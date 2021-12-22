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Американский Туксон превратился во внедорожник

Полина Французова

Общество
Американский Туксон превратился во внедорожник
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Как сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на информационный ресурс «Автомобиль», известный южнокорейский бренд исключительно для рынка США выпустил новинку — Hyundai Tucson XRT. Его стоимость будет зависеть от комплектации и колеблется в пределах 32,6-34,1 тыс. долларов (около 2,4-2,5 млн. руб. по текущему курсу).

Это внедорожная версия популярного в России Hyundai Tucson последнего поколения, который после преображения получил узнаваемые накладки на бампер, затемненную оптику и обвес кузова из неокрашенного пластика. Внешний облик Туксона XRT дополняют фаркоп и подножки, колеса с 19-дюймовыми легкосплавными дисками и рейлинги на крыше. Внутри салона в обивке потолка, обшивке кресел доминирует черный цвет.

По комплектации автомобиль практически повторяет Tucson SEL с пакетом опций, включающим оснащение «умной» задней дверью, способной самостоятельно открываться с помощью дистанционного управления, и зеркалом с автоматическим затемнением. Водительское место укомплектовано удобным креслом, поддающимся легкой регулировке под особенности фигуры конкретного человека, а также обтянутым кожей и приятным на ощупь рулевым колесом.

Tucson XRT выпускается в передне- и полноприводной модификации с АТ(8) и бензиновым «атмосферником» (2,5 л, 190 л. с.).

Напомним, что знакомый российским автолюбителям Туксон — это современный кроссовер, ставший в 2015-2020 гг. самой востребованной моделью Hyundai в мире и вошедший в 2020 г. в первую десятку популярных машин с автоматической коробкой передач. Тогда же он занял 4-е место среди самых продаваемых легковых машин сегмента SUV.

Российская версия кроссовера последнего поколения полностью адаптирована к дорожным и погодным условиям страны. Комплектуется он бензиновым или дизельным двигателем. Среди интересных опций — дополнительный блок управления регулировками пассажирского сиденья рядом с водителем, память настроек кресел переднего ряда и внешних зеркал. А благодаря телематическим сервисам BlueLink Hyundai Tucson запускает двигатель, прогревает салон до комфортной температуры и отслеживает состояние других систем на расстоянии (с экрана мобильного устройства).

Новый Туксон оснащается опциями дистанционной парковки RSPA, предотвращения столкновения сбоку (RCCA), системой обзора слепых зон и пр.

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