Посетители музея окунулись в мир произведений Андрея Платонова

Директор Гослитмузея Дмитрий Бак около стола-бюро, принадлежавшего Андрею Платонову / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В Государственном музее истории российской литературы имени В. И. Даля открылась новая экспозиция «Андрей Платонов: в поисках будущего». Она посвящена жизни и творчеству знаменитого писателя.

Пространство внутри экспозиции поделено на две комнаты. Первая — это условный мир семьи Андрея Платонова. Эта часть экспозиции посвящена близким писателя и его московской квартире во флигеле дома Герцена на Тверском бульваре. Здесь можно увидеть подлинный диван из квартиры писателя, личные фотографии из его альбомов, рукописи и небольшой талисман в виде чертика.

Вторая комната — воссозданная мастерская писателя. Пространство будто погружает гостей музея в мир произведений Платонова. Тут находятся экспонаты, связанные с его работой. В комнате висят три портрета писателя кисти художника Николая Наседкина. Здесь же — иллюстрации к книгам писателя, созданные художником Львом Саксоновым.

Куратор экспозиции, заведующая отделом «Музей истории литературы XX века» Лариса Алексеева отмечает, что в небольшом пространстве создателям выставки все же удалось расположить все наиболее важные предметы, связанные с именем Андрея Платонова.

— У нас мало мемориальных, личных вещей писателя. Диван, чемодан, стол-бюро и книга с его автографом — это, пожалуй, все. Поэтому мы сделали упор на визуализацию его жизни и творчества. Мы пытались пустить посетителей музея прямо внутрь его текстов, — рассказывает Лариса Алексеева.

ДОСЬЕ

Андрей Платонов (настоящее имя Андрей Платонович Климентов) родился в Воронеже в 1899 году. Во время Гражданской войны начал пробовать себя как фронтовой корреспондент. Позже серьезно занялся литературой. Самые известные произведения Андрея Платнова — роман «Чевенгур», повесть «Котлован». Награжден медалью «За оборону Москвы».