Вертолетный десант эвакуирует раненых из любых труднодоступных мест
16 декабря сотрудники Московского авиационного центра провели показательную тренировку на вертолете. Корреспондент «Вечерней Москвы» понаблюдал, как спасатели эвакуируют пострадавших без посадки воздушного судна и не используя парашют.
На северной стоянке аэродрома Остафьево ветрено. Столичные спасатели в экипировке садятся на борт вертолета Ка-32, готовые отправиться на место происшествия по первому зову пострадавших. Управляет вертолетом главный пилот-инспектор Виктор Калика.
Лопасти воздушного судна начинают вращаться. Оглушающий звук газотурбинных двигателей. Отрываясь от земли, вертолет поднимает снежный вихрь, взлетает и отправляется к месту происшествия.
По сценарию, пострадавший находится в месте, до которого можно добраться только по воздуху. Кроме того, там невозможна посадка.
Вертолет зависает в воздухе, а спасатели десантируются на землю беспарашютным методом: они открывают дверцы кабины и спускаются вниз на лебедке. Правую руку они отводят при этом в сторону.
— Это нужно для того, чтобы не закрутиться в вихревом потоке, который возникает из-за работающих винтов. Рука работает как тормозящее крыло и позволяет спуститься на землю, не запутавшись в лебедке, — рассказывает спасатель первого класса Московского авиационного центра столичного Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Александр Шальнов.
Добравшись до пострадавшего, Шальнов не отстегивает лебедку — мешать работе она не будет. Александр достает спасательную «косынку» — треугольное полотно, на котором будут поднимать пострадавшего. Он фиксирует «косынку» ремнем под грудью пострадавшего, один из углов продевает между ног и тоже крепит к телу. Теперь можно подниматься. Александр цепляет «косынку» к лебедке с помощью карабина и, держась за нее, вместе с пострадавшим поднимается на борт.
— Из спасательной «косынки» человек не может выпасть: он находится практически в сидячем положении. Более того, во время подъема на лебедке за ним постоянно следит спасатель. Так что это абсолютно безопасно, — говорит Александр Шальнов.
Если пострадавший ранен и не может двигаться, приходится поднимать его на борт вертолета на носилках. В таком случае технология эвакуации немного другая. К раненому спускаются несколько спасателей. Им нужно при приземлении отцепить лебедку, чтобы перенести пострадавшего на носилки.
К ним человека крепко пристегивают ремнями и соединяют с лебедкой. Затем можно подниматься. Носилки в этот момент находятся в горизонтальном положении.
— Во время эвакуации пострадавшего без посадки возникает немало трудностей. Ветреная погода и снег создают много проблем. Именно поэтому очень важна слаженная работа каждого члена команды, — рассказал спасатель Михаил Нестеренко.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр Панормов, начальник поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиационного центра:
— В Московском авиационном центре работают 27 спасателей, которые отличаются от других тем, что на место происшествия прибывают не на автомобиле или лодке, а на вертолете. Стоит отметить, что в 2021 году у наших сотрудников было порядка 600 выездов. Но спасатели продолжают работать в ежедневном режиме, поэтому к концу года цифра может дополнительно увеличиться.
Помимо этого, спасатели регулярно тренируются, чтобы отработать все нюансы алгоритма спасения человека.