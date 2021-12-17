Утренняя гимнастика дает суточный заряд бодрости

Врач общей практики Татьяна Манджиева вышла подышать свежим воздухом перед работой / Фото: Анна Темнышова / Вечерняя Москва

В пандемию нагрузка на врачей серьезно выросла. О том, что помогает медикам сохранять бодрость духа и хорошее настроение, «Вечерней Москве» 16 декабря рассказала врач общей практики филиала № 4 городской поликлиники № 62 Татьяна Манджиева.

Татьяна Саранговна Манджиева живет на западе Москвы. Каждый день она просыпается ровно в 5:30.

— Сначала иду умываться, потом обязательно делаю зарядку, — рассказала она. — Утром делаю дыхательную гимнастику. Это тренирует мои легкие, своего рода профилактика от коронавируса.

В спортивной программе врача есть и приседания — целых 50 раз ежедневно. Так, по словам Татьяны, она поддерживает себя в хорошей форме. А еще упражнения помогают ей взбодриться и настроиться на продуктивный рабочий день.

Затем она выпивает стакан воды, а потом идет завтракать. Живет медик вместе с мужем и младшей дочерью, но они, когда Татьяна уже вовсю собирается на работу, еще спят.

— Так что завтракаю я одна, телевизор смотреть по утрам не люблю, иногда в телефоне читаю новости, — поделилась она.

На завтрак врач общей практики предпочитает чай с молоком и творог.

— Все строго без сахара, его я не ем с 18 лет. Это было мое осознанное решение, потому что есть предрасположенность к набору веса. И я решила не есть сладкого, чтобы всегда быть стройной и красивой, — пояснила она.

Путь от дома до работы неблизкий, поэтому выходит Татьяна Саранговна заранее. Сначала она идет минут 15 пешком до метро «Рассказовка», затем почти 50 минут едет от этой станции до «Белорусской», а оттуда — примерно пять минут пешком до здания поликлиники.

— Я очень люблю читать книги — и классику, и женские романы, — отметила врач. — Поэтому не упускаю возможности провести время за чтением. Пока еду в метро — всегда в руках книга. Вот сегодня читала роман про любовь.

На рабочем месте Татьяна Манджиева уже в 8:20. И у нее есть примерно 40 минут до начала смены. Это время она посвящает подготовке кабинета: включает компьютер, наводит порядок в бумагах.

— Самое главное — это правильный настрой, — считает медик. — Я работаю с людьми старшего поколения, у которых несколько хронических заболеваний. И это особая категория граждан.

По ее словам, с людьми старшего возраста бывает непросто найти общий язык и к ним нужен особый подход.

— Некоторые плохо слышат, плохо понимают то, что я им говорю про их здоровье. Здесь нужно определенное терпение, выдержка, но самое главное — им нужно теплое, неравнодушное отношение к их проблемам, к вопросам, которые они задают, — рассказала Татьяна Саранговна.

Общается она со своими пациентами внимательно и добродушно, а они чувствуют искренность своего врача, отвечая ей тем же — доверием и любовью.

— В детстве я мечтала стать бортпроводницей, но окончила школу в 17 лет и поступить на эту специальность не смогла, не брали так рано.

Тогда решила попробовать себя в профессии врача, она мне тоже нравилась, — рассказала она. — И ни разу за всю свою жизнь не пожалела об этом выборе. Мне очень нравится эта работа. Ведь благодаря ей я могу помогать людям, быть рядом с теми, кто оказался в беде, кому необходимы поддержка и внимание. Особенно это касается пенсионеров.

ДОСЬЕ

Татьяна Саранговна Манджиева родилась 9 ноября 1967 года в селе Джалыково Республики Калмыкия. Окончила в 1987 году с отличием Калмыцкое медицинское училище имени Тамары Хазлыновой, затем училась в Астраханском медицинском институте, который окончила в 1993 году.

Работала в родном городе, была обычным участковым терапевтом, потом стала заведующей поликлиникой. В 2008 году, когда сын и дочь Татьяны уже были достаточно взрослыми, она задумалась о перспективах для них. Так было принято решение переехать в Москву. Татьяна Саранговна в свободное от работы время увлекается вязанием и шитьем. Еще одно любимое занятие — чтение художественной литературы.