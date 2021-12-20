Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Услуги химчистки: на какой сервис могут рассчитывать москвичи

Полина Французова

Общество
Услуги химчистки: на какой сервис могут рассчитывать москвичи

Вывести пятно с галстука и почистить ковер из натурального меха, вернуть свежесть хоккейной форме и привести в порядок меховые изделия — современной химчистке под силу и не такие сложности, но деликатным удалением практически любых загрязнений сервис компаний не ограничивается.

Современная химчистка готова помочь не только с удалением загрязнений. В услуги химчистки часто входит крашение верхней одежды из хлопка, льна, вискозы, гладкой кожи и замши. Можно вернуть цвет потускневшим джинсам, полинявшей футболке, выгоревшей на солнце ветровке, выцветшей толстовке. Как привило, вещи принимаются на окрашивание после химчистки. Покрасить могут не только одежду, но и сумки, обувь, чемодан из кожи.

Глажка вещей — еще одна услуга, которую готовы предложить москвичам современные столичные химчистки. Отдать на глажку можно, например, верхнюю одежду, пролежавшую в вакуумном пакете с весны по осень, джинсовую куртку, которой не хватает пара от домашнего утюга, пышное свадебное платье, да и любую другую одежу, которую не хочется гладить самостоятельно. В химчистку принимаю на глажку шторы и портьеры, скатерти, банные принадлежности. Как правило, именно с этим домашним текстилем возникают сложности во время глажки.

Ремонт одежды — еще одна услуга, которую химчистки готовы забрать себе. Сегодня в каталоге услуг химчисток можно найти предложения по замене молний, укорачиванию низа платьев, верхней одежды, кожаных юбок, укорачиванию брюк, замене подкладки и другому мелкому ремонту одежды вплоть до удаления катышков. Некоторые компании готовы отремонтировать сумки и обувь, взять дорогие фирменные кожгалантерейные изделия на восстановление. Также химчистки могут принять верхнюю одежду и другие предметы гардероба на хранение.

Каким бы обширным не был перечень дополнительных услуг, в первую очередь химчистки развивают основные услуги стирки, химической чистки и аквачистки. Эти услуги следует различать: вещи, которые не боятся воды, постирают в промышленной машине с большим барабаном на малых оборотах с применением деликатных средств; с вещей, которые нельзя стирать, загрязнители удаляются «сухим» способом с использованием специально подобранных химреактивов.

Перед химчисткой стоит сразу несколько задач: подобрать подходящий для конкретного изделия тип очистки, определить и удалить загрязнители с использованием безопасной для человека и природы химии, сохранить цвет и форму вещей, продлить их срок службы. Например, считается, что биочистка помогает меху дольше сохранить эстетичный внешний вид.

Но не стоит полагать, что химчистка всесильна: труднее всего справиться с пятнами, которые безуспешно пытались вывести в домашних условиях. Возникают сложности с удалением некоторых жирных пятнен, застарелой краски.

На правах рекламы

«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Когда будем грабить банк

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Обыкновенный эйджизм

Александр Прохоров
Александр Прохоров

Объем инвестиций вырос

Никита Миронов
Никита Миронов

Ах вы маленькие наивные бизнесменчики

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Время подводить итоги и строить планы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

В чем наше единство?

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Почему иностранные IТ-гиганты не хотят жить по российским законам

Все мнения
О проекте