Праздник к нам приходит: на портале «Школа.Москва» появился раздел, посвященный Новому году

Украшение двора к Новому Году. Дегтярёва Лилия 11 лет / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Новогодние традиции московских школ, идеи для душевного семейного праздника и интересных каникул от «Московской электронной школы», советы ведущих педагогов-психологов, как подводить итоги года и составлять «велосипед желаний», собраны в новогоднем спецпроекте на портале «Школа.Москва».

На портале «Школа.Москва» появился раздел «Новогодний марафон», посвященный подготовке к самому долгожданному зимнему празднику, полезным советам специалистов, как необычно и с пользой провести Новый год и школьные каникулы. Дети и взрослые найдут на странице идеи по украшению пространства, организации праздника и досуга, познавательные статьи о новогодних традициях в школах и в разных странах мира, экспертные рекомендации психологов и многое другое.

Например, педагоги-психологи Городского психолого-педагогического центра рассказывают, зачем нужны новогодние списки и планы, почему важно визуализировать мечты и планировать следующий год. Кроме того, психологи советуют в каждом доме создавать уютную атмосферу праздника: причем важно не только правильно подобрать новогодний декор или нарядить елку, но и создать соответствующее эмоциональное настроение. Эффективные методы планирования помогут настроиться на новые свершения, четко сформулировать желания и поставить цели на будущий год.

Полезный новогодний досуг предлагает и «Московская электронная школа». Посмотрев приложения, ребята вместе с родителями могут сделать уникальные новогодние игрушки своими руками. А еще — узнать много нового о главных героях праздника — Дед Морозе и Снегурочке, решить новогодние кроссворды и освежить в памяти любимые сказки и мультфильмы.

Для тех, кому по душе традиционный домашний праздник, специалисты подготовили советы, как интересно провести время всей семьей. Например, можно придумать свою кулинарную традицию. А найти еще больше общих тем для обсуждения поможет специальная праздничная подборка книг и фильмов.