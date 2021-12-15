Для пернатых построили дом из экологичных материалов

Голубятник Дмитрий Оськин показывает одного из своих питомцев — птицу породы «чешский почтовый» / Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

15 декабря в новой голубятне, сооруженной в рамках благоустройства поймы реки Чермянки, появились первые обитатели.

На вопрос, как правильно назвать его увлечение, Дмитрий Оськин отвечает скромно.

— Наверное, голубятник. Голубеводы — это те, кто специально разводит голубей, например, для продажи. А я просто всю жизнь любил голубей и держал их, — рассказал он.

Старая голубятня Дмитрия Оськина стоит вблизи реки Чермянки уже полтора десятка лет. Сейчас, когда пойма реки, фактически входящая в состав нового «Парка Яуза», активно благоустраивается, уже порядком обветшалая голубятня выглядит не очень привлекательно. Но не выселять же восемь десятков питомцев Дмитрия Оськина на улицу только из-за того, что голубятня некрасивая.

При разработке концепции парка и проекта благоустройства по запросу местных жителей предусмотрели установку новой, современной голубятни, которая, как теперь признается Дмитрий Оськин, ощутимо лучше прежней. Он привез на новое место первую партию переселенцев — будапештских и чешских почтовых голубей.

— Новая голубятня, конечно, лучше. Здесь посвободнее, у голубей есть прогулочная зона, — говорит Оськин, открывая коробку с птицами.

На новом месте голуби пока что ведут себя опасливо, кучкуются в углу, но попыток к бегству не совершают. Некоторые, те, что посмелее, уже заняли жердочки на стене.

Дмитрий Оськин уверяет — это нормально, птицам нужно привыкнуть к новому месту.

— Когда они обживутся, буду выпускать их полетать, — говорит он. Бывает, что молодые голуби, которых выпустили «на прогулку», сбегают. Дмитрий Оськин говорит — есть вероятность, что некоторые птицы попытаются вернуться на старое место. Однако, если пернатым понравится их новое жилище, они с удовольствием останутся в нем навсегда. Тем более, условия для голубей создали по высшему разряду.

При строительстве применялись экологичные материалы, стены голубятни деревянные, двойные, с утеплением, чтобы голуби не мерзли в холодную погоду. Напольное покрытие из лиственницы, которая хорошо впитывает влагу и сохраняет тепло.

Территория для выгула пернатых питомцев представляет собой площадку на втором этаже голубятни, огороженную решеткой. Все посетители парка смогут понаблюдать за голубями.

Всего у Дмитрия Оськина около 80 голубей, половину из них он уже перевез на новое место. Если все пойдет хорошо и птицам понравится в голубятне бизнес-класса, весной он планирует завести новых — породы «луганский».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Гордиенко, начальник управления по реализации объектов благоустройства Департамента капительного ремонта Москвы:

— В 2021 году Департаментом капитального ремонта выполнены работы по комплексному благоустройству пойменной территории реки Чермянка.

При разработке концепции было решено реновировать голубятни, которые были здесь более 20 лет. Высота новой голубятни семь метров — это сделано для того, чтобы птицам было удобно туда залетать. Прогулочная зона и зона вылета птиц также расположены на большой высоте. Общая площадь нового объекта вместе с зоной выгула, включая два этажа, составляет порядка 40 квадратных метров.