинструментами Александр Гончаров и лесоруб Владимир Гузменко готовятся спилить главную ель страны недалеко от деревни Новопареево. Дерево растет под наклоном, поэтому им придется работать очень аккуратно / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

14 декабря в Подмосковье спилили главную ель страны, которая украсит Соборную площадь Кремля. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал, кто приметил лесную красавицу и когда ее установят.

Еловый лес в деревне Новопареево запорошен снегом. Стройные высокие деревья красуются перед делегацией из Кремля. Но все внимание приковано к одной ели: ее выбрали заранее из 37 конкуренток.

Полдень. К подвязанному стропой еловому стволу опускается кран. Рабочий, который забрался на одну из верхних веток, соединяет веревку с крюковой подвеской. Затем кран поднимается, стропа натягивается, чтобы дерево не рухнуло, когда его спилят.

За дело берутся специалист по работе с бензоинструментами Александр Гончаров и лесоруб Владимир Гузменко. Они подходят к основанию ствола и начинают пилить. Пара минут, и главная елка страны уже висит на стропе, медленно кружась вокруг своей оси. Дерево осторожно наклоняют и кладут на специальную металлическую платформу.

— В этом году мы использовали нестандартную технологию спиливания ствола. Дело в том, что ель росла под наклоном. Чтобы дерево не упало во время спиливания, пришлось увеличить численность команды. В этот раз к бригаде присоединились специалисты, которые контролировали градус отклонения ели, — рассказывает Александр Гончаров.

Лесоруб Владимир Гузменко добавляет: основная часть работы уже выполнена — ель спилена и уложена на платформу.

— Осталось упаковать дерево таким образом, чтобы его удобно было везти в Москву и можно было беспрепятственно пронести через ворота Соборной площади, — говорит Владимир Гузменко.

Каждый год главную ель выбирают сотрудники Управления делами президента России. Отбор строгий, как на конкурсе красоты: специалисты измеряют высоту, диаметр ствола, размах веток и, разумеется, узнают возраст елки. Нынешнему дереву, которому досталась честь украсить Соборную площадь Кремля в новом, 2022 году, около 90 лет. Его высота — порядка 28 метров, а диаметр ствола — около 60 сантиметров.

Роскошную новогоднюю ель еще в прошлом году во время патрулирования приметила старший участковый лесничий Московского учебно-опытного филиала «Мособллес» Наталья Гусева. Дерево понравилось ей визуально.

— Я, если честно, сомневалась, что ее утвердят. Елка стоит рядом с оврагом. Но тем не менее я решила измерить ее параметры, ведь для участия в конкурсе эти данные необходимы. Оказалось, что елка идеально подходит для Соборной площади в Кремле. Так что я заявила ее на конкурс. И вот какой результат, — рассказывает Наталья.

Кстати, это уже вторая новогодняя елка, которую нашла и предложила Наталья Гусева. Первую она приметила около деревни Еремино в 2018 году. Однако в тот раз отбор выиграла другая, более достойная конкурсантка.

Уже сегодня елку упакуют, а завтра около 14:00 дерево повезут в Москву, где хвойная красавица займет свое место на Соборной площади.

К 22 декабря ее планируют нарядить. Когда праздники закончатся, новогоднее дерево переработают и сделают из него сувениры.

СПРАВКА

Главную новогоднюю елку страны выбирают исходя из определенных параметров. Например, возраст хвойной красавицы должен быть около ста лет — изъятие такого старого дерева из природы наносит минимальный урон окружающей среде. Важна и форма кроны: ветки должны быть ровными, чтобы новогодняя елка была конусообразной формы.