Высадка туи на дачном участке: тонкости

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Каждый дачник не раз задумывался над тем, как можно украсить свой участок. Помимо выкладывания дорожек и размещения многочисленных клумб идеальным вариантом станет высадка хвойных деревьев, в частности, туи. Это растение станет прекрасным украшением участка и будет дарить прекрасный аромат.

Какие есть сорта туи

В нашей стране большую популярность приобрела туя западная. Она, в свою очередь, отличается большим многообразием сортов. Среди них есть большие деревья с аккуратной кроной. Есть и небольшие сорта тоже есть, высота которых не достигает даже одного метра.

Одним из наиболее популярных сортов является туя брабант. Это дерево высотой не больше 20 метров, но диаметр его кроны не превышает четырех метров. Оно не сбрасывает хвою, а остается зеленым и пышным круглый год. Такая туя считается неприхотливой, поскольку она нетребовательна к составу почвы, одинаково хорошо переносит избыток и недостаток влаги.

Еще одним популярным сортом признают тую смарагд. Это дерево вырастает высотой от трех до пяти метров, диаметр взрослого растения составляет около 1,2 метра. Его чешуйчатая блестящая хвоя имеет темно-изумрудный цвет. Однако это медленнорастущее растение, которое в год имеет прирост всего 20 сантиметров, а в ширину 10 сантиметров. Этот сорт так же не нуждается в особых условиях и может быть высажен на любых почвах с различной влажностью.

Часто дачники выбирают и такой сорт, как туя западная даника. Она нетребовательна, нормально переносит избыточное увлажнение и сухость почвы, но предпочитает плодородные суглинки. Ей можно украсить небольшие приусадебные участки, садики и даже использовать в качестве бордюра.

Как правильно сажать тую

Во-первых, надо знать подходящее время для посадки. Начинать сажать можно с весны, когда уже прогрелась земля, и до поздней осени. С высадкой лучше не затягивать, поскольку растения должны успеть прижиться до холодов. За это время можно понаблюдать, как они будут развиваться, крепнуть и понять, каким должны быть полив и подкормка.

Во-вторых, нужно определиться с местом посадки. Если растений несколько, то сажать их нужно на расстоянии не далее, чем 50 сантиметров друг от друга. Сначала надо выкопать посадочную яму, заложить на дно дренаж. После ровно установить саженец и подсыпать грунт в пустоты до такого уровня, чтобы не была закрыта корневая шейка. Затем растение нужно обильно полить.

Как правильно ухаживать за туей

Основной уход за этим растением заключается в поливе по мере необходимости, подкормке и периодическом рыхлении земли. Однако следует помнить, что регулярный полив туе нужен только в южных районах страны или в очень засушливое лето. Если растению перестанет хватать влаги, то хвоя приобретает тусклый и желтый вид, растение будет плохо расти.

Подкармливать тую часто не стоит — достаточно одного-двух раз в начале дачного сезона. Если переусердствовать с подкормкой, то растение будет слишком быстро и обильно расти.

Кстати, через пару лет после посадки тую требуется обрезать, чтобы придать ей форму. Лучше воспользоваться крупным и мощным секатором, который не оставит вмятины на ветках. Можно придать дереву практически любую форму — шара, колонны или любой другой фигуры. Стрижку нужно проводить два раза за сезон — в начале лета и ближе к осени.

Как правильно подготовить тую к зиме

Первые несколько лет молодые растения тщательно укрывают чехлом — спанбондом или другим похожим материалом. Важно, чтобы эта защита пропускала свет, так как процессы фотосинтеза в хвое зимой не останавливаются. Корни же следует укрыть большим количеством листвы — это поможет им не промерзнуть.

Взрослые растения укрывать необязательно, но им нужна защита от снега и ветра. Для этого ветки требуется стянуть веревками, прижимая к стволу, но не очень сильно. Снег важно не забывать время от времени в течение зимы стряхивать. Иначе хвоя под таким снежным покрывалом просто заплесневеет.

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