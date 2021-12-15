Ставка на сериалы: соревнование по количеству создаваемого контента переросло в битву за его качество

На фото слева направо: Ольга Медынич (Ольга Анваровна), Глеб Калюжный (Женек), Юрий Стоянов (дед Слава), Екатерина Кузнецова (Анна Остроумова) и Артем Ткаченко (Жан Иванович) / Кадр из сериала «Вампиры средней полосы» / 2021) год

Близится конец года, мы по традиции начинаем подводить итоги года уходящего, анализируя, чем он запомнится в той или иной области нашей жизни. В историю телевидения 2021 год войдет, несомненно, как время развития сериалов и сервисов, обеспечивающих их показ, причем некоторые перемены, случившиеся за это время, можно назвать революционными. Давайте посмотрим, что за тенденции определились в телесфере и к чему они ведут.

Первое свершение, не по значимости, но по очевидности, можно отнести к числу «нематериальных».

Скачок по всем направлениям

В минувшем году зрители укрепились в мысли, что созерцание сериалов — не дань моде и не столь пустое времяпрепровождение, как многие считали раньше. И связано это в первую очередь с очевидным ростом качества сериальной продукции, очень разной, нередко спорной. Однако — факт: сегодня ни у кого уже не повернется язык назвать сериалы недозрелищем. Это уже не только мелодрамы, а если и мелодрамы, то значительно более качественные, это приличные экранизации с прорывом (вспомним хотя бы сериал «Мертвые души», снятые «через призму современности», и многообещающую заявку от Жоры Крыжовникова показать нам в скором времени «Преступление и наказание» с его привязкой к 1990-м).

Вспомним также необычный «Красный призрак», снятый Андреем Богатыревым с новым прочтением военной темы. Ну и никак не обойти, конечно, «Вампиров средней полосы», сериал высокой пробы. Кстати, на примере последнего можно проследить и еще одну тенденцию: возвращение на экран в другом качестве и в «другой фактуре» актеров более старшего поколения. Так, в «Вампирах…», например, безусловно, звездно сыграл главную роль Юрий Стоянов, но показала себя блистательно после долгого отсутствия и Татьяна Догилева.

Фото: Youtube / Ещенепознер

Отдельная тема в номинации «качество» — сценарии. Абсолютно очевидно, что после десятилетий царствования тривиальных сюжетов на экранах появилось новое поколение многосерийных картин, в канве которых зашиты остросоциальные, горячие темы. Примером может послужить, скажем, сериал «Хрустальный», в котором в основную сценарную нить вплетены болезненные вопросы подростковой жестокости, детских травм и всего того, что до поры не становилось предметом широкоэкранного обсуждения.

Для производства современного и актуального контента сценаристы берут в расчет не только собственные представления о прекрасном, но и черпают темы из соцсетей и прессы, то есть принимают в расчет ту интеллектуальную собственность, которая уже доказала свою состоятельность, исследуя популярные блоги, подкасты, обсуждения форумов.

Кроме того, мир соцсетей все глубже анализируется в «сериальной промышленности», герои современных картин и «многосериек» борются как с одиночеством в сети, так и со своими прежними представлениями о мире и его возможностях. Так, скажем, сериал «Миссис Флетчер» посвящен истории женщины, матери взрослого сына, которая после его отправки на учебу принимается исследовать планету интернет, включающую в себя в том числе и сексуальную составляющую.

На первый-второй — рассчитайся!

Что еще любопытно: еще недавно по тому, что мы видим на экране, можно было безошибочно определить, какой включен канал. Телесериалы имели некую тематическую, четко выраженную принадлежность: на экране история, детектив или ретросага — включен Первый канал, мелодрама со слезами во всю грудь — Россия, СТС обожал комедии «широкого профиля», то есть нечто вроде «для семейного просмотра» и с хеппи-эндом, канал ТНТ предпочитал нечто вроде скольжения по самому краю, вечно балансируя между острым и пошлым, НТВ воздавало должное боевикам, а ТВ-3 — паранормальным явлениям и всему тому, что существовало за пределами человеческого самосознания.

Фото: Pexels / JESHOOTS.com

Однако еще года два назад Кинопоиск HD, Кион МТС, Яндекс или IVI начали потихоньку запускать свои сериалы. Поначалу новацию не все восприняли всерьез, тем более власть телемонстров казалась беспредельной и незыблемой. Однако конкуренция между ними и телеканалами возникла очень быстро, и это повлияло на то, что можно назвать «способом показа». Покидающий нас год многие могут зафиксировать в истории как год победы первых показов сериалов на платформах.

Когда стало ясно, что сериалы могут сначала транслироваться на различных сервисах, а затем выходить на телеэкране, это казалось поразительным и ничем не оправданным нововведением, не имеющим особого смысла. Однако жизнь куда богаче вымыслов. Удивительно, но дальнейший показ сериала или картины сначала на платформе, а затем только на телеэкране или даже экране кинотеатра принесла свои результаты, и поразительные. Поразительны они тем, что никто из участников процесс не остался в итоге в накладе.

При этом, надо понимать, что как телеканалы, так и платформы готовы щедро платить за право «первой брачной ночи» — то есть право первого показа проекта, дабы только опередить конкурентов в этом «забеге». Таким образом, произошла смена расстановки сил. Если раньше создатели контента нередко выступали в роли просителей и ждали своего «места под солнцем», то сегодня возникла ситуация, еще недавно казавшаяся неосуществимой мечтой: производители продукта могут ожидать очереди у своих дверей.

Герои нашего времени

Очевидный итог уходящего года — парад неклассических сериальных героев, вызвавших наибольший интерес у зрителя. Довольно долгое время в области сериальной телегероики превалировали два типа персонажей: дама с тяжелой судьбой (не важно, кто она — брошенная жена, красавица из захолустья и т. п.) и некто в погонах — полицейский или бывший полицейский, волей судьбы вступающий в схватку с бандитами. Внимательные зрители уже наверняка заметили, что сюжеты с этими героями начали исчерпываться: отставной полицейский все чаще приезжает в какой-нибудь уездный городок, чтобы там «тряхнуть стариной», героиня рано или поздно обретает утерянного ребенка, желанную беременность и богатого мужа.

Потребность в иных героях была очевидна, но не восполнялась. Но процесс пошел: новым типом героев становятся достаточно успешные люди средних лет, преодолевающие трудности, идущие вперед, а иногда — неоднозначные с точки зрения морали, способные качнуться, оступиться, но не имеющие при этом тяжелых нравственных изъянов. Темой номер раз становится и абьюз. Так, в сериале «Мэйл» героиня — жертва «мягкого» монстрика-мужа, в сериале «Во все тяжкие» герой — торговец наркотиками — с одной стороны монстр, с другой — образцово-показательный семьянин, на поверхность выходят эмпатичные герои, неоднозначные.

Кадр из сериала «Во все тяжкие» / 2008 год

Тренд времени — тема психологии и психологов — достигла пика после выхода сериала «Псих» с предельно неоднозначным героем. И вообще все чаще герои «самокопаются» на экране на манер персонажей из русской классики, но на современном уровне: это психоаналитики с проблемами, врачи с зависимостями (Гоша Куценко в «Инсомнии», Константин Богомолов в «Психе»).

Самое главное — в сериалах давно нет героев стерильных, но в этом году на экране показали просто запредельное число структурированных героев, симпатичных зрителю хотя бы потому, что они им очень понятны — со всеми их минусами, плюсами, грехами, цинизмом, но и трепетностью души.

Ну и еще о важном. Некоторое время тому назад каналы явно пытались создавать сериалы «для всех». Однако эта история оказалась провальной. Совершенно очевидно, что как в мире, так и в России определен тренд на производство нишевых продуктов, в рамках которых ведется работа на особом контенте, близком той или иной группе людей, смотрящих тот или иной канал или ту или иную платформу. Очевидно, именно эта нишевость и определяет особенность развития сериального производства на данном этапе. И если на ТВ по-прежнему больше более понятных публике, возможно, плоскостных героев, то на платных платформах тяготеют к героям противоречивым, колоритным.

Нехватка профи

Но все же самый главный тренд этого года — глобальное упрочение видеосервисов и платформ в качестве серьезных игроков кино- и сериального рынка. Два года назад мы и помыслить о таком не могли: индустрия сериалов фактически на сто процентов контролировалась различными телеменеджерами. Как уже говорилось, в условиях ограничения реальной игровой площадки федеральными телеканалами, производители сериалов почитали за честь и большую удачу продажу проекта на какой-либо телеканал.

Заметим к слову: иной раз на телеэкран пролезали сериалы такого низкого качества, с таким стопроцентным отсутствием игры актеров и столь убогими сюжетами, что остается лишь делать неправомерные, в общем, но логичные умозаключения о существовании неких фактически коррупционных схем в этой части телебизнеса. Однако не пойман за руку — значит, всем хорош. Сегодня, когда видеосервисы доказали, что являются полноценными и мощными игроками рынка, сам факт того, что они заказывают сериалы, изменил ситуацию на кадровом рынке. Потребности в сериалах высоки, а круг тех, кто реально умеет их снимать, не так широк.

Рынок производителей уже на первом этапе своего становления и формирования столкнулся с острой нехваткой кадров — профессиональных. Зрители готовы потреблять огромное количество сериалов. На их производство нужны силы, которых оказалось на удивление мало. Минувшим летом в среде сериальщиков раздались тревожные сигналы: попытки собрать съемочную группу часто оканчивались провалом, поскольку «в наличии» не было ни операторов, ни режиссеров, ни декораторов.

Да, собственно, не было и актеров. Налицо перемены в самой структуре «кадрового голода». Напомним: еще недавно отрасль активно жаловалась только на нехватку качественных сценаристов. Причем эта тема касалась как новичков, впервые желающих попробовать себя в сериальной гонке, так и маститых профи. Казалось бы, ну разве могут возникнуть подобные проблемы у Федора Бондарчука? Так вот ведь, возникли! В одном из интервью он рассказывал, что все профессионалы заняты: известный оператор-постановщик Юрий Никогосов, например, по словам Бондарчука, освободится… только в 2026 году!

Раскошельтесь, пожалуйста

На глазах меняется и экономика сериалов. Например, на уже упомянутом сценарном рынке ситуация вообще неоднозначная. Если речь идет о каком-нибудь не слишком опытном пока выпускнике киношколы, его будут использовать и в хвост и в гриву, причем любыми переделками сценария, вплоть до его полного переписывания, он будет заниматься бесплатно.

Особого выбора у молодых дарований нет: не хочешь — не пиши, найдутся другие. А вот сценаристы, входящие в топ-10, могут за одну лишь серию получать от 600 тысяч рублей. Про рост цен говорила в одном из интервью и Ольга Филипук, директор по контенту медиасервисов «Яндекса». По ее словам, классные кадры изрядно подорожали: топовые режиссеры увеличили ставку в 1,5–2 раза! При этом уже сейчас эта компания выпускает по 10–12 проектов в год, а все сериальные линейки сформированы до конца 2023 года.

Если верить словам наших инсайдеров, то для НТВ, например, закупка се- риала обходится примерно в 10–12 миллионов рублей (за серию, которую покажут в прайме), то «Яндекс» готов выложить за интересное до 30 миллионов за серию. В среде кинематографистов, особенно тех, кто уже проникся сериальной тематикой, все громче раздаются разговоры о катастрофической ситуации с кадрами и необходимости их спешного обретения.

Рост платформ и их экспансивное поведение предопределило и интерес к различным киношколам. А что у нас имеется в наличии? ВГИК и еще десяток-полтора школ. Ситуация дошла до того, что, например, такие компании, как «Среда» и ГПМ КИТ (входит в «Газпром-медиа») уже готовы фактически «засеивать грядку» и растить кадры самостоятельно.

Ощущается и нехватка шоураннеров, иначе говоря — авторов самой концепции любого проекта. Профессия эта для нас и звучит непривычно, и самоценность ее пока понимают только профессионалы кинорынка. Судя по всему, в ближайшее же время болевой точкой станет и отсутствие аналитиков — тех специалистов, которые умеют просчитывать векторную направленность зрительского интереса. При всем при этом денежная составляющая истории вовсе не так проста. Судя по всему, рынок уже переинвестирован: все, кто умеет «починять примус», заняты делом. В киносреде поговаривают о том, что новой нишей для инвесторов вскоре могут стать так называемые авторские сериалы, привлекательность которых игроками рынка не изучена. Но это, возможно, штрихи к изображению года будущего.

Каждому — свой кусок

По мнению генпродюсера НТВ Тимура Ванштейна, например, продюсеры сегодня должны максимально усиливать работу в конкретных жанрах. В качестве примера к последнему — вспомним успешные линейки мелодрам телеканала «Домашний». По мнению же некоторых продюсеров, не за горами тот день и час, когда платформы утянут к себе все сериальные проекты, оставив телевидению зону общественно-политических и развлекательных шоу. Работа каналов и платформ уже началась. ТНТ и СТС все чаще выпускают в эфир сериалы, выпущенные по заказу родственных им Premier и More.

Кадр из сериала «Света с того света» / 2021 год

TV, НТВ проводит эксперименты с производством контента для интернета и для эфира отдельно.

Большой дока в области сериалов — телеканал ТВ-3. Именно этот канал мог похвастаться своими руководителями, как, наверное, самыми удачливыми продюсерами сериального контента. Тандем Валерия Федоровича и Евгения Никишова в этом смысле можно смело назвать уникальным. И вот новость: они собираются покидать руководящие должности на принадлежащем «Газпром-Медиа» канале, чтобы — по слухам — сосредоточиться на собственном производстве контента. По некоторым данным, оба продюсера останутся в совете директоров ТВ-3, продолжая участвовать в решениях относительно эфирной сетки. А с 1 января будущего года директором канала станет Лили Шерозия, ныне — первый заместитель директора.

Говорят, Федорович-Никишов займутся контентом для онлайн-кинотеатров. А теперь посмотрим на их «наследие». В уходящем году ТВ-3 входил в топ-3 слота среди всех федеральных телеканалов с мистическим сериалом «Сверхъестественное» (6,7% — средняя доля серий в первый день показа на ТВ-3 2 августа — по данным Mediascope) и в топ-5 с сериалом Ильи Куликова «Охотник за призраками. Документалист» (6,4% — доля премьерной серии 16 августа). Но, оказывается, еще больших успехов канал добился с… документальными сериалами!

Флагманом смотрения стал созданный совместно с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» проект «Вернувшиеся», который показывает реальные истории пропавших людей и объясняет, как не потеряться и что делать, если это все же случилось.

Другим успешным примером стал документальный проект «Врачи», показывающий изнанку российской медицины и рядовые подвиги отечественных докторов. То есть наше усредненное восприятие канала как канала мистики и сверхъестественного несколько устарело, и он собрал бонусы на… документалке?!

Подведем некоторый итог. За успехи той или иной компании голосует рублем все тот же зритель. Для платформ количество подписчиков принципиально, ибо затраты, даже ретроспективные, могут окупить только они.

Так что один из основных участников рынка в уходящем году тоже занял свое особое место — это зритель, о котором мы говорили меньше, чем о других участниках. Но это именно он решит, платить ли ежемесячно свои условные 300 рублей за право нажатия кнопки. И, судя по тому, что происходит, он не проиграет точно.