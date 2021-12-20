Бойцовская груша для судьбы: как понять, что цифры в дате рождения мешают жить

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Уже давно всем известен факт, что цифры в дате рождения влияют не только на характер человека, но и на жизнь в целом. И порой там собирается просто «термоядерная смесь», периодически показывающая человеку все «прелести» падений и неудач. Как отличить простое стечение обстоятельств от закономерно развивающейся черной полосы, как на нашу жизнь влияют числа и дата нашего рождения, «Вечерняя Москва» узнала у нейроцифролога Вадима Безделева.

— Для начала определим вот что: негативные моменты могут никак не зависеть от цифр в дате рождения. Порой так случается, что у человека просто идеальная их совокупность, но на личном фронте постоянные расстройства, на работе 10 лет никаких повышений и продвижений по карьерной лестнице, а здоровье-то совсем ухудшилось. И вот здесь уже дело не дате рождения, а в обычной человеческой лени, — отмечает Безделев.

Так как же понять, что цифры устроили небольшой заговор? Есть перечень моментов, которые в совокупности могут помочь определить, есть ли негативное влияние или нет.

Масса усилий, но нулевой результат

Представим скалолаза, забирающегося постепенно на вершину. Его путь нелегкий: сначала усердные и трудоемкие подготовки, а затем не менее энергозатратный и опасный подъем. И даже после таких ежедневных тренировок и практик он вечно срывается вниз. Сколько бы усилий ни приложил, каждый раз все равно падает.

Финансовая сфера в дисбалансе

Встречались ли вам люди, у которых хорошая должность и работа, но денег как не было, так и нет. Даже после кропотливого изучения финансовой грамотности бюджет никак не растет, а может, и вообще уменьшается. Либо же заработок дается крайне тяжело (не путать с ленью!): что бы ни делал, где бы ни работал — все бесполезно. Нет денег, и все тут.

Одинокий одиночка

Речь идет не только об отношениях с партнером или противоположным полом в принципе, а о взаимодействии с другими людьми в целом. Это могут быть родители, с которыми никак не удается найти общий язык (отбрасываем юношеский максимализм и другие проблемы пубертатного периода). Или дружба для вас по-прежнему просто красивое слово.

Самобичевание и мысли о собственной никчемности

Здесь очень важно понять, что не всегда психологические отклонения или депрессивные заболевания говорят о негативном влиянии даты рождения. Возможно, здесь просто проседает именно сфера здоровья, за которую в ответе отдельно взятая цифра. В данном случае нейроцифрологи смотрят матрицу человека для более детального изучения. Но речь не об этом.

Неуверенность в своих силах, действиях, мыслях — все это стопорит человека, не дает идти дальше.

Самопознание. А что это?

После долгих и упорных стараний человек все равно не узнал себя, не познакомился с самим собой — ему неизвестны слабые и сильные стороны, таланты, жизненный путь.

А что делать, если все-таки сошлось? Первым делом успокоиться и понять, что все можно исправить. С помощью нейроцифрологии можно проработать свои страхи и убеждения. Ведь именно они так прочно поселились внутри и не дают человеку «вздохнуть полной грудью» и наслаждаться этой жизнью.

Поэтому не стоит отчаиваться! Нужно постепенно, небольшими шагами менять свою жизнь, работать с каждой сферой по отдельности и тотально ее проработать. И если захотеть, то у вас все получится.