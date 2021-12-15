Служебные собаки никогда не ошибаются

Кинолог МЧС Александр Смирнов с собакой Грейс ищут взрывчатые вещества во дворе Московской финансово-юридической академии / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

15 декабря сотрудники МЧС России провели День открытых дверей в Финансово-юридической академии. Они показали, как нужно действовать при пожаре.

В актовом зале собрались студенты университета и сотрудники МЧС России. Начинается лекция. По словам подполковника внутренней службы Сергея Горджяна, зачастую люди погибают на пожарах из-за того, что не знают, как правильно вести себя во время пожара.

— Однажды возгорание произошло в студенческом общежитии. В результате семь человек погибли, более десятка доставили в больницы с переломами рук и ног. Дело в том, что ребята запаниковали и решили выпрыгивать на улицу из окон, — говорит Сергей Горджян. — Пострадавших нашли и в коридоре, ведущем прямо к очагу возгорания. Студенты, узнав о пожаре, ринулись к привычному выходу. Этого делать нельзя. Помните о запасных выходах.

Сейчас спастись от пожара намного больше шансов, чем раньше. Практически во всех помещениях установлены пожарные извещатели.

— Вы, наверное, замечали, что в коридорах университета и в каждой аудитории на стенах висят небольшие, выкрашенные в красный цвет коробки? Это и есть то устройство, которое сообщит о пожаре и задымлении, если они произойдут, — рассказывает заместитель начальника 2-го регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления МЧС по Юго-Западному административному округу Сергей Новиков.

От теории пора переходить к практике. Спасатели предлагают провести учебную эвакуацию. Человек в форме МЧС нажимает на кнопку извещателя.

— В здании обнаружено возгорание. Просьба срочно покинуть помещение, — сообщает механический женский голос из громкоговорителя.

Эвакуация объявлена. Студенты организованно встают со своих мест и спокойно направляются к запасному выходу. Колонна ребят и преподавателей быстро спускается по лестнице.

Буквально за десять минут все, кто находился в десятиэтажном корпусе университета, собрались на улице.

Тут же во двор въезжает пожарная машина. Из нее выбегают шестеро спасателей, мельком осматривают местность и сразу начинают разворачивать пожарные рукава.

Следом подъезжает машина с саперами. Из нее выходит кинолог Александр Смирнов с собакой Грейс. Служебный пес специализируется на поиске взрывчатых веществ. Пока пожарные подключают воду к рукавам, Александр Смирнов вместе с Грейс проверяет территорию.

— Все чисто, — кричит кинолог коллегам.

Теперь самое время начать тушить пожар. Но сегодня спасатели не будут заливать площадь перед университетом водой, чтобы она не превратилась в импровизированный каток. Их цель — показать студентам, как им нужно действовать при пожаре и как работают спецслужбы.

К Александру Смирнову подходит третьекурсница Ксения Баднагсузян.

— А бывает такое, что собаки ошибаются? — спрашивает девушка.

— Практически нет. У служебных псов идеальный нюх. Поэтому результат точный на 100 процентов, — отвечает кинолог. — Все наши собаки сначала обучаются, а после этого проходят аттестацию. Тех, кто «не сдал», служить не берут.

Теперь, когда условный пожар потушен, можно поближе рассмотреть оборудование, которым оснащены огромные красные машины. При разглядывании генераторов пены, емкостей с «огнетушащими» порошками, гидрантов и боевой экипировки спасателей у многих студентов загораются глаза. Ребята расспрашивают пожарных, можно ли им как-то помочь.

— При МЧС России действуют разные волонтерские отряды. Если есть желание, всегда можно присоединиться к организациям. Нам всегда нужна помощь. Но для этого придется потрудиться: сначала окончить специальные курсы, потом сдать экзамен. Только после этого допускают к волонтерской деятельности, — рассказал сотрудник 32-й пожарно-спасательной части Артем Алексеенко.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Бондар, директор Департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России, генерал-майор внутренней службы:

— Цель данного мероприятия — формирование культуры безопасного поведения населения, обеспечение безопасности социально значимых объектов, формирование патриотического воспитания молодежи. Во время Дня открытых дверей в университете студенты познакомились с современными образцами пожарной техники, спасательного оборудования.