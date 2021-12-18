Симпл-димпл заменил пандемию: почему у россиян пропал интерес к коронавирусу

Фото: Вечерняя Москва

Компания Google назвала самые популярные запросы россиян в 2021 году. Эксперты рассказали «Вечерке», почему коронавирус — больше не главная тема в информационной повестке и с чем связан интерес пользователей к спорту и литературе.

Исследователи составили топ-10 популярных запросов россиян по шести категориям. Первую строчку в рубрике «События» занял «Чемпионат Европы по футболу». Хотя в 2020 году лидерство в этой категории отвели «коронавирусу». На втором и третьем местах оказались «Олимпиада в Токио» и «Евровидение» соответственно.

— Поисковые запросы отражают масштабные события. И эта подборка говорит о том, что у россиян появилась серьезная потребность в развлечениях. Ведь события, связанные с ковидом, сильно вымотали людей, — рассказала психолог Евгения Лютова.

Социолог Роман Кузнецов согласен, что пандемия перестает быть главной темой.

— В прошлом году федеральные СМИ очень много говорили об этом, потому что возникало много вопросов. Когда они пропали, СМИ переключились на другие события и, разумеется, ухватились за одно из самых масштабных мероприятий не только для России, но и мира — чемпионат Европы по футболу, — отмечает социолог.

В категории «Что такое» лидирует «Симпл-димпл», сместив лидирующий в 2020 году запрос «Пандемия». При этом популярность слов так или иначе связана с ней.

— Симпл-димпл — игрушка-антистресс. Она приобрела популярность летом этого года. Не могу точно сказать, почему россияне часто интересовались этой игрушкой. Возможно, это связано с тем, что многие до сих пор испытывают тревогу в связи с пандемией коронавируса. Поэтому ищут различные способы для снятия внутреннего напряжения, — сообщила психолог.

В списке категорий популярных запросов 2021 года появились и такие, каких не было в прошлом году. В рубрике «Мультфильмы» самый популярный запрос — «Душа», в «Российских сериалах» — «Ивановы-Ивановы», в «Выставках» — экспозиция «Мир тела», а в «Книгах» — «Угрюм-река».

— В период пандемии люди стали меньше путешествовать и общаться. Из-за этого начали испытывать одиночество, избегая его путем чтения и просмотров различных сериалов. На профессиональном языке это называется эскапизм — избегание неприятной темы, — пояснила Евгения Лютова.

Социолог Роман Кузнецов ответил на вопрос, почему в поисковой строке Google появилось много популярных запросов, связанных с российскими сериалами.

— В пандемию начали развиваться различные платформы с видеоконтентом, потому что производство сериалов для интернета стало более качественным и интересным, — добавил эксперт.