Вертолетный десант эвакуирует раненых из любых труднодоступных мест

Спасатель Никита Левицкий эвакуирует «раненого» коллегу Александра Чекина на «косынке» / Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

16 декабря сотрудники Московского авиационного центра провели показательную тренировку на вертолете. Корреспондент «Вечерней Москвы» понаблюдал, как спасатели эвакуируют пострадавших без посадки воздушного судна и не используя парашют.

На северной стоянке аэродрома Остафьево ветрено. Столичные спасатели в экипировке садятся на борт вертолета Ка-32, готовые отправиться на место происшествия по первому зову пострадавших. Управляет вертолетом главный пилот-инспектор Виктор Калика.

Лопасти воздушного судна начинают вращаться. Оглушающий звук газотурбинных двигателей. Отрываясь от земли, вертолет поднимает снежный вихрь, взлетает и отправляется к месту происшествия.

По сценарию, пострадавший находится в месте, до которого можно добраться только по воздуху. Кроме того, там невозможна посадка.

Вертолет зависает в воздухе, а спасатели десантируются на землю беспарашютным методом: они открывают дверцы кабины и спускаются вниз на лебедке. Правую руку они отводят при этом в сторону.

— Это нужно для того, чтобы не закрутиться в вихревом потоке, который возникает из-за работающих винтов. Рука работает как тормозящее крыло и позволяет спуститься на землю, не запутавшись в лебедке, — рассказывает спасатель первого класса Московского авиационного центра столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Александр Шальнов.

Добравшись до пострадавшего, Шальнов не отстегивает лебедку — мешать работе она не будет. Александр достает спасательную «косынку» — треугольное полотно, на котором будут поднимать пострадавшего. Он фиксирует «косынку» ремнем под грудью пострадавшего, один из углов продевает между ног и тоже крепит к телу. Теперь можно подниматься. Александр цепляет «косынку» к лебедке с помощью карабина и, держась за нее, вместе с пострадавшим поднимается на борт.

— Из спасательной «косынки» человек не может выпасть: он находится практически в сидячем положении. Более того, во время подъема на лебедке за ним постоянно следит спасатель. Так что это абсолютно безопасно, — говорит Александр Шальнов.

Если пострадавший ранен и не может двигаться, приходится поднимать его на борт вертолета на носилках. В таком случае технология эвакуации немного другая. К раненому спускаются несколько спасателей. Им нужно при приземлении отцепить лебедку, чтобы перенести пострадавшего на носилки.

К ним человека крепко пристегивают ремнями и соединяют с лебедкой. Затем можно подниматься. Носилки в этот момент находятся в горизонтальном положении.

— Во время эвакуации пострадавшего без посадки возникает немало трудностей. Ветреная погода и снег создают много проблем. Именно поэтому очень важна слаженная работа каждого члена команды, — рассказал спасатель Михаил Нестеренко.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Панормов, начальник поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиационного центра:

— В Московском авиационном центре работают 27 спасателей, которые отличаются от других тем, что на место происшествия прибывают не на автомобиле или лодке, а на вертолете. Стоит отметить, что в 2021 году у наших сотрудников было порядка 600 выездов. Но спасатели продолжают работать в ежедневном режиме, поэтому к концу года цифра может дополнительно увеличиться.

Помимо этого, спасатели регулярно тренируются, чтобы отработать все нюансы алгоритма спасения человека.