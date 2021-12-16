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В Дубае на примере «МЭШ» рассказали о совместном развитии образования и технологий

Марьяна Шевцова

Общество
В Дубае на примере «МЭШ» рассказали о совместном развитии образования и технологий
Фото: личный архив Наталии Киселевой

Образование и технологии должны находиться в совместном развитии и постоянном диалоге разработчиков и пользователей: учителей, учеников и их родителей. Об этом на проходящем в Дубае (ОАЭ) международном форуме «Россия: образование будущего» 16 декабря заявила заместитель руководителя столичного Департамента образования и науки Наталия Киселева.

На примере «Московской электронной школы» она представила опыт такого взаимодействия.

— В «МЭШ» мы используем новый подход к образовательным материалам. Это видеоуроки от 7 до 12 минут, цифровые тренажеры, тесты и домашние задания с интегрированной системой проверки в зависимости от вида задания. Это и новый тип контента — виртуальные лаборатории, практикумы по всем предметам, — подчеркнула Наталия Киселева.

Она особо отметила, что в Москве благодаря развитию цифровых технологий нет образовательного неравенства.

— В столице успешно решается эта задача с помощью «МЭШ» — уникального, гигантского ресурса обеспечения образовательного процесса, экосистемы сервисов, — добавила эксперт.

По мнению руководителя Департамента по образованию и навыкам Организации экономического сотрудничества и развития Андреаса Шляйхера, в «МЭШ» используются самые современные технологии.

— Московская электронная школа — это потрясающий пример, где используются технологии не только для доставки материала, но и его создания учителями, которые подходят к этому творчески, - считает Андреас Шляйхер.

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