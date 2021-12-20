Минуты разговора по мобильному можно обменять на кофе

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

В Москве резко похолодало, но у горожан появился шанс согреться. Мобильный оператор Tele2 расширил аудиторию клиентов, которые могут принять участие в акции и обменять минуты на кофе в сети «Шоколадница». Теперь превратить голосовой трафик в напиток могут пользователи еще одного из тарифов.

Компания поддерживает свободу клиентов распоряжаться пакетами услуг. У них есть возможность пользоваться ими вечно, дарить другим абонентам, продавать на площадке «Маркет Tele2». Клиенты компании могут также воспользоваться минутами для выгодных покупок: обменять их на интересный фильм, скидку при покупке смартфона или кофе. Совместная акция оператора и сети кофеен стартовала в Москве и области в ноябре. А с 13 декабря 2021 года компания расширяет список тарифных планов, пользователи которых могут получить кофе за минуты. Возможность обменять минуты на ароматный напиток навынос теперь появилась у абонентов еще одной тарифной линейки. Ранее это было доступно пользователям пяти других линеек тарифов.

Согласно опросу исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру», с наступлением холодов многие россияне отмечают снижение работоспособности при минусовых температурах, быструю утомляемость и сонливость. Респонденты ответили, что для улучшения самочувствия начинают принимать витамины (35 процентов) и чаще пить кофе (33 процента). Поэтому в Tele2 уверены, что с приходом зимы популярность акции будет только расти. То, что кофе помогает москвичам взбодриться и делает день более продуктивным, подтверждают и первые итоги акции. Чаще всего клиенты оператора меняют минуты на кофе в течение рабочего дня. По данным сети кофеен, самые популярные напитки — латте, капучино и американо.

Для обмена минут на кофе абонентам достаточно зайти в личный кабинет на сайте или в мобильное приложение оператора, перейти в раздел «Управление минутами», получить промокод и показать его в кофейне. Услуга доступна более чем в 150 кофейнях «Шоколадницы».

— Подобные мероприятия, я считаю, помогают менять формат мышления многих москвичей, — рассуждает кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев. — Ведь немалая часть горожан вообще никогда не посещали кофеен. Кто-то считает, что это дорого, кто-то — что слишком для него пафосно и он там будет неуместен. И вот у огромного числа людей появляется туда повод зайти. Причем, фактически не потратив ни копейки. Кто-то откроет для себя новый мир. Кто-то, возможно, поймет, что кофейня — это как раз для него. В общем, мы присутствуем при настоящем социальном эксперименте.