Работаем много, а делаем мало. Как можно поднять производительность труда

Завод технологических металлоконструкций в поселении Марушкинском, в Новой Москве. Вячеслав Рак, токарь 5-го разряда, работает на станке. Чем современнее оборудование, тем выше производительность / Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Во вторник, 14 декабря, в столице стартовала первая бизнес-конференция «Производственная культура: новая модель устойчивого развития экономики Москвы», посвященная старту национального проекта «Производительность труда». Между тем, согласно Росстату, по уровню производительности труда Россия занимает 36-е место в мире. Каждый работник производит в среднем за час продукции на 25 долларов. Швейцарец, для сравнения, — на 50 долларов. Что нам мешает работать эффективно?

Почему у нас столь низкая производительность труда? Доктор экономических наук, заведующий Центром анализа соцпрограмм и рисков Института социальной политики Сергей Смирнов назвал основные причины.

Методы середины прошлого века

— Главная из них — технологическая отсталость. Она досталась нам от СССР. Вспомните: высокие технологии были только в оборонке! Мы производили лучшее в мире оружие, но, например, очень плохие автомобили. Почему? А потому что на «ВАЗе», например, стояли производственные линии, выпущенные в 1960-е годы. А то и раньше. В итоге и машин было мало, и качество — так себе, — рассуждает эксперт.

По словам Смирнова, вторая причина отсталости тоже родом из СССР.

— Тогда у нас 100 процентов экономики было государственной, сейчас — 70 процентов, то есть более чем две трети, — пояснил эксперт. — А что такое государственная экономика? Это принцип «все вокруг колхозное». Для сотрудника, то есть экономического субъекта, важно лишь найти место, получить оклад. И работать так, чтобы его не выгнали. В росте производительности труда он абсолютно не заинтересован.

Кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев уточняет:

— В росте экономических показателей в госкорпорациях заинтересованы только топ-менеджеры, получающие гигантские зарплаты и бонусы. Вот им, да, имеет смысл что-то делать — развивать и улучшать. При этом часто вместо реального улучшения мы видим фикцию.

Эксперт вспомнил знаменитую фразу экс-главы Роснано Анатолия Чубайса, сказанную на одном из корпоративов: «У нас очень много денег! Их совсем много. Всем двойную премию!»

— Но вы знаете какие-то прорывные разработки Роснано? Может быть, корпорация создала русский айфон? Или вакцину от рака? Нет, ничего подобного. То есть денег много, а результатов не сказать чтобы очень, — рассуждает Кудрявцев. — И так со многими госкорпорациями. Эксглава «Почты России» как-то получил годовой бонус в 95,4 миллиона рублей, но его организацию нельзя было назвать очень эффективной.

О ее оперативности до сих пор гуляют анекдоты! Одна из причин в том, что производительность труда и зарплата абсолютного большинства сотрудников в госструктурах и госкорпорациях не связаны никак. У нас все остается как в том монологе Жванецкого: «Ты хорошо собираешь велосипед и получаешь 120. Ты плохо собираешь велосипед и получаешь 120. Ты вообще не собираешь велосипед и получаешь 120!»

Хватает селян, но мало крестьян

Еще одной причиной низкой производительности труда Сергей Смирнов назвал высокую долю сельского населения. Сейчас она составляет 25,3 процента от численности всех россиян.

— Доля селян у нас значительно выше, чем в других развитых странах. А доля сельского хозяйства в ВВП страны составляет всего 4 процента.

То есть четверть населения производят 1/25-ю часть всей продукции! Почему? Во-первых, потому, что колхозы и совхозы развалились, и работы в принципе стало меньше. Во-вторых, в действующих хозяйствах, как правило, используются не самые современные технологии. В-третьих, многие селяне заняты, как их предки в ХIХ веке, отхожим промыслом: они ездят в города работать вахтовым методом, — пояснил эксперт.

Виктор Кудрявцев добавляет:

— Если ты две недели сторожишь черный ход, работая охранником, или, скажем, заливаешь на стройке бетон, а потом две недели отдыхаешь, то о высокой производительности труда говорить не приходится. Такая работа лишь способ прокормиться. У нас сельское население живет, как и полтора-два века назад, в основном с огородов.

Немаловажная причина низкой производительности труда — рост числа чиновников. Если в СССР их было 2,31 миллиона человек, то в нынешней России — 5,7 миллиона. И это при том, что население вдвое меньше «союзного».

Почему так? Дмитрий Журавлев, гендиректор Института региональных проблем, поясняет:

— Аппарат плодится постоянно. Технология проста: если органу власти поручается какая-то задача, под это дело тут же создается новое подразделение. Если не удается создать целое управление, агентство, то несколько ставок все равно заведут. А набранных под уже решенные задачи никто не увольняет. Самое любопытное, что так было испокон веков. И в допетровской Руси начиналось все с 15 приказов. А потом их число выросло и до двухсот, и до трехсот!

Чиновники же ничего не производят. В лучшем случае, как пояснил эксперт, они создают условия для того, чтобы производили другие.

Пора менять уклад

Как же повысить производительность труда? По мнению экспертов, самый сложный, но эффективный способ — смена технологического уклада.

— Москва несколько лет назад пошла по пути создания технопарков и технополисов, — рассказывает Виктор Кудрявцев. — Суть идеи проста: создаются площадки, где могут размещаться высокотехнологичные инновационные производства. А чтобы они там быстрее развивались, им предоставляют налоговые льготы.

Так, например, резиденты технопарков платят пониженную ставку на прибыль — 13,5 процента вместо 17, которые обычно идут в бюджет региона. Также снижена ставка налога на землю. А налог на имущество технопарка не платится вообще. На этих площадках производится самая современная продукция. Так, например, технопарк «Полюс» — крупнейший в России научно-производственный центр в сфере квантовой электроники. Здесь разрабатывают полупроводниковые и твердотельные лазеры, лазерные гироскопы и навигационные приборы на их основе.

Свою продукцию «Полюс» поставляет в Индию, Австралию, Китай и Израиль. Делают на «Полюсе» и медицинские приборы. Среди них, например, аппарат для терапии варикозного расширения вен, рожистых заболеваний, артрозов, осложнений после удаления молочной железы. Еще одна разработка технопарка нужна для лечения уроандрологических заболеваний и импотенции.

— Продукция технопарков отличается очень высокой добавленной стоимостью, то есть разницей между себестоимостью и рыночной ценой товара, — пояснил Виктор Кудрявцев. — Проще говоря, тут люди зарабатывают не столько руками, сколько головой. Поэтому производительность их труда в десятки, а то и сотни раз выше, чем на стройке.

По мнению эксперта, за технопарками и технополисами в Москве — будущее.

— Город имеет огромный научный потенциал. У нас с советских времен осталась масса НИИ. Плюс в городе десятки вузов, которые каждый год выпускают сотни тысяч студентов. А кадры, как говорил товарищ Сталин, решают все. Правда, то же самое он говорил и про технику, но ведь у нас и техника есть! Неудивительно, что на долю Москвы уже сегодня приходится 54 процента от общего вклада городов-миллионников в экономику страны. Проще говоря, мы производим больше, чем 16 городов, считающихся миллионниками, — рассказал Кудрявцев. — У нас по сравнению с другими регионами очень высокая производительность труда, что, кстати, сказывается и на зарплатах.

Эксперт привел цифры. По данным Росстата за апрель 2021 года, средняя зарплата в Москве — 117 тысяч рублей. В среднем по России — 56 тысяч: в два с лишним раза меньше.

— Дело не только в том, что москвичи работают интенсивнее. Дело еще и в технологиях, которые здесь используются. У нас в целом они более современные, — пояснил Кудрявцев.

1937 год. Термитная сварка стыков рельсов в тоннеле шахты № 55. Такие стыки нужны, чтобы уменьшить шум от движения поездов в тоннелях из чугунных колец / Фото: Архив «Вечерней Москвы»

Не хватает лейтенантов

Алексей Захаров, гендиректор портала «Суперджоб», тоже высоко оценивает технологический уклад столицы.

— Один мой знакомый недавно написал в «Фейсбуке»: «Когда я бываю в европейских столицах, то осознаю, что попал в Москву 20 лет назад». И я не могу с ним не согласиться. В некоторых отраслях мы Европу реально обогнали, — убежден эксперт. — Если взять, например, производительность труда в IT-сфере, то вряд ли производительность труда у нас ниже, чем в более развитых странах.

Проблема России и Москвы в частности, как убежден Захаров, — в остром дефиците хороших менеджеров.

Со времен СССР наш менеджмент — это постучать кулаком по столу. Чем громче стучишь, тем ты вроде как круче, — рассуждает эксперт. — А менеджер — это тот, кто правильно организует производство. Причем не с дубинкой, а с секундомером. Вот эти станки ближе друг к другу поставить. Вот этим сотрудникам написать новый распорядок рабочего дня. Вот этим — дать более внятную инструкцию, что и как делать. Вот здесь проводить регулярный инструктаж, чтобы снизить производственный травматизм.

Это тяжелая интеллектуальная работа, к которой наши вузы, к сожалению, не готовят. И что получается? Рядовые есть. Генералов тоже можно найти. А вот с лейтенантами, средним звеном, ну просто беда! Сегодня, так получилось, их выращивают штучно. В основном в крупных корпорациях, где есть крепкие корпоративные традиции и культура. Кстати, именно поэтому менеджеры из крупных корпораций так востребованы на рынке труда. Проблема в том, что таких специалистов катастрофически мало.

По мнению эксперта, чтобы повысить производительность труда, имеет смысл изменить программы обучения в вузах. Приблизить их к реальной жизни.

Нужна новая приватизация

— Сейчас в России 70 процентов экономики — государственный сектор. А государство — очень плохой собственник, — рассуждает Виктор Кудрявцев. — Пока у нас львиную долю рынка контролируют госкорпорации, рост производительности труда вряд ли возможен. Если мы хотим развиваться, государство из экономики должно плавно уходить.

Эксперт привел в пример Московский НПЗ.

— В 1990-е он акционировался. И большая часть акций была то в федеральной, то в московской собственности. И все мы помним, что это был за завод: оборудование 1960-х годов, жуткие выбросы, Капотня и другие соседние районы буквально задыхались, — рассказывает Кудрявцев. — Потом пришла команда Собянина, провела ревизию городского хозяйства и задалась вопросом: а зачем мэрии этот непрофильный актив? Вот что нам с заводом делать? И предприятие передали частникам. Результат — глобальная модернизация.

На месте старого завода, по сути, появился новый, который стал выпускать самые современные виды топлива и в несколько раз снизил выбросы. Производительность труда выросла.

Почему? А потому, что у предприятия появился реальный хозяин, заинтересованный в росте прибыли! А если бы завод так и оставался полугосударственным, то до сих пор бы коптил на устаревшем оборудовании. Вот по такому пути, я считаю, мы и должны идти — необходимо глобальное разгосударствление экономики. Нужна новая, более грамотная приватизация.

Фото: Пресс-служба ОЭЗ «Технополис «Москва»

КАК У НИХ

Производительность труда в разных странах увеличивают по-разному.

В Японии — за счет колоссальной самоотдачи сотрудников. Здесь каждая компания считается чем-то вроде общины. Японец не говорит: «Я работаю инженером», но: «Я работаю в Toyota». Уходить на больничный не принято. По закону японские компании должны предоставлять служащим отпуск в размере как минимум 10 дней в году, однако зачастую отпуск остается неиспользованным.

В Германии центр производительности труда RKW создан еще в 1921 году и действует до сих пор. Центр бесплатно обучает и консультирует предприятия малого и среднего бизнеса: как привлекать и удерживать высококвалифицированные кадры и создавать привлекательные условия труда, чтобы сотрудники сами к вам шли и хорошо работали.

В Сингапуре уже 11 лет действует Национальный совет по производительности труда. Совет организует научные исследования и разработки в области производительности труда и предлагает их бизнесу.

РЕПЛИКА

Надо учиться быть эффективнее

Марианна Лукашенко, эксперт по тайм-менеджменту:

— У нас низкая организация труда, потому что бизнес-процессы организованы неправильно. Простой пример — принтер стоит далеко от рабочего стола сотрудника. И вот он каждый раз встает и идет за распечаткой — по 20–30 раз в день, теряя время. Или, например, принтер вовсе не работает. Или компьютер глючит. Сотрудник звонит в IT-службу, а пока та чинит, работа стоит. А еще у нас часто бывает, что, когда возникает проблема, сотрудник идет к начальнику и жалуется, но не предлагает вариантов решения.

В итоге босс должен в каждую мелочь вникать — и вот уже сразу два человека не работают! Нам никто почему-то не объяснил простое правило — «не ходи к начальству с пустой головой». Кстати, к начальству тоже много вопросов. Самая распространенная его ошибка — неумение делегировать полномочия. Наш босс вместо того, чтобы подбирать, учить и контролировать подчиненных, все делает сам. Подчиненные у него не исполнители: они лишь на подхвате. Когда я задаю боссу простой вопрос, а когда вы решаете по-настоящему важные, но не требующие оперативного вмешательства вопросы, он отвечает: до восьми утра или после восьми вечера.

А все остальное время у него уходит на текучку! В итоге сотни компаний живут в состоянии хронического стресса и аврала. Они не повышают производительность труда, они постоянно «спасают ситуацию». Во многих наших компаниях нет понимания того, что результат работы зависит от всех сотрудников, нет команды единомышленников, которые не мешают, а помогают друг другу. Отсюда и результат. Выход тут один — учиться эффективно работать и повышать уровень корпоративной культуры. Ведь именно благодаря ему производительность труда и увеличивается.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Россиян нельзя назвать бездельниками. По данным МОТ — Международной организации труда, мы работаем довольно много: 1974 часа в год — столько же, сколько и в Чили. Выше показатели только в Греции (2035 часов), Южной Корее (2113 часов) и Коста-Рике (2212 часов).

А самыми трудолюбивыми считаются мексиканцы — 2255 часов в год. При этом почти во всех (кроме Южной Кореи) странах, где живут трудоголики, очень низкая производительность труда.