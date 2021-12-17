Фото: АО «КРОКУС»

Оживают ли игрушки? Ответ на этот вопрос можно узнать, посетив новогодний цирковой мюзикл «Заколдованный принц» в Vegas City Hall с 25 по 30 декабря 2021 года, а также с 2 по 7 января 2022 года.

Коварный Мышиный Король похитил волшебный орех, охраняющий сказочное королевство от темных сил. Злые чары поразили владения Принца и всех его жителей: они превратились в игрушки и заперты в шкафу. И только раз в год, накануне Рождества, когда игрушки оживают, у них есть время до полуночи, чтобы найти волшебный орех и разрушить колдовство…

Спектакль «Заколдованный принц» — это гармоничное сочетание театра и мюзикла, артистов цирковых жанров мирового уровня, ярких костюмов, поразительных видеопроекций и красочных декораций. Каждый зритель влюбится в эту историю и зарядится новогодним настроением!

В основу представления легла захватывающая сюжетная линия сказки Гофмана — похищение волшебного ореха, опасная погоня и романтичная история заколдованных влюбленных Принца и Мари. Главные роли исполнят известный актер московских мюзиклов Евгений Шириков и полуфиналистка проекта «Голос», актриса театра и певица Язиля Мухаметова. Все песни написаны специально для шоу и исполняются вживую.

В представлении раскрываются темы противостояния добра и зла, искренних чувств и безграничной любви. Многослойность сюжета, мастерство цирковых артистов и подтекст исполняемых вокальных номеров завоюют сердце каждого зрителя. Самые маленькие гости смогут буквально «коснутся рукой» героев спектакля.

Перед каждым сеансом проходит бесплатная развлекательная программа в резиденции Деда Мороза в фойе концертного зала. Там же расположатся новогодняя красавица елка, зоны с мастер-классами, аниматоры и интерактивы для детей.

Подробности: https://vegas-hall.ru/afisha/zakoldovannyy-prints2021/