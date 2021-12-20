Услуги химчистки: на какой сервис могут рассчитывать москвичи

Вывести пятно с галстука и почистить ковер из натурального меха, вернуть свежесть хоккейной форме и привести в порядок меховые изделия — современной химчистке под силу и не такие сложности, но деликатным удалением практически любых загрязнений сервис компаний не ограничивается.

Современная химчистка готова помочь не только с удалением загрязнений. В услуги химчистки часто входит крашение верхней одежды из хлопка, льна, вискозы, гладкой кожи и замши. Можно вернуть цвет потускневшим джинсам, полинявшей футболке, выгоревшей на солнце ветровке, выцветшей толстовке. Как привило, вещи принимаются на окрашивание после химчистки. Покрасить могут не только одежду, но и сумки, обувь, чемодан из кожи.

Глажка вещей — еще одна услуга, которую готовы предложить москвичам современные столичные химчистки. Отдать на глажку можно, например, верхнюю одежду, пролежавшую в вакуумном пакете с весны по осень, джинсовую куртку, которой не хватает пара от домашнего утюга, пышное свадебное платье, да и любую другую одежу, которую не хочется гладить самостоятельно. В химчистку принимаю на глажку шторы и портьеры, скатерти, банные принадлежности. Как правило, именно с этим домашним текстилем возникают сложности во время глажки.

Ремонт одежды — еще одна услуга, которую химчистки готовы забрать себе. Сегодня в каталоге услуг химчисток можно найти предложения по замене молний, укорачиванию низа платьев, верхней одежды, кожаных юбок, укорачиванию брюк, замене подкладки и другому мелкому ремонту одежды вплоть до удаления катышков. Некоторые компании готовы отремонтировать сумки и обувь, взять дорогие фирменные кожгалантерейные изделия на восстановление. Также химчистки могут принять верхнюю одежду и другие предметы гардероба на хранение.

Каким бы обширным не был перечень дополнительных услуг, в первую очередь химчистки развивают основные услуги стирки, химической чистки и аквачистки. Эти услуги следует различать: вещи, которые не боятся воды, постирают в промышленной машине с большим барабаном на малых оборотах с применением деликатных средств; с вещей, которые нельзя стирать, загрязнители удаляются «сухим» способом с использованием специально подобранных химреактивов.

Перед химчисткой стоит сразу несколько задач: подобрать подходящий для конкретного изделия тип очистки, определить и удалить загрязнители с использованием безопасной для человека и природы химии, сохранить цвет и форму вещей, продлить их срок службы. Например, считается, что биочистка помогает меху дольше сохранить эстетичный внешний вид.

Но не стоит полагать, что химчистка всесильна: труднее всего справиться с пятнами, которые безуспешно пытались вывести в домашних условиях. Возникают сложности с удалением некоторых жирных пятнен, застарелой краски.

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