Южный речной порт переживает второе рождение

Южный порт в Москве принимал не только пассажирские, но и грузовые суда / Фото: Pastvu.com

Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, в которых на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов несколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

Утвердить статус столицы как порта пяти морей, поддержать мастеров своего дела, увлечь москвичей заботой об окружающей среде — и это лишь малая часть того, чем продолжают заниматься городские власти.

Водный путь

«Москва будет портом пяти морей. В недалеком будущем к ее водным пристаням будут пришвартовываться громадные пассажирские и грузовые пароходы.

<...> Южный порт, проект которого уже готов, будет строиться на Сукином болоте. Порт будет ежегодно принимать и отправлять свыше 2300 тонн различных грузов. С городом порт будет связан множеством магистралей».

8 декабря 1935 года

В наше время Южный речной вокзал переживает второе рождение. Сейчас там идут работы по реставрации. Они должны завершиться в следующем году.

— Южный речной вокзал станет удобным транспортно-пересадочным узлом и популярным местом отдыха, — сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Рядом с речным вокзалом появится галерея современного искусства. А через затон Новинки построят два пешеходных моста.

7 мая 2021 года

Награды мастерам

«Сегодня в клубе строителей имени Дзержинского состоится городское производственное совещание штукатуров, где будут подведены итоги конкурса 20 строек. На совещании стахановец Мосметростроя тов. Крутов расскажет о новом методе штукатурки. Лучшим штукатурам, показавшим в конкурсе наивысшие результаты, будут выданы премии».

9 декабря 1935 года

В наши дни в столице тоже проходят конкурсы профессионального мастерства. Так, недавно стартовал X Открытый чемпионат «Московские мастера».

В соревнованиях принимают участие опытные и начинающие специалисты, а также школьники. Конкурсные испытания пройдут по 175 направлениям, из них 35 представлены впервые: «Мастерство приготовления кофе и чая», «Организатор онлайн-мероприятий», «Геномная инженерия» и другие. Победители представят Москву на Всероссийских соревнованиях.

13 декабря 2021 года

Юные следопыты

«Дирекция Измайловского парка решила провести интересный лыжный поход детишек по следам зверей. Юные следопыты научатся распознавать следы, оставляемые на снегу белкой и зайцем, ознакомятся с повадками зверей».

27 декабря 1935 года

Сегодня стать следопытом может каждый. Начиная с декабря Мосприрода проводит учет диких животных по следам, которые они оставили на снегу в столичных лесопарках.

Специалистам, как правило, помогают волонтеры. По данным последних учетов, на природных территориях Москвы стали чаще встречаться, например, зайцы-русаки, лисы, бобры, серые неясыти и длиннохвостые синицы.

6 декабря 2021 года